Real Madrid slår ut Bayern Munchen efter otrolig dramatik på Bernabeu

Den "moraliska finalen" är en titel som utan tvekan kan sättas på denna match. Den innehåller så många matcher i själva matchen. Ancelotti mot sin lärjunge Zidane, Alonsos återkomst till Bernabeu och sist men inte minst två av världens bästa lag på plan. Denna match bjöd på allting och efter en otrolig dramatik så avancerade Real Madrid vidare till sin sjunde raka semifinal i Champions League

Det var inför matchen en hel del snack om hur Zidane skulle formera startelvan och vilka taktiska drag han skulle vilja. Kring formationen spekulerades det kring en rak 4-4-2, en klassisk 4-3-3 och en 4-4-2 diamant formation. Zidane valde det första alternativet. En rak 4-4-2 uppställning där Isco rent av ersatte den skadade Gareth Bale. Det var i slutändan den startelvan alla förväntade sig. Bayern Munchen valde i sin tur också att formera sin mest väntade startelva. Tillbaka var Hummels, Boateng och Lewandowski som alla missade helgens match mot Bayer Leverkusen. Det var i slutändan det starkaste laget Ancelotti kunde sätta på banan.När domaren väl blåste igång matchen så såg man att båda tränarna hade en tydlig matchplan. Real Madrid s liknade den man hade i 1-0 vinsten på Santiago Bernabeu mot just Bayern Munchen för ett par år sedan. Alltså att stänga Bayern Munchens möjligheter att spela sig igenom centralt.Ancelotti var säkerligen beredd på detta och därför valde Bayern också ett spelsätt som la fokus på kanterna. Man hade under de första 20 minuterna ett oändligt antal spelvändningar och för Real Madrid tog det en stund att komma in i försvarsspelet. Bayern Munchen hann då etablera en ganska rejäl press under de första 20 minuterna. Man skapade under den här tiden en farlig chans som Marcelo blockade på mållinjen.Det var efter cirka 20 minuter som försvarsspelet verkligen började likna det som man levererade mot just Bayern Munchen för ett par år sedan. Man låste tyskarnas vägar centralt men var samtidigt tillräckligt snabba ut till kanterna för att avvärja farliga inlägg. Resten av halvleken neutraliserade man också Bayern Munchens spel helt och hållet.När man började avvärja Bayern Munchens press så lyckades man också börja etablera ett anfallsspel. Under de sista 25 minuterna av halvleken såg vi ett Real som verkligen skapade chanser. Ramos, Kroos och Ronaldo hade alla enorma lägen att göra mål men skärpan fanns inte riktigt där i avsluten. Under denna del av matchen etablerade endast Bayern Munchen ett fåtal kontringar som snabbt stoppades av Real Madrids försvar. Det var också där den första halvleken slutade i händelse väg. Real Madrid 0, Bayern Munchen 0.En överlag otroligt välspelad halvlek där båda lagen hade en tydlig matchplan. En matchplan som man följde perfekt.Den andra halvleken inleddes i sin tur på samma sätt som den första. Ett Bayern Munchen som satsade på snabba spelvändningar mellan kanterna och ett Real Madrid som hade lite svårt att hänga med. Den första riktiga chansen i andra halvleken uppstår i den 51 minuten när Arjen Robben fälls av Casemiro i straffområdet. Domare Kassai valde att peka på straffpunkten. En situation som var tveksam men samtidigt fanns det en kontakt mellan Casemiro och Robben. Lewandowski gjorde i sin tur inga misstag från straffpunkten och ställningen var då 0-1 till Bayern Munchen.Därefter började Ancelottis mannar ta över matchen mer och mer. Zidane valde att göra två byten i Asensio och Vazquez för att byta formation till en 4-5-1 och på så sätt säkra bakåt. Bytena ger en snabb effekt och Real Madrid börjar bara spela av matchen allt mer.Men precis som alla förväntade sig så skulle inte Real Madrid förlora matchen med 0-1 och på så sätt gå vidare. Denna moraliska final hade så många mer vändpunkter. Den första kom när Casemiro i den 76 bröt igenom och genom ett inlägg hittade Ronaldo som inte gjorde några misstag med huvudet. Resultatet var då utjämnat på Bernabeu och arenan kokade vid denna tidpunkt.Glädjen skulle däremot bli kortvarig då Bayern Munchen två minuter senare tar ledningen. En otroligt konstig situation där det uppstår en brist på kommunikation mellan Navas och Ramos vilket resulterar i ett självmål för den sistnämnde. Ett mål som var oturligt men samtidigt kan lastas på Navas som i det läget måste kommunicera med Ramos.Bayern får efter sitt ledningsmål ett psykologiskt övertag. Ett övertag som snabbt vänds då Arturo Vidal i den 84 minuten drar på sig sitt andra gula kort. En situation som är väldigt tveksam då han först tar bollen men i slutändan hade han samlat på sig till det röda kortet. Efter utvisningen byter Ancelotti ut Lewandowski för att på så sätt kunna få in en till mittfältare. Real Madrid gjorde under slutminuterna ett sista försök till forcering men lyckades inte skapa några riktigt farliga chanser. Domaren blåste därefter av matchen. Ställningen var då, Real Madrid 1, Bayern Munchen 2. Det enda resultatet som kunde ta matchen till en förlängning.När väl förlängningen drog igång så var det Bayern Munchen som faktiskt tog tag i matchen. Man lyckades under de första fem minuterna etablera en press på Real Madrids planhalva. Efter dessa fem minuter började Real Madrid att etablera ett anfallsspel för att så småningom avgöra matchen innan straffsparkar. I den 105 minuten skapar man den första riktigt farliga målchansen. Ramos lyfter då in en boll till en offside stående Ronaldo. Domarna friade situationen och Ronaldo kan ungefär från straffpunkten plocka ner bollen på bröstet och avsluta in den med vänsterfoten.I den andra halvleken av förlängningen dröjer det inte lång tid innan Ronaldo sätter spiken i kistan. Marcelo får bollen strax framför halvplan och gör en sådan löpning som bara han är kapabel till. Efter att ha drivit igenom hela Bayern Munchens försvar så spelar han fram till Ronaldo som på öppen kasse sätter dit sitt tredje mål för matchen. Innan domare Kassai blåser av matchen så hann också Marco Asensio introducera sig på den stora scenen. Efter bolltapp i Bayern Munchen som vid den här tiden flyttar upp hela laget så får Asensio ett kontringsläge. I ett läge där alla tror han ska spela bollen till Ronaldo gör han det på egen hand och sätter därmed spiken i kistan. Real Madrid 4, Bayern Munchen 2.Det finns verkligen så mycket att säga om dessa 120 minuter av fotboll. Man kan kort sagt säga att de innehöll allting och lite mer som en fotbollsmatch bör göra. Det jag vill börja lyfta fram är Zidane. Även om han kanske visar lite av sina brister genom att fega så mycket med det sista bytet i förlängningen så har en otroligt bra matchplan. En matchplan som jag tidigare förknippade med den Ancelotti använde sig av mot just Bayern Munchen för tre år sedan. Jag tycker egentligen man genomför den snudd på perfekt. Man ger knappt Bayern Munchen några chanser och deras mål kommer genom en straff och en väldigt oturlig situation. Det är väldigt svårt för Zidane att göra någonting åt dessa situationer. Han gör allt han kan i denna match och enligt mig är hans matchplan perfekt mot ett otroligt bra Bayern Munchen.Det går heller inte att skriva denna matchrapport utan att nämna Cristiano Ronaldo. Han gör ett perfekt hattrik. Mot Bayern Munchen. Han gör sitt 100 mål i Champions League och gör 5 mål på 2 matcher mot ett av världens bästa lag. Vilken spelare och vilken insats.Såklart ska inte bara en individuell spelare nämnas utan hela Real Madrids lag. Man gör det fantastiskt defensivt och följer matchplanen in i det sista. Likväll ska Bayern Munchen ha all eloge. Det är allt annat än enkelt att komma till Santiago Bernabeu och göra två mål. De spelar ut Real Madrid stundtals och de gör överlag en väldigt bra insats.Jag är både extatisk och överlycklig i denna stund. Det är kvällar som denna som man kommer ihåg under en lång tid. Däremot går det inte att inte lida med Ancelotti. Han är nog den enda tränaren som är kapabel att komma till Bernabeu med det utgångsläget de hade och genomföra matchen på det sättet Bayern Munchen gjorde. Även när man spelar med 10 man gör han det otroligt bra taktiskt och lyckas faktiskt neutralisera Real Madrid anfallsspel. De taktiska dragen han gjorde i dag är det som gör han unik som tränare. Därför är det tråkigt att han efter en sådan tränar insats får lämna turneringen.Med facit i hand är det också tråkigt att matchen avgjordes på det sättet den gjorde. Arturo Vidal får en utvisning som är felaktig. Däremot går det att argumentera för att han hade samlat på sig den utvisningen och kanske borde blivit utvisad tidigare. Även om Real Madrid har flyt med ett offside mål ska man inte glömma att Bayern Munchen över detta dubbelmöte får en helt felaktig straff samt en ikväll som var otroligt tveksam. Det är tråkigt att gå vidare när det finns tveksamma situationer som avgör. Däremot handlar det för mig att se det stora hela och att Real Madrid faktiskt också får en del situationer emot sig. Därför utjämnas det i princip i slutändan.Det här var slutligen en match vi som Madridistas kommer kunna se tillbaka till om några år. En sådan magisk Champions League kväll på Bernabeu. Tack till båda lagen för en fantastisk uppvisning. Real Madrid trummar nu vidare till semifinal för det sjätte året i rad.