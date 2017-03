2017-03-18 16:15

Athletic - Real Madrid

1-2



Casemiro blev stor hjälte på San Mames!

Real Madrid befäste serieledningen i Bilbao

Real Madrid begav sig till norra Spanien för att möta ett av ligans starkaste hemmalag.

Inför matchen pratades det en hel del om matchens betydelse för slutspurten av La liga och Zidane valde att kommentera följande " matchen mot Bilbao avgör inte ligan".

Men det var dock ingen hemlighet hur pass viktig denna match verkligen är för det fortsatta titelracet.

Athletic-Real Madrid Kepa Arrizabalaga

Oscar De Marcos

Yeray

Aymeric Laporte

Mikel Balenziaga

Benat Etxebarria

Ander Iturraspe

Inaki Williams

Raul Garcia

Inigo Lekue

Aritz Aduriz



Avbytare

Eneko Boveda

Gorka Elustondo

Gorka Iraizoz

Iker Muniain

Mikel Rico

Enric Saborit

Markel Susaeta

Keylor Navas

Dani Carvajal

Nacho

Sergio Ramos

Marcelo

Luka Modric

Casemiro

Toni Kroos

Gareth Bale

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo



Avbytare

Kiko Casilla

Danilo

Isco

Mateo Kovacic

Alvaro Morata

James Rodriguez

Lucas Vazquez



0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR JONES BENAOUDA

2017-03-19 02:22:43

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-03-19 02:22:43

Real Madrid

2017-03-18 03:45:21

Real Madrid

2017-03-13 20:05:00

Real Madrid

2017-03-13 11:15:00

Real Madrid

2017-03-11 16:30:00

Real Madrid

2017-03-09 21:25:00

Real Madrid

2017-03-09 07:21:00

Real Madrid

2017-03-08 21:43:00

Real Madrid

2017-03-07 12:13:30

Real Madrid

2017-03-04 21:30:00

ANNONS:

Ett aggressivt och högt stressande Atletic och ett mer försiktigt och avvaktande Real Madrid Atletic skapade matchens första chans redan efter 30 sek, efter inspel mot främre stolpen som inte resulterade i mer än inspark för gästerna. Men det var tydligt i de inledande mintuerna att det var just via kanterna och firma Lekue/Inaki som Bilabo skapade sina chanser. Matchens första och hetaste chans dyker upp i 7e matchminut, när en omarkerad Raul Garcia möter ett inlägg på volley med sikte på ”fel” hörn ur målvaktens vinkel som är i en sidoförflyttning, men Navas får händerna på bollen som sedan rensas undan. Real lyckades inte etablera något spel under första 10 minuterna, till hemmapublikens stora ljubel.Men så i 10e matchminuten blixtrar det till hos gästerna, Carvajal kommer loss med bollen och i samspel med Benzema tar han sig in i offensivt straffområde och spelar en helt fristående Ronaldo som lägger bollen i nät. Målet döms dock bort för offside, helt korrekt dock.Men i och med situationen väcker man även vaksamheten hos Bilbao som flyttar ned djupare, vilket leder till att Real tar mer grepp och matchen och lyckas etablera spel inom laget. Tempot sjunker något men endast temporärt och känslan är att gästerna har mer och mer kontroll över händelserna, dock utan att direkt hota framåt än så länge. Men sedan händer något i den korta stiltjen, hemmalaget får en frispark på offensiv halva, Benat slår in bollen som nickas vidare utav Aduriz till en helt fristående Yeray som får ett gyllene läge att ge hemmalaget ledningen – dessvärre för honom blir avslutet inget vidare och det hela slutar i inspark för Real Madrid. Direkt efter inspark dyker nästa chans upp, bollen hamnar slutligen hos Benzema som spelar bollen till en djupledslöpande Ronaldo, som dock får se sitt avslut räddas utav målvakten. Kvarten spelad när lagen får varsitt bud på mål.Och mål skulle det bli, i en omställning a la Madrid efter inspark för hemmalaget så hittar Casemiro Ronaldo med en precis djupledsboll ute på kanten, Ronaldo tar emot och spelar sedan in bollen centralt där Benzema dyker upp och enkelt bredsidar in 0-1 i den 25e minuten!Målet är inte minst viktigt för gästerna, men den hårt kritiserade Benzema, som hittills stått för en bra insats får det äntligen att lossna.Kort efter målet skapar man ytterligare möjlighet för mål när Gareth Bale provar skott men enkelt för Kepa i Bilbao målet att rädda och dessvärre en av få aktioner vi får se utav Bale offensivt denna match.Sedan får hemmapubliken mer tändvätska på sin eld när ett par incidenter får matchen att hetta till, det hela börjar med att Raul Garcia springer in i Ramos axel och ropar på frispark medan domaren vinkar avvärjande. Samme Garcia tar då ut sin frustration på Nacho med en ful eftersläng i samband med en närkamp. Men det är när Carvajal trampar Aduriz i hasorna som tumultet bryter ut och där nästintill alla spelare i bägge lag är inblandade.Spelet som vi kom att se efter detta var inte längre det nervkittlande och högintensiva spel som i inledningen utan stämningen är infekterad och närkamperna är hårda nästintill våldsamma ett tag. Detta sker alltså vid halvtimman spelade och Real Madrid håller undan för pressen resterande tid utav halvleken, så när de bägge lag begär sig för halvtidsvila så gör man det i ledning för gästerna.inleds likt den första, med Atletic som spelförande och Madrid i en vaksam roll. Bilbao fortsätter med sitt kantspela och sin höga press och det är tydligt att Real inte riktigt lyckas ta sig ur utan pressas tillbaka rejält i inledningen och Casemiro får göra ett hästjobb. Matchens första byte sker i den 59’ minuten då Lekue lämnar plats till förmån av Muniain, känslan vid detta byte var att just denne spelare skulle kunna skapa stora problem för ett redan tillbakatryckt bortalag. Kort efter bytet får vi också andra halvleks hittils hetaste chans när Bilbao ställer om och utnyttjar ett hav av ytor som Real lämnat bakom sig, en fin boll in från kanten når en helt ren Inaki Williams som bara ska lägga bollen i mål men Navas står för en jätteräddning och håller Real i ledning – viktigt för honom vill jag mena.Känslan av att ett kvitteringsmål ligger i luften fanns och mycket riktigt kom också målet bara minuter efter Inaki’s chans, återigen är det via spel på kanten och denna gång är det Inaki som står för inspelet då han rycker ifrån Marcelo och skickar in bollen. Väl där inne vinner Raul Garcia enkelt nickduellen och skulle ha kunnat gått på mål själv men väljer att nicka fram en mer välplacerad (och kanske lite för fristående) Aduriz som inte gör några misstag utan noteras för 1-1 i den 65e minuten. Detta sker 3 minuter efter att Real gjort sitt första byte där Modric fått kliva av och Lucaz Vasquez kommit in istället, vilket inte var ett helt väntat byte.Men som Mourinho en gång sa så är det alltid som bäst att såra en motståndare när dem precis gjort mål och det var precis vad Real Madrid gjorde idag. Carvajal skickar in en boll i straffområdet som renderar i hörna, och när vi alla väntar på Ramos så kliver Casemiro (!) in i handlingen. Kroos precis boll skarvas vidare utav Ronaldo, varpå bollen hamnar mitt i famnen på brassen som är kylig och rullar in 1-2 i 68e. Psykologiskt viktigt för Real, dessto tyngre för hemmalaget.Målet ger Madrid mer energi och nästan omgående har man möjligheten att på allvar stänga matchen när Marcelo väggspelar med Benzema, som tar sig in i straffområdet mot kortlinjen och försöker hitta Ronaldo framför mål. Bollen rensas dock temporärt undan så långt som till Marcelo som flyger fram och dunkar bollen över mål från nära håll. Repriserna visar att nog borde han gjort bättre, eller varför inte passa Ronaldo ytterligare en gång vilket portugisen själv visade uttryckligen.Matchen avtar sedan och i 79e minuten gör bägge lag sitt andra byte, där bägge nr 7 dvs Benat och Ronaldo lämnar planen och där Mikel Rico kontra Isco gör entré – Isco visade sig sedan vara ett avgörande byte då man återfann balansen i sitt försvarsspel som man upplevde försvann när Modric klev av.Resterande 10 min+tillägg innehöll mest halvchanser från hemmalaget som såg mer och mer trötta och fantasilösa ut, samt att man gjorde ett varsitt sista byte där Raul Garcia stångats färdigt och in kom Susaeta för Bilbao samt att Benzema gav plats åt Morata för gästerna.Men vi madridistas skulle få våndas en sista gång i matchen då nyinsatte Susaeta ordnade frispark på offensiv planhalva efter att ha gjorts ned utav matchens gigant Casemiro i den 91a matchminuten. Frisparken blev dock aldrig farlig utan det hela slutade med en offside avblåsning, varpå Navas tog ett gult kort för maskning.Domaren blåste sedan av matchen i den 94e minuten och förkunnade att Real Madrid tagit alla 3 poängen samt att de blivit blott andra laget att slå Bilbao på San Mames denna säsong.Betyg 1-5Navas – 3Gör en stabil match och står för flera avgörande ingripanden. Spelar upp sig och kändes trygg idag, hoppas det hjälper att förbättra självförtroendet.Carvajal – 2+Gör en sämre match offensivt, men det är heller inte konstigt i och med att laget får försvara större delen av matchen. Jobbar bra och fyller på i bästa mån och är spelbar.Ramos/Nacho – 3Stabilt mittbackspar! Gör en bra match och går egentligen aldrig bort sig. Fick kämpa mot nickstarka Garcia men överlag en bra match av duon.Marcelo – 3+En av de bättre matcherna denna säsong. Han sliter både i defensiven och offensiven, bidrar starkt när den offensiva trion inte lyckas. Borde kanske ha agerat bättre vid målet.Modric – 1Tråkigt att se vår general misslyckas så fatalt i denna match där han slår bort passningar och känns sliten. Inte helt och hållet kroatens fel då Bilbao gjorde allt för att stänga honom under matchen men visst kan Modric bättre än visat.Kroos – 2Tycker han gör en ok match, lite för loj och slö i vissa lägen men samtidigt väldigt nyttigt i sitt presspel och på fasta situationer. Hoppas dock på tempoökning ifrån tysken kommande slutspurt.Casemiro – 5Matchens gigant, vinner bollar och stänger ytor hela matchen. Står för den fina passningen som leder till 0-1 samt att han själv avgör matchen. Helt klart välförtjänt!Bale – 2 –Får något bättre betyg tack vare sitt slit i defensiven i andra halvlek, annars relativt osynlig och visar fortfarande brist på form. Helt klart oacceptabelt att ha en sån skicklig spelare osynlig i matcherna.Ronaldo – 3Gör 2 assist idag, har visat sig mer som Ronaldo framspelaren och lagspelaren än den målspottare han gjort sig känd som. En av hans bättre matcher och jag hoppas vi får se detta mer framöver.Benzema – 3+Även Benzema gör en bra match överlag, springer och sliter för en gångs skull. Gör det viktiga målet och förhoppningarna är att detta får det att lossna för fransmannen.InhopparnaLucaz – 2Gör det han gör, jobbar och sliter. Inget märkvärdigt denna match men visar härlig vilja och inställning.Morata/Isco – spelade för kort för att betygsättas men tål att nämnas att Isco kom in och blev en viktig del för balansen i försvaret.Laguppställningarna;KepaDe marcos, Yeray, Laporte, BalenziagaBenat, IturraspeInaki, Raul Garcia, LekueAdurizNavasCarvajal, Nacho, Ramos, MarceloModric, Casemiro, KroosBale, RonaldoBenzemaBytenA.Bilbao – Ut Lekue 59’, Benat 79’ Garcia 86’, In Muniain 59’, Mikel Rico 79’, Susaeta 86’RMD – Ut Modric 62’, Ronaldo 79’, Benzema 85’, In Vasquez 62’, Isco 79’, Morata 85’Bollinnehav 55%-45%Avslut 13-7På mål 8-5Varningar 1-4Offsides 4-5Hörnor 5-5Regelbrott 13-13Real Madrid begav sig till norra Spanien för att möta ett av ligans starkaste hemmalag. Inför matchen pratades det en hel del om matchens betydelse för slutspurten av La liga och Zidane valde att kommentera följande " matchen mot Bilbao avgör inte ligan". Men det var dock ingen hemlighet hur pass viktig denna match verkligen är för det fortsatta titelracet.Real Madrid är ute efter att öka avståndet ner till Barcelona när laget gästar San Mames-stadion i Bilbao för ett hett möte med Athletic Club.Nu börjar det dra ihop sig inför slutspurten på säsongen och de ointressanta måste-matcherna är i stort sett avklarade, kvar har vi de direkt avgörande, nervkittlande matcherna. Detta ger oss ett ögonblick av reflektion över den nuvarande situationer, finns det potentiella faror att belysa? Vad bör man ha i åtanke i framtiden?I dagens kulturella samhälle finns superhjältar, det finns de med gudomliga egenskaper, det finns exceptionellt begåvade karaktärer, men dessa är ju rent fiktiva. Sergio Ramos, han finns på riktigt och han räddade klubben han burit på axlarna under hela säsongen, igen!Efter Reals intensiva åttondelsfinal i Neapel är man tillbaka på säker hemmamark där det ska spelas liga match i omgång 27 mot Real Betis.Det var en hätsk laddning inför matchen. Sao Paolo skulle bli ett helvete för Real Madrid, hade Napolitanarna uttryckt. Fans hade omringat Real Madrids hotell för att hålla de uppe hela natten. Till matchen hade de för kvällen svartklädda med sig ett vitalt 3-1 övertag från första mötet i Madrid. För Napoli gällde allt att vinna och ingenting att förlora.Real Madrid kommer på besök till San Paolo och kan räkna med en högljudd och gungande arena som kommer att göra allt för att försöka skicka ut de regerande mästarna.Real Marid har haft en tung tid under den senaste veckan. Inför bortamatchen mot Èibar hade Los Blancos endast en seger på de tre senaste matcherna. Därför skulle allt annat än tre borta poäng innebära ett nytt fiasko. Benzema klev fram och blev tvåmålskytt och Zidane fick den uppladdning som laget behövde inför CL som väntar på tisdag och återtar serieledningen efter lika många spelade matcher.