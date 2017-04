Real Madrid - Atletico Madrid

Det började med en tyst minut.

Någonstans där måste man nog ta avstamp i denna inför/matchrapport. Det har varit svårt att fullständigt fokusera på ett Madrid derby efter terrordåden som tog plats på Drottninggatan i Stockholm under fredagen den 7 april 2017.Men för att citera Freddy Mercury: ”The show must go on”.Zidane och hans mannar hade tidigare under veckan vilat för vad som kändes hela laget inför den knepiga bortamatchen mot Leganés. Ronaldo, Bale och Kroos hade fått välbehövligt siesta och var nu laddade för El Derbi De Madrileño, ett derby man inte vunnit på hemmagräs sedan 2012.Truppen som var uttagen för följande:: Navas, Casilla, Yánez: Ramos, Carvajal, Pepe, Nacho, Marcelo, Danilo, Coentrao: Modric, Kroos, Casemiro, Isco, James, Asensio, KovacicRonaldo, Bale, Benzema, Morata, Lucas, MarianoDen enda som saknades var Varane som än en gång blev skadad och förväntas missa ödesmånaden april.Det mesta införsnacket handlade annars om vem som skulle starta bredvid Bale och Ronaldo. Morata fick chansen mot Leganes och tog den med råge och svarade upp med ett hattrick, men som vanligt fick vi se Benzema i startelvan.Navas, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Bale, Benzema och Ronaldo.Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Felipe Luis, Gabi, Koke, Carrasco, Saúl, Griezmann och TorresOch så var det den där med den tysta minuten.I spanska ligan är det besynnerligt många matcher som börjar med en tyst minut men denna stack ut mer än vanligt för oss här i Sverige. Oavsett vilket sida om mittcirkeln vi stod, oavsett om vi bar vita eller rödvit randiga tröjor hemma i tv sofforna så var vi en o alla under 60 sekunder. Vad jag någonstans vill landa är att fotbollen mer än någon annan sport i världen kan ena människor och för oss som tittade på matchen med passion så kunde vi för 90 minuter plus stopptid tänka på något annat än ”senaste nytt från aftonbladet”.Nu till matchen.Real startade med en hög press och skapade en rad halvchanser som slutade med distansskott oftast avlossat från Luka Modrics högerfot. Atletico krympte ytorna och satsade på vassa kontringar. Redan i matchinledningen var Atletico nära att ta ledningen då en farlig frispark så när nådde Godíns panna men läget rann utöver kortlinjen.Hemmalagets första riktiga målchans kom efter drygt en halvtimme då Modric än en gång satte upp ett anfall från mitten och frispelade Ronaldo som tog emot och sköt som så många gånger innan men denna gång var Savics huvud mellan bollen och mål och ställningen var alltjämt 0-0.Efter 38 minuter höll en idiotpassning från Ramos att orsaka en bortaledning då han friställde Griezmann men hans skott räddades av Navas.Domaren blåste av första halvlek med ställningen 0-0.Andra halvlek startade med en hög press och ett ännu högre bolltempo från marängernas sida och ledde till mycket bolltapp från Atletico. Ett ledningsmål för Real Madrid låg i luften.Det dröjde inte länge än till den 52:a minuten innan 1-0 var ett faktum. Som så många gånger under denna säsong slog Kroos en frispark som nådde Ram..oj förlåt Pepe, och med en kraftfull nick i bortre hörnet var hemmalaget i ledning.Med 1-0 i ryggen och en nytänd publikfortsatte Real att trycka på utan större farligheter, istället höll torres på att rinna igenom i djupled och kvittera men en utrusande Keylor Navas stod i vägen den gången. Griezmann höll på att cykelsparka in 1-1 några minuter senare men skottet gick utanför och var dessutom offside.I en tilltrasslad situation krockade Kroos och Pepe som slutade illa för den sistnämnda. Pepe fick ta emot ett par tyska knän rakt in i revbenen och blev tvingad att byta till förmån för Nacho.Tiden som följde efter var ett frenetiskt kämpande hemmalag mot ett jagande bortalag. Zidane byter ut Bale och Kroos och tar in Isco och Lucas och Real börjar sjunka hemåt. Atletico byter ut Saul och tar in Correa.Klockan närmar sig 85 minuter och plötsligt från egentligen ingenstans får Correa en galax av yta centralt i banan och hittar med en bländande passning Griezmann i djupet som tystar Bernabeu publiken med sitt 1-1 mål som också blir slutresultatet.Real Madrid spelade bra i första halvlek och första halvan av andra, men efter ledningsmålet och Pepes skada samt bytena av Bale och Kroos så började man backa hem och på så sätt bjöd in Atletico till matchen. Utav BBC var det bara Ronaldo som ens kom i närheten utav att få godkänt då hans två kollegor var totalt osynliga.: 61 % - 39 %: 20 – 10: 6-42-3 (Casemiro, Carvajal, Saúl, Godín, Koke)Kan inte klandras för målet då han gör det rätta i läget och försöker göra sig stor men Griezmanns avslut är för bra. Annars var Navas på tårna och räddade et ar farliga lägen.Stabil insats av Dani. Kommer inte till lika mångainläggslägen som an brukar men det kan bero p åatt hans kompis på högerkanten var tämligen urusel idag so m inte hjälpte honom.Var tämligen blek för dagen. Ramos sämsta match för säsongen?Var stabil och bidrog med ett finfint mål. Visar krigarhjärta som alltid. Trist med skadan.Briljant i första halvlek. Han hade lekstuga på sin vänsterkant. Fick tydligt en mer defensiv roll i andra halvlek men var säker.Höll ihop defensiven i första halvlek på ett bra sätt men fick ändra sitt spel på grund av det gula kortet, var trots det inte dålig.Var nära att sätta fullpott innan i 84 minuter, sedan kom målet där Modric helt tappade markeringen i mitten. Trots det så var Modric utmärkt i första halvlek.Markeras hårt under matchen från Gabi och har svårt att få utrymme. Fantastiskt fin frispark som leder till målet men hade annars en tuff match.Deltar man inte i matchen finns det inget att säga.Se ovan men lägg till ett pluspoäng för att han var nära att göra mål på en frispelning av Ronaldo.Svår bedömning då han till skillnad från sina anfallskompisar faktiskt försöker göra något i matchen. Har ett par skott i matchen och är så nära att frispela Benzema med en vacker nick.Kommer in en knepig period under matchen och gör det bra. Gör inte bort sig alls.Isco och Lucas spelade för kort tid för att få en rättvis bedömning.