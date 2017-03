Real Madrid slog två nya rekord

Real Marid har haft en tung tid under den senaste veckan. Inför bortamatchen mot Èibar hade Los Blancos endast en seger på de tre senaste matcherna. Därför skulle allt annat än tre borta poäng innebära ett nytt fiasko. Benzema klev fram och blev tvåmålskytt och Zidane fick den uppladdning som laget behövde inför CL som väntar på tisdag och återtar serieldningen efter lika många spelade matcher.



Trots mirakelupphämtningarna mot Villareal och Las Palmas var Zinedine Zidane & Real Madrid under en enorm press och läget var kritiskt. Laget hann knappt att reflektera och träna på att åtgärda sina stora brister från förra veckan innan en ny match väntade. Det också mot hemmastarka Èibar som för tillfället är ett av ligans formstarkaste lag.Reals match mot Èibar var därför ett ypperiligt läge för laget att visa att ordet kris inte existerade och koppla grepp om ligan igen.Real kom till spel utan Cristiano Ronaldo som missade matchen på grund av en lättare skada, även Gareth Bale och Morata saknades på grund av avstängningar. Zinedine Zidane gjorde stora förändringar i uppställningen, hela åtta nya ansikten i elvan jämfört med senast. Trots avbräcken levde Real Madrid upp till förväntningarna, James & Asensio fick chansen från start och Luca Modric var tillbaka i startelvan.Något försiktig inledning på matchen där båda lagen kände lite på varandra, man såg tydliga strukturer om hur dagens Real skulle se ut. Samtliga spelare arbetade hårt redan från start och även om det var inget direkt skönt spel under de första 20 mintuerna var det otroligt viktigt att ta ledningen i den 14:e minuten, James och Asensio passade elegant sig förbi Èibar försvaret och Asensio slog in ett lågt inlägg från vänsterkanten som nådde fram till, han provade först med högerfoten men då var målvakten Yoel snabbt nere med att rädda bollen och på returen tryckte Benzama in bollen i mål med sin vänsterfot. Bra start för Benzema som behövde en sådan match speciellt när CR och Bale saknades.Benzema gjorde sitt sjunde mål i La ligaHan klev fram ytterligare igen och enkelt klackade in även 0–2 efter ett känsligt inlägg från James vänterfot. Det dröjde inte länge till innan James och Benzema bytte roller och den här gången var det Benzemas inspel som James mötte helt perfekt och stryde in 0–3 redan efter 30 minuters spel.Èibar var helt chockade och Real Madrid gav inget gratis idag. Pepe var matador i backlinjen, Asensio och Lucas arbetade hårt på sina kanter och stängde alla luckor. James var elegant med att hålla i bollen på offensiv planhalva och Benzema var halvlekens bästa spelare.Målen innebär också att Real Madrid slår ytterligare ett nytt rekord den här säsongen för det var nämligen den 45:e raka matchen Real gör mål i alla tävlingsmatcher spelade vilket inget annat lag från Spanien har någonsin gjort. Lagetockså ett nytt rekord som de själva är ensamma om i La liga och det är mål i 37 raka La liga matcher i rad. Eibar satte press inledningsvis och Real Madrid låg bara rätt i positionerna och täppte till alla ytor. Precis som i första var det Benzema som hade halvlekens första målchans men skottet sköt han utanför.Med halvtimmen kvar kom nästa kalldusch som betydde 0–4, efter en snabb kontring kunde en av planens bästa spelare Marco Asensio trycka in sitt tredje liga mål.Real Madrid låg rätt och Eibar fortsatte att jobba på och att söka ett tröst mål, hoppet tändels lite när Pena höftade in ett tröstmål i den 72:a minuten efter en perfekt inlägg från förra Real Madrid spelaren Pedro Leon.Hemma publiken fick uppleva ett mål mot Real Madrid vilket inte hade hänt sedan 2004 på hemma plan.Mycket längre än så kom inte Èibar och Real Madrid gjorde en taktiskt perfekt genomförd match.Även om La liga känns som Rysk roulett just nu mellan de tre topplagen och att segern mot Èibar innebär att Real Madrid tillfälligt tar över serieledningen och sträcker över revolvern till Barcelona och Sevilla den här omgången, ska vi inte räkna ut något lag även om ett lag drar ifrån lite i toppen. Vi minns alla vad som hände förra året när Real Madrid var nio poäng efter i början av april. Så det är fortfarande tidigt och allt kan hända. Det viktiga är att Real Madrid lär sig av sina misstag, spelarna ger sitt yttersta och lite till redan från start i varje match. Vi har bevsligen fått se att laget har ytterligare två, tre växlar till att lägga in.I spanien handlar det om att döda och begrava matcher så snabbt så möjligt annars blir man sårad av alla motståndare, det har huvudstadslaget varit mindre bra på därför var det oerhört viktigt att snabbt göra ett, två och tre idag.Zinedine Zidane var under press att snabbt hitta tillbaka till det positiva och harmonin som laget har saknat senaste veckan. Han visade återigen att han tror på samtliga spelare och taktiskt körde över Éibar. Spelarna reagerade efter de tre korta mötena som hölls efter Las Palmas matchen och kom ut väldigt diciplinerade. Uppställningen var helt balanserad med yttermittfältarna som jobbade hem och gav understöd till ytterbackarn, Casemiro och Modric opererade precis framför Ramos och Pepe som är enligt mig de två bästa mittbackarna vi har. James hade sin fria nr10 roll där han är så bra i och han är en poängspelare som vi behöver ha på plan i varje match. Benzema klev fram nu när Ronaldo inte var där och avgjorde en viktig match. Som helhet trots saknaden av några nyckelspelare idag gör laget ändå fyra mål, det visar lagets otroliga styrka den här säsongen.Zidanes roll nu är att ge samtliga 24 truppspelare kärlek och självförtroende, ge alla speltid för att de ska vara redo när de väl behövs. Rotationen gör också att konkurrensen i laget ökar vilket vi har saknat på vissa på positioner den här säsongen och det märks. Nyckelspelarna måste få vila så fort de får chansen till det precis som han gjorde med Marcelo, Kroos och även Modric och Benzema. Till sist vill jag säga att enighet ger styrka, viktigt att Bernabeu agerar den tolfte spelaren i varje hemma match. Nu ska vi blicka framåt mot Napoli.” Jag är nöjd med samtliga spelare som spelade idag och trots att det är en svår borta match startade vi starkt och diciplinerad”” Lovord för Benzema som var involverad i alla fyra målen och jätte nöjd med Asensio som trots inte ha spelat på ett tag gjorde mål och presterade på en högnivå”EscalanteNacho & Casemiro(%): 59–41Jose Luis GonzalezIpurua6740Yoel – Ander Capa, Dos Santos, Ramis, Luna (Arbilla 55), – Escalante, Dani Garcia – Pedro Leon (Inui 87), Adrian (Rivera 63), Pena – Enrich.: Navas – Danilo, Pepe, Ramos, Nacho –Casemiro, Modric, (Kovacic 71),–Lucas Vazquez, James (Isco 75), Asensio –Benzema ( Mariano 65).Källa: As.com, Marca.com & Real Madrid.com