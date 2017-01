Real Madrid - Celta de Vigo 1-2

När marängerna skulle studsa tillbaks från lagets första förlust på 40 matcher gick inte mycket rätt. Samtidigt var Celta väldigt svårspelade och via vassa kontringar och ett kompakt försvarsspel

tog bortalaget hem segern i den första av två matcher.

Startelvor:Casilla;Danilo (80 Benzema), Ramos, Varane, Marcelo;Modric, Casemiro, Kroos;Lucas (72 Kovacic), Ronaldo, Asensio (53 Morata)Celta de Vigo;Alvarez;Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny;Radoja, Diaz, HernandezWass (Guidetti 89), Aspas (82 Gomez), Bongonda (87 Sisto)Det vitklädda hemmalaget sparkade igång en första halvlek som kom att bli oerhört chansfattig.De första minuterna var, som så ofta, ganska avslagna och spelet böljade fram och tillbaka utan att egentligen hitta någon rytm. Lucas fick iväg det första skottet på mål efter tre minuter. Ungefär tre minuter senare tände det till efter att Marcelo kombinerat sig fram på vänsterkanten för att sedan slå in ett relativt farligt inlägg, i Celtas följande anfall drog Ramos på sig ett gult kort. I matchens trettonde minut kom Celta till ett mycket farligt två mot en läge som Aspas lyckligtvis slösade bort via ett alldeles feltajmat inlägg. Halvleken kom att präglas av slarv och låg intensitet, det var främst inlägg som överhuvudtaget skapade oreda hos det för kvällen organiserade Celta försvaret. Det dröjde enda till den 31:a matchminuten innan Real fick iväg ett farligt avslut, det var Kroos som testade Alvarez från distans.När Casemiro i slutet av halvleken drog iväg ett skott från distans var det hyfsat farligt och närmare en så kom inte Real Madrid under matchens första halvlek, Ronaldo hann förvisso med att både göra ett offsidemål och göra anspråk på en straff men ett offsidemål är inte ett mål och ifall alla som ropar efter straff skulle få det vore fotboll en målrik sport.Den första halvlek kan enkelt sammanfattas som väldigt händelsefattig, nu ska vi dock innevara alltför hårda med tanke på det tuffa matchandet efter juluppehållet - när till och med Modric slår felpass efter felpass blir det uppenbart att den fysiska statusen i laget, med all rätt, inte är hundraprocentig.Den andra halvleken inleddes olyckligt då Asensio blev trampad på handen, som tur var tog det inte alltför illa då han efter några minuter verkade vara spelklar, att han sedan byttes ut mot Morata känns logiskt då Asensio fortfarande besvärades av smällen.Celtas skyttekung Iago Aspas gjorde, något oförtjänt, 0-1 i den 64:e minuten rensats olyckligt av Marcelo, det var aldrig någon tvekan när spanjoren tryckte in bollen över Casilla som möjligtvis hade kunnat stå upp lite längre. Då vaknade marängerna till och i minut 69 bombade Marcelo in bollen via ryggen på en Celta spelare, det hjälpte föga då Celtas vänsterback inte ville vara sämre. Jonny gjorde 1-2 efter slarv från hemmalaget blott en minut efter kvitteringsmålet.Real lyckades inte skapa någon tung press men hotade trots allt med inlägg, när Benzema i den 83:e minuten fick ett läge likt de Aspas gjorde 0-1 på var det nog många som trodde på kvittering men icke. Fransmannen som blev inbytt för Danilo sköt högt över. Och närmre än så kom inte hemmalaget, gästerna från Vigo tog en stark och oerhört förvånande vinst på Santiago Bernabéu.Det blir till att bättra sig rejält inför returen, annars lär det blir respass redan i kvartsfinalen av Copa del Rey.Spelarbetyg:Casilla - 2Gör det varken dåligt eller bra, en helt okej insatts från spanjoren.Danilo - 2-Känns osäker och saknar självförtroende, hans offensiv somsägs vara bra får vi inte heller se mycket av.Ramos - 2-Lagkaptenen är säkert påverkad av Sevilla matcherna och att denmentala formen inte är på topp just nu for honom känns uppenbart.Varane - 3-Känns betydligt säkrare och står för ett par fina brytningar, inte klockren dock.Marcelo - 3Vill mycket och gör 1-1 målet. Misslyckas med en svår rensning men bidrarmed mycket vilja och kreativitet framåt.Modric - 3Inte så bra som han kan vara men är trots det en av hemmalagetsbästa spelare. Bidrar med mycket men slarvar också en del.Casemiro - 2+Gör sitt jobb bra men blir något överflödig när kreativiteteftersökes.Kroos - 2+Inte hans bästa match för säsongen men inte direkt dålig för det, hade kunnatslå bättre hörnor dock.Lucas - 2-Inte alls så bra som han kan vara, drällde med bollen vilket ledde till 1-2.Knappt godkänd.Ronaldo - 2-Bidrog inte med särskilt mycket men fick inte heller särskilt mycketatt jobba med, vi förväntar oss betydligt mer.Asensio - 2-Kom inte riktigt till idag och blev utbytt efter att ha blivit trampadpå handen. Spanjoren kan bättre.Morata (53) - 2-Missade ett okej läge, sprang en del men misslyckades med mycket.Kovacic och Benzema spelade för kort tid för att kunna betygsättas ordentligt.