Real Madrid – Malaga 2-1: Ramos gånger två räddar marängerna

Under 40 matcher såg Real Madrid oslagbara ut, men efter 3-3 mot Sevilla i Cupen, 2-1 Förlust mot samma lag i ligan och ytterligare en förlust mot Celta Vigo i cupen så såg marängerna plötsligt mänskliga ut. Kritik hade riktats mot främst försvaret samt Cristiano Ronaldo. Startelvan för hemmalaget såg ut som väntat, möjligtvis undantaget att Nacho startade på högerbacken till förmån för Danilo som annars har varit Carvajals ersättare där.

Real försöker kontrollera spelet och visar att man vill studsa tillbaka snabbt efter två raka nederlag. Tyvärr är inte kvalitén på passningsspelet tillräckligt högt. Detta bjuder in Malaga till att pressa högt, och genom slarviga bolltapp i defensiven av Madrids backlinje så hittar Malaga ett par farliga lägen. Idag får vi tacka vår kung från Costa Rica Keylor Navas som står för ett par svettiga ingripanden som mer eller mindre skulle visa sig vara matchavgörande.Ronaldo snappar upp en magnifik Kroos passning efter 11 minuter och hamnar en mot en mot Carlos Kameni men avslutet är för tamt och Kameni behöver inte göra mer än nödvändigt för att rädda avslutet. Några minuter senare är Malaga nära att ta ledningen, men den gången räddas Real av stolpen. Reals farligaste vapen i första halvlek var Lucas Vazquez som fortsätter att löpa på kanten, dessvärre blir de flesta inläggen i denna match resultatlösa.Halvvägs in i halvleken tvingas Marcelo bytas ut då en befarad muskelskada sätter stopp för brassen. Lite oväntat byts Isco in och tvingar ner den så outtröttlige Lucas på högerbacken och Nacho byter kant. Matchklockan närmar sig 35 och Real har haft svårt att etablera sitt spel i matchen. Då får Real hörna, där följande ekvation: Kroos höger + Ramos huvud ger oss ett så välbehövligt mål. 1- 0 till Real. Sju minuter senare var det samma ekvation med samma resultat som upprepade sig. Ramos trycker in 2-0 till Real. Ramos sjätte mål för säsongen, ett nytt personbästa för vår kapten.Trots att marängerna spelade upp sig efter sina två sena mål i första halvlek så har man alltjämt svårt att få spelet att flyta på lika fint som innan. Malaga täpper till bra på mittfältet och krymper ytorna för trollkarlarna Modric och Isco. Efter lite mer än en timmes spel visar Real upp sitt allra mest nonchalanta försvarsinsats då man låter malaga ta sig in i straffområdet alldeles för enkelt, Navas lämnar retur och plötsligt har Malaga reducerat in 2-1 och det är match igen. Inter mer än minuten senare håller samma loja försvar på att kosta oss ännu ett baklänges mål men Navas gör en kanonräddning. I Matchminut 73 hände något väldigt konstigt, Real pressar för en kort sekund malaga försvaret som tvingas till en stressad hemmåtpass från halvplan. När Kameni ska ta emot bollen så studsar den förbi målvakten och rullar mot målet och bollen är inte mer än en halvmeter från, mållinjen innan Kameni rensar undan bollen. Ronaldo dyker upp på returen men skottet går inte i mål. Real lyckas reda ut matchen och slutresultatet stannar på 2-1 till Real.: Real spelar inte bra, knappt godkänt, men trots det skapar man lägen. Två briljanta fasta situationer räckte idag, det kommer inte räcka mot bättre motstånd. Ronaldo går ännu en gång mållös men han skapar ett par lägen, målen kommer närsomhelst. Mittfältet hade det svettigt idag. Kroos såg bra ut medan Casemiro och Modric såg en aning slitna ut. Dock var det försvaret idag som ska ha riset. Nog för att Ramos gjorde två mål och Lucas inte är van högerback men den nonchalanta och passiva insatsen höll på att kosta oss matchen ett par gånger och hade det inte varit för en pigg Navas mellan stolparna så hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut.Resultat: Real Madrid 2 – Malaga 1Bollinnehav: 58 % -42 %Skott på mål: 7-6Gula Kort: 2-3Är på tårna idag och gör ett par superräddningar i första halvlek som blev matchavgörande. En aning onödig retur som leder till Malagas mål.Bör numera ses som Carvajals ersättare då han känns betydligt tryggare än Danilo. Har bra koll på sin kant men är direkt inblandad i baklängesmålet då han inte är tillräckligt aggressiv.Snabb och säker i sina brytningar. Har en tendens att överskatta sin egen bollbehandling vilket ibland sätter sin kollegor i svåra situationer.Gör två mål och visar vilken ledare vår Sergio har blivit under Zidanes tid. Starkt psyke av Ramps att kunna ta sig upp efter två raka matcher på fiendeland i Sevilla samt ett kostsamt självmål för att veckan senare stå som matchvinnare.Spelade för kort tid för att betygsättas och han ändå inte uträtta mycket.Hade det väldigt tufft idag, lyckades inte med mycket. Å andra sidan drar han åt sig mycket uppmärksamhet vilket ger ytor åt hans lagkompisar.Har spelat nonstop sedan årsskiftet och det märks. Han slarvar alldeles för mycket och håller i bollen för länge vilket leder till många bolltapp i farliga lägen.En av få idag som lyckas i det öppna spelet. Såg spelsugen ut. Kröner sin insats med två magnifika assister till Ramos dubbla mål.Inleder matchen piggt och slår fina inlägg men till ingen nytta. Får lite hastigt omskolas till högerback efter 25 minuter och hans offensiv får ta baksäte resterande delen av matchen. Gör absolut inte bort sig på en ovan position.Springer förvånansvärt mycket i första halvlek och har minst tre lägen i matchen att spräcka nollan, men han hade inte skärpan idag.Likt Benzema saknar Ronaldo skärpa idag, däremot så skapar Ronaldo flera lägen och visar ändå att han är hungrigFick i och med det tidiga Marcelo bytet rikligt med speltid idag. Tyvärr för Iscos del så hade han det också svårt att komma in i matchen, mycket på grund av Reals oförmåga att skapa ett etablerat spel.Spelade för kort tid för att betygsättas.Spelade för kort tid för att betygsättas.