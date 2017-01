Real Madrid bjöd på show mot Sevilla

Matchen

Det var en match som Real Madrid dominerade från minut ett till minut 90. Startelvan chockade mig och många andra kan jag tänka mig. Zidane hade redan vilat Cristiano Ronaldo men det tog inte stopp där. Fransmannen vilade spelare som Benzema och Isco som man trodde skulle spela från start. En viss colombian som hade stått utanför laget fick chansen från start och som han tog den.Real Madrid såg allt Sevilla skulle göra. Sevilla som brukar vara så bra på att hålla i bollen kunde inte göra det med marängernas imponerande presspel. Det var första gången på länge jag tyckte att laget pressade motståndarna på den egna planhalvan med så mycket finess. Beviset på den höga pressen var ju när man såg Luka Modric glidtackla ett par gånger. Man stängde av Sevillas uppspel på ett exemplariskt sätt och det gjorde att motståndarna inte fick riktigt till det. Botemedlet fanns inte heller där utan Zidanes mannar hade bestämt sig för att göra livet surt för Sampaolis gäng under 90 minuter. Laget som helhet krigade på och man tog löpningarna för varandra och det gav ett djupledsspel som Sevilla inte kunde stå emot.Det första målet kom efter att Casemiro hade vunnit en duell och James Rodriguez fick tag på bollen ganska centralt och kunde använda sin fina bössa. Smack sa det och 1-0 var ett faktum. Där och då kände sig James som en kung och många fans var nog genuint glada för colombianens skull. Ju längre matchen gick desto mer kände man att detta var hur säkert som helst, Real Madrid dominerade spelet. Kroos och hörnor är en kärlekshistoria som aldrig tar slut. Tyskens hörna hittade Varane som kunde trycka in 2-0 till Madrid. Varane är som alltid livsfarlig på hörnor.Det fina spelet i första halvlek var det nog bästa jag sett på länge under Zidanes styre. Domaren pekar på straffpunkten och James Rodriguez slog iskallt in 3-0. Detta var också nog det bästa man såg av James på väldigt länge. Förutom målen var han delaktig i spelet och såg rapp ut i sitt spel. Man har ju diskuterat hans engagemang och hans attityd men den här gången var det ingen som diskuterade just det.Nu var ju inte Sevilla helt överkörda för man hade bra chanser också men det hör till spelet. Man kan inte alltid under 90 minuter vara helt fokuserade. Sevilla kunde inte förvalta sina chanser och det straffade sig också så klart. Men spelmässigt var man överkörda, något Sampaoli påpekade i sin intervju. Den andra halvleken var ganska avslagen men ändå inte på något sätt. Man kände att 3-0 var för mycket och båda lagen försökte göra så mycket av det resultatet man hade. Sevilla försökte få dit ett mål och Real Madrid försökte göra 4-0. Marängerna hade också många chanser att göra fler mål men som sagt var 3-0 ett resultat att vara lyrisk över."James hade en bra match. Han jobbade på bra och gjorde två mål. Jag är glad för hans skull.""Vi tänker inte på att vi är obesegrade och ska slå rekord. Vi går ut för att vinna alla matcher.: "Zidane säger alltid till mig att alla hans spelare är viktiga för honom. Han säger inte så bara för att säga det, han visar det också.""Det är första gången vi blir dominerade på det här viset. Vi kunde inte hantera deras press. De förutsåg allt vi försökte göra."Bollinnehav: 50% - 50%Skott: 13 - 7Skott på mål: 7 - 1Hörnor: 2 - 6Frisparkar: 13 - 20Han stod för mycket fina räddningar. Beslutsfattandet var på hög nivå.Krigar på som vanligt och gjorde inga konstigheter i försvarsspelet.En mer pålitlig mittback får man leta efter. En startspelare i andra toppklubbar ute i Europa.Han var fantastisk i den här matchen. Världens snabbaste mittback stod rätt i hela matchen.Han dominerar det mesta. Hade en volley som förtjänade att gå in.Precis som Modric styr och ställer tysken hur han vill. Ingenjören är fantastisk i uppspelen.Han ser rostig ut i vissa moment men killen är så viktig. Första målet var mycket på grund av honom. I andra halvlek var han dominant.Inget annat betyg kan ges. Killen gjorde allt rätt. Imponerade överallt på planen i nästan alla moment.Krigar på bra men saknar det där sista i avsluten. Felvänd är han magisk.Isco, Danilo och Mariano spelade för lite för att betygsättas. Men jag älskar hur Mariano krigar på allt, den killen viker sig inte en enda centimeter.