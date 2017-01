2017-01-29 20:45

Real Madrid - Sociedad

3-0



Real Madrid rycker i tabelltoppen

När resten av toppkonkurrenterna tappade poäng under helgens ligaomgång passade Real Madrid på att genom en 3-0-seger rycka i tabelltoppen.

Precis som alla andra storklubbar har Real Madrid förmågan att vara snuskigt effektiva även fast spelet inte klaffar. Los Blancos är fortfarande långt ifrån sin högsta nivå, men trots det visar man för sina konkurrenter att man inte har några planer på att bjuda in till strid under våren. Det fanns några ljuspunkter förutom 3 poäng: Kovacic fortsätter visa att han på allvar en dag kan bli en bärande mittfältsmotor för Real Madrid och Ronaldo fick göra mål.



Real Sociedad kom till Bernabéu för att ha boll och styra matchen, och man fick initiativet under den första halvleken men inga mål. Real Madrid såg inledningsvis precis lika håglösa ut som man har gjort under hela januari månad och Bernabéu vände sig än en gång emot laget. Att Luka Modric saknas kommer alltid att märkas och när Eusebio fick La Real att pressa högt blev saknaden av kroaten än större och det är något som Zidane förr eller senare behöver adressera.



När det såg som mörkas ut dök Kovacic upp med sitt första ligamål i Real Madrid-tröjan på passning från Ronaldo och räddade laget från en orkan av busvisslingar under pausvilan. Kovacic är inte Modric och kommer aldrig att bli det heller, han har helt enkelt inte samma förmåga som sin äldre landsman att spela sig ur trånga situationer. Vad Kovacic däremot har är att han är tempostarkast med boll bland Real Madrids mittfältare, och det var just det som gav Real Madrid segern ikväll.



Real Sociedad inledde andra halvlek lika starkt som den första, men utan att skapa några riktigt heta målchanser. Istället visade Real Madrid prov på effektiv kontringsfotboll när Kovacic spelade fram Ronaldo till hans 13:e ligamål. Där och då gick musten ur La Real och Real Madrid kunde bekvämt bara spela av resterande speltid.



Inigo Martinez gjorde kvällen än bekvämare för Los Blancos när han i den 74:e minuten drog på sig sitt andra gula kort och lämnade sitt lag med en man mindre på Bernabéu. Det utnyttjade inhoppande Morata när han med en nick punkterade matchen, efter ett magiskt inlägg av den för dagen pigge Lucas Vázquez.



Trots krampaktigt spel, flera skador och ett oväntat uttåg ur cupen lyckades Real Madrid utöka sitt försprång till fyra poäng med en match mindre spelad än toppkonkurrenterna. Det ser minst sagt lovande ut.



Spelarbetyg



Keylor - 3

Har inte mycket att göra under matchen, men gör som alltid de avgörande räddningarna när det behövs. En stabil match av Keylor.



Nacho - 4

En perfekt truppspelare som aldrig sviker i sina insatser. Stänger av sin kant defensivt och är alltid spelbar offensivt.



Ramos & Varane - 3

Får till samspelet bra i den här matchen. Trots ett bollförande Sociedad under stora delar av matchen kommer bortalaget inte till många målchanser, vilket är tack vare mittbacksduon.



Danilo - 2

Hans självförtroende sviktar, samtidigt som pressen ökar. Det är ingen bra kombination vilket syns i kvällens insats.



Casemiro - 4

Har sett lite otränad och seg ut under januari men ser ut att vara tillbaka i gammal god form. Balanserar upp laget bra, vilket ger medspelarna utrymme offensivt.



Kroos - 3

Saknar dynamik och borde våga gå längre fram i banan under Modric frånvaro.



Kovacic - 4

Var den spelaren för dagen som drev upp bolltempot i Real Madrid. Förutom det stod han för ett mål och en assist.



Lucas - 3

Något blek under första halvlek, växer dock som resten av laget under andra halvlek och står för ett fantastiskt inlägg till Moratas mål.



Benzema - 1

Ser otränad och ointresserad ut. Har länge kunnat leva på hans starka inflytande i speluppbyggnaden, dock existerar inte ens det längre samtidigt som målen saknas.



Ronaldo - 4

Såg piggare ut än på länge och var delaktig i det mesta offensivt samtidigt som han gjorde det matchavgörande 2-0-målet.



Morata - 4 (In 66)

Kommer in istället för en blek Benzema och hotar Real Sociedad-försvaret flera gånger om. Behöver bara 16 minuter på sig att göra sitt 6:e ligamål för säsongen. Startman snart?



Asensio och Isco spelade för lite för att betygsättas.

Real Madrid-Sociedad Keylor Navas

Danilo

Raphael Varane

Sergio Ramos

Nacho

Mateo Kovacic

Casemiro

Toni Kroos

Lucas Vazquez

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo



Avbytare

Marco Asensio

Kiko Casilla

Fabio Coentrao

Mariano Diaz

Achraf Hakimi

Isco

Alvaro Morata

Geronimo Rulli

Joseba Zaldua

Raul Navas

Inigo Martinez

Kevin Rodrigues

David Zurutuza

Illarramendi

Sergio Canales

Juanmi

Willian Jose

Mikel Oyarzabal



Avbytare

David Concha Salas

Aritz Elustondo

Esteban Granero

Alvaro Odriozola

Xabi Prieto

Tono Ramirez

Carlos Vela



0 KOMMENTARER 108 VISNINGAR 0 KOMMENTARER108 VISNINGAR LUDWING FRANQUIZ

ludwing.franquiz@svenskafans.com

På Twitter: LudwingFranquiz

2017-01-30 00:33:00 ludwing.franquiz@svenskafans.comPå Twitter: LudwingFranquiz2017-01-30 00:33:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-01-30 00:33:00

Real Madrid

2017-01-28 23:31:31

Real Madrid

2017-01-26 11:15:00

Real Madrid

2017-01-24 20:48:04

Real Madrid

2017-01-22 23:28:55

Real Madrid

2017-01-22 02:23:25

Real Madrid

2017-01-19 00:04:58

Real Madrid

2017-01-17 21:07:07

Real Madrid

2017-01-16 08:33:00

Real Madrid

2017-01-14 20:34:51

ANNONS:

När resten av toppkonkurrenterna tappade poäng under helgens ligaomgång passade Real Madrid på att genom en 3-0-seger rycka i tabelltoppen.En seger på de fem senaste matcherna. Så lyder Real Madrids facit när laget tar emot Real Sociedad i ett försök att vända den dåliga trenden.Real Madrid stod inför en tuff uppgift mot Celta de Vigo på bortaplan för att klara avancemang i cupen. Med Varane, Pepe, Marcelo och Carvajal skadade var Zidane tvungen att göra taktiska förändringar och otursgubben Danilo fick det inte lätt.Det är knappast med optimala förutsättningar som Zidane och hans mannar ska besöka Municipal de Balaidos imorgon kväll.Under 40 matcher såg Real Madrid oslagbara ut, men efter 3-3 mot Sevilla i Cupen, 2-1 Förlust mot samma lag i ligan och ytterligare en förlust mot Celta Vigo i cupen så såg marängerna plötsligt mänskliga ut. Kritik hade riktats mot främst försvaret samt Cristiano Ronaldo. Startelvan för hemmalaget såg ut som väntat, möjligtvis undantaget att Nacho startade på högerbacken till förmån för Danilo som annars har varit Carvajals ersättare där.När marängerna skulle studsa tillbaks från lagets första förlust på 40 matcher gick inte mycket rätt. Samtidigt var Celta väldigt svårspelade och via vassa kontringar och ett kompakt försvarsspel tog bortalaget hem segern i den första av två matcher.Efter att ha varit så gott som oslagbara under hela 40 matcher är den magiska sviten nu bruten i och med helgens förlust mot Sevilla. Nu är det dags för Los Blancos att ta till nya tag och denna gång ligger fokus på Copa del Rey och Galiciens Celta Vigo.Efter 284 dagar och 40 raka matcher är Real Madrids förlustfria svit över. Super inhopparen Jovetic avgjorde matchen i den 92:a minuten, 2–1 var slutresultatet till Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan. Sergio Ramos var i stor fokus innan matchen och han skulle även få huvudrollen i den 85:e minuten.I den 18 omgången av den spanska ligan gästar Real Madrid Ramon Sanchez Pizjuan för en av säsongens svåraste bortamatcher. Ett riktigt test som ska visa om detta lag har det som krävs för att vinna ligan.