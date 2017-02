Real Madrid-Napoli: Rapport och spelarbetyg -Los Blancos spände musklerna när det väl gällde

Äntligen var det dags för efterlängtade Champions League att dra igång när den första matchen av åttondelsfinalerna spelades mot Napoli. Scenen för kvällen var Santiago Bernabeu där Real Madrid hade följande uppgift: skapa bästa möjliga förutsättning inför avgörande bortamötet om två veckor i Sao Paolo.

Inför matchen pratades det om ett Real Madrid som inte riktigt imponerat så långt in på säsongen och det spekulerades om att Zinedine Zidane försökt träna in en 3-5-2 uppställning för att överl

Stämningen var lika magisk som den brukar vara då det vankas Champions League i den kungliga sidan av Madrid. Diego Maradona som nyligen blivit tillsatt en roll inom FIFA hade rest till Madrid tillsammans med Napoli för att beskåda kvällens match från hedersläktaren.Matchen började direkt i högt tempo. Det tog inte mer än en minut innan hemmalaget skapade sitt första farliga läge via Benzema som spelade sig fram efter ett elegant samspel med Ronaldo. Dessa herrar visade genast sin enorma hunger och vilja att sätta sin prägel på matchen.Många undrade hur Real Madrid skulle ta sig an Napoli som är ett lag som trivs bra med bollen i ägo. Tidigt visade Real Madrid att man hade tydliga intentioner att dominera bollen. Samtliga spelare flyttade fram och satte in en hög press. Ni som såg första matchen mot Sevilla kan tänka er precis hur det såg ut. Lika tydligt var det att Napoli klev ut på planen för att spela sitt spel. När man hade bollen behandlade man den väl, man kombinerade snabba passningar med ett väl inövat rörelsemönster och djupledslöpningar som gav intryck att kunna ställa till det för Real Madrids försvar. Högt tempo i spelet, lika hög var kvaliteten i spelet av bägge lagen.I 7:e minuten skedde det som inte skulle få ske. Efter ett blixtsnabbt kombinationsspel på mittplan fann sig en djupledslöpande Insigne med näsan riktat mot mål. Navas i mål befann sig totalt felplacerad och italienaren tvekade inte på att skruva in den precis intill stolpen. Snacka om kalldusch och självklart måste Navas ta på sig det målet.Målet gav Napoli en moral boost och det följdes utav att man dominerade matchen under en period.Real Madrid svarade med att försöka skapa chanser när man fick tag i bollen till exempel då Ronaldo tog sig fram längst sin kant och slog ett inlägg till Benzema som återigen fick ett fint läge att nicka in kvitteringen. Tyvärr för fransosen fick han bollen lite bakom sig och lyckades inte få nicken på mål.Minut 17’ kom det. Tredje gången gillt för Benzema. Carvajal slog ett magnifikt inlägg med yttersidan av foten á la Modric och satte den perfekt på Benzema som tillammans med Ronaldo skapade oreda i det italienska försvaret. Nicken var beslutsam och klinisk och 1-1 var ett faktum. Det tidiga svaret utav Real Madrid var så otroligt viktigt för att man skulle kunna vända det tidiga underläget man hamnat i. Benzema som under säsongen blivit ifrågasatt av kritiker på grund av sin oförmåga att skapa chanser och göra mål då det behövs som mest, inledde matchen med en otrolig hunger och trots att den fysiska formen inte är på topp fick vi se en god inställning hos Benzema. Stort plus till Carvajal för assisten.Nu började Real Madrid ta över spelet på allvar. Man erövrade bollinnehavet och skapade ett flertal målchanser, bland annat då Modric väggspelade sig igenom Napolis mittfällt med tre patenterade yttersidor för att sedan spela fram Ronaldo i ett farligt läge. Tyvärr prickade Ronaldo den övre läktaren med sitt avslut. I övrigt gjorde Ronaldo spelmässigt sin bästa match i år. Ständigt i rörelse och spelade enkelt och smart. Det var inte den envise målsökande Ronaldo som avslutar på egen hand ur omöjliga vinklar vi fick se. Det var lagspelaren Ronaldo som var spetsen för Real Madrids anfallsspel vi fick se, Ronaldo var magnifik.James och Ronaldo skiftade lite positioner och när James kom bort från högerkanten lossnade spelet och han kunde bidra mycket mer till spelet.Efter kallduschen i inledningen fanns rädslan att matchen skulle rinna ur händerna på Real Madrid men spelarna visade prov på stark karaktär och förtroende för matchplanen. Man kvitterade snabbt och erövrade spelet helt och hållet. Antalet chanser man skapade är kvitto på det. Kroos och James inledde svagt men efter att James började söka sig in på planen lossnade spelet och gav laget en extra dimension. Modric förmåga att dominera ett mittfält på egen hand måste understrykas. Trots att Napoli inledde modigt var känslan att Real Madrid skulle vända resultatet när som helst. Första halvleken skulle lika gärna kunnat slutat 4-1.Det tog endast tre minuter innan Ronaldo tog sig in i straffområdet via högerkanten och lurade sin försvarare för att sedan slå en elegant boll till Kroos som befann sig i sin sniper-yta. Kroos placerade in bollen precis intill fel stolpe som endast han kan göra och 2-1 som hängde i luften från första halvleken blev verklighet. Observera Ronaldos framspelning som kommer bli YouTube-material.Napoli hade i övrigt inlett offensivt och de trodde på sina chanser att få till ytterligare ett viktigt bortamål på Santiago Bernabeu. Istället svarade Casemiro med en helt vansinnig volley-kanon från cirka 30 meter som dök in i nätet bakom Pepe Reina. Wow. Publiken kunde inte tro sina ögon (mig inräknat), det kunde inte heller Morata, Lucas och Isco göra som stod med stora ögon vid sidlinjen. 3-1. En till sak som var anmärkningsvärt med målet var att målet kom som en produkt av den höga pressen Real Madrid satte då man vann bollen precis utanför Napolis straffområde då italienarna försökte spela sig upp på banan.Med 3-1 på tavlan tillät Real Madrid Napoli komma upp lite för att sedan kontra sig till farliga målchaner, klassisk Real Madrid fälla med andra ord.Ronaldo och Benzemas samspel var imponerande matchen igenom och de tog sig fram till flertalet målchanser då de serverade varandra gång på gång. Känslan var att Ronaldo förtjänade minst ett mål.Trots att Napoli tilläts kliva in på Real Madrids planhalva en aning lyckades italienarna inte skapa särskilt mycket förens runt 67’ då man kanske hade sin första egentliga farliga målchans (med tanke på att målet kom ur en icke-chans, om man får säga så).Minuten därpå fick man ytterligare en chans då Mertens tog sig in i straffområdet men Navas var snabbt ute och täckte ut till hörna.70’ var det dags för matchens första byte. Det var kaptenen Ramos som klev av till förmån för Pepe. Kameramannen visade en sekvens då Ramos tog sig mot höften efter en duell och kanske var det anledningen till bytet.I detta skede hade Kroos tagit tag i mittfältet och serverade James med en utsökt passning som kom 1 vs 1 med Reina. Dock överlistade Reina James denna gång. Samtliga lagdelar fungerade i en symfoni. Försvaret var felfritt, mittfältet var perfekt synkat och skyddade backlinjen fint genom att vinna bollar både högt uppe på planen och längre ner framför backlinjen. Med bollen var samtliga skickliga och få misstag begicks. Mittfältstrion serverade anfallstrion som ständigt hotade i djupled med bra bra bollar. James roll som länk mellan mittfält och anfall skötte han utomordentligt.75’ var det först dags för Zielinski att kliva av planen och brassen Allan fick kliva på, även Real Madrid passade på att göra sitt andra byte när James byttes ut mot Lucas.Det var tydligt att Zidane ville styra matchen mot ett scenario då Real Madrid kunde hota Napoli genom kontringar med Lucas snabbhet.81’ fick Napoli ett mål bortdömt för offside då Castilla-sonen Callejón petade in en boll i mål, ett domabeslut som visade sig vara korrekt enligt repriserna. Samtidigt använde Zidane sitt sista byte och plockade ut Benzema för Morata. Kort därpå fick den tidigare långtidsskadade Milik kliva in på planen istället för Hamsik. Resten av matchen spelades bara av och hemmalaget hade kontroll på läget.Real Madrid tog ledningen tidigt och utökade den ytterligare kort därpå. Man kunde enkelt kontrollera matchen och Napoli kändes inte riktigt farliga. Bortsett från inledningen av första halvlek så kändes det som att matchen var under kontroll hela tiden.Zidane ska ha en eloge för hur laget utförde matchen. Han valde att starta med James för att erövra spelet och det visade sig vara ett lyckat drag då colombianen blev ett effektivt anfallsvapen. Mot slutet av matchen bytte han in Lucas för att hota mer i kontringar då Napoli flyttade fram aningen.Samtliga lagdelar spelade så bra som man förväntar sig och det väntar nu en spännande retur i ett glödhett Sao Paolo om två veckor. Resultatet känns i detta läge optimalt då det kommer bli svårt för Napoli att lyckas göra antalet mål som krävs utan att släppa in något.Skott på mål: 6-3Skott utanför: 12-5Bollinnehav: 57 %-43%Hörnor: 5-1Gula kort: 2-2 (Ramos, Zielinski, Modric, Mertens)Zinedine Zidane valde något överraskande att starta med James i den ständigt omdiskuterade ‘Bale-positionen’. Vidare valde Zidane att gå tillbaka till den tidigare framgångsrika 4-3-3 uppställningen.NavasCarvajal Varane Ramos MarceloModric Casemiro KroosJames Benzema RonaldoSarri valde att starta med följande elva.ReinaHysaj Albiol Koulibaly GhoulamZielinski Diawara HamsikCallejon Mertens InsigneKälla: livescore.com- En spelare jag håller varmt, dock måste han beskyllas för första målet. Spelar upp sig och gör bland annat en briljant räddning på Mertens läge. Jag kan tyvärr inte släppa tabben i minut 7 som hade kunnat vara förödande, därav det låga betyget.- Tveklöst det bästa alternativet på sin position i Europa. Full pott defensivt och fyller på fint längst sin kant. En läcker assist till kvitteringen som kronan på verket.- Har verkligen utvecklats och blivit världsbacken han köptes in för att bli. Briljant match av Varane.- Likt sin mittbackskollega stod kaptenen för en mycket bra insats. Sådär borderline-lugn och fullt koncentrerad som vi älskar att se honom. När laget såg chockerat ut efter Napolis mål drog Ramos på sig ett gult kort genom att sätta in en tuff tackling på en motståndare, något som verkligen gav önskad inverkan på medspelarna.- Även brassen fyllde på fint längst sin kant, var ständigt tillgänglig i anfallen och försvarade korrekt. Dock brände han en given målchans efter osjälvisk framspelning av Ronaldo och satte samtliga skott bland publiken idag.- Aldrig blir man besviken när världens bästa mittfältare är på planen. Jag får gåshud varje gång Luka smeker iväg en 40 meters passning med yttersidan. Sättet han styr tempot på mittfältet är unikt och något varje fotbollsälskare bör njuta av att skåda.- Monster. Äter upp alla rester som lämnas över hela planen. Nyckeln till Real Madrids spel. Bildade en Bermuda- triangel tillsammans med mittbacka och mittfältskollegorna. Att han även stod för fin bollbehandling och bra passningsspel höjer betyget. Kanonen är en klass akt för sig. Detta blir en match som Casemiro sent kommer att glömma.- The German Sniper var lite väl osynlig i inledningen av matchen. Höjde sig dock i takt med att klockan tickade. Det patenterade målet var en riktig läckerbit.- Det colombianen erbjuder sitt lag är han ensam om i truppen. Det blev tydligt att han inte trivs i en fast roll ute till höger. När han fick mer frihet att röra sig över planen höjdes spelet till en annan nivå och anfallet fick ytterligare en dimension.- Härlig insats. Äntligen fick vi se ett lejon! Synd att han inte lyckades förvalta flera målchanser. Var bestämd, bjöd ständigt på giftiga rörelser och löpningar. Satte även den viktiga kvitteringen.- Detta var utan tvekan guldbollen vinnarens bästa match såhär lång in på säsongen. Bjöd på ett helt annat spelsätt än vad vi är vana att se. Tydligt att han trivs bäst längst kanterna. Bjöd på vackra framspelningar och agerade totalt osjälviskt i offensivt straffområde. Jag hoppas att han fick mersmak efter idag och forstätter i samma spår framöver, då kan vi faktiskt vara så att vi får den bästa versionen av Ronaldo under hela sin karriär.- Efter lång frånvaro fick han äntligen spela lite. Inledde med att slå bort sin första passning lite charmigt men spelade sedan upp sig och stod för en stabil insats. Lyxproblem för tränaren att ta ut mittbackspar inför varje match.- Spelade för lite för att betygsättas.- Inget annat än perfekt match. Finns inte så mycket annat att säga än flera superlativ. Kanske kunde Morata fått hoppa in något tidigare. Plus för James i startelvan.