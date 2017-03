Real Madrid tappar serieledning efter katastrofal insats

I den spanska ligans 25 omgång gästade Las Palmas Santiago Bernabeu. En match som på förhand väntades bli enkel för Zidanes lag blev raka motsatsen. En berg och dalbana till match visade slutresultatet 3-3. Något som betydde tappad serieledning för Real Madrid.

Zidane valde till matchen att formera en minst sagt intressant startelva. Formstarka Isco och Morata fick chansen samtidigt som höstens formstarke spelare Kovacic fick förtroende. En startelva som verkligen var något supportrarna ville se och lovade gott inför matchen.När den första halvleken väl sparkas igång så inleder "Los Blancos" bra spelmässigt. Under de första åtta minuterna visar alla spelare stor löpvilja och det tar endast 30 sekunder innan Morata får ett mål bortdömt för offside. Man stoppar däremot inte maskineriet där utan fortsätter nöta och får också resultat för det i den åttonde minuten. Kovacic hittar då Isco som sprungit sig fri genom Las Palmas mittbackar och enkelt kan avsluta bollen i mål.Däremot dröjer det bara en minut innan Las Palmas kvitterar matchen. Tana får bollen strax utanför Real Madrid s straffområde och vänder därefter skjortan av Ramos innan han avslutar bollen stenhårt i mål.Efter Las Palmas kvitteringen så går också luften ur Real Madrid. Man förlorar löpviljan man hade under de första åtta minuterna och börjar istället titta på när Las Palmas trillar boll. Under denna del av matchen såg Las Palmas ut som Pep Guardiolas Barcelona i sina bästa dagar.Real Madrid lyckas heller inte skapa några vidare chanser under denna del av matchen. Man saknar skärpan i den sista tredjedelen och när väl passningen går fram är spelaren som löper offside. De defensiva omställningarna är också väldigt svaga och därför är det också Las Palmas som skapar halvlekens farligaste lägen. Däremot är det så halvleken slutar, Real Madrid 1, Las Palmas 1.En halvlek som jag skulle vilja säga är en av säsongens sämsta. Las Palmas är absolut inte så bra som Real Madrid får de att framstå. Alla spelare är omotiverade och de taktiska dragen var tydligt fel från Zidanes sida redan från matchstart.hinner inte ens Zidane förändra matchen innan Gareth Bale tar saken i egna händer. Först så sparkar han en Las Palmas spelare bakifrån innan han som avslutning puttar till honom efter avblåsning. Domare Borbalán tvekar inte utan visar direkt det röda kortet.Mardrömmen blev bara värre när Las Palmas i den 56 minuten tilldelas straff. En väldigt diskutabel situation där Ramos tydligt har händerna intill kroppen. Hursomhelst så gör Jonathan Vieira mål på straffen och Las Palmas tar ledningen på Bernabeu. En väldigt svag straff som Navas går rätt på men konstigt nog inte räddar.Det dröjer därefter tre minuter till innan Real Madrid begravs ännu djupare. En långboll från Las Palmas backlinje går hela vägen till Kevin Prince Boateng som petar bollen runt en utrusande Navas och därefter gör mål. Otroligt svagt av Navas i mål och det målet får han definitivt ta på sig.Efter 1-3 målet fortsätter matchen i samma spår som tidigare. Ett extremt bolltittande Real Madrid och ett dominerande Las Palmas. Det dröjer hela vägen till den 70 minuten innan Benzema och James Rodriguez kommer in och sätter fart.Benzema får på direkt två stycken hundraprocentiga chanser som han inte gör mål på. Istället kommer reduceringen i den 85 minuten när Real Madrid tilldelas straff. En situation som var väldigt lik Las Palmas straff tidigare om man ser till själva bedömningen. Ronaldo gör som vanligt inga misstag från elva meter och reducerar matchen. Tre minuter senare kvitterade han efter en nick som kom från inlägg av James.Real Madrid hinner inte därefter med någon forcering och matchen slutar därför också 3-3. Ett resultat som innebär att Real Madrid tappar serieledningen tillfälligt.Jag tyckte det fanns otroligt mycket att säga om matchen mot Villarreal men jag har nog aldrig haft så här många åsikter kring en match. Det första man bör reda ut, vem ska ta på sig skulden för allt detta?För mig är svaret Zidane. Tränare får ofta ta mycket stryk när det går dåligt men i denna situation är allt berättigat. Vi hyllade Zidane som en gud för ett par månader sedan. Då fascinerades jag av hans sätt att alltid kunna motivera detta stjärnspäckade lag som Real Madrid har. Av alla 10 år som jag följt Real Madrid hade jag aldrig sett en tränare som kunde motivera alla 23 spelare på sättet Zidane gjorde. Allt det är som bortblåst idag. Problemet är enligt mig rotat i att Zidane inte roterat tillräckligt. Han litade på hela truppen i höstas men har inte visat samma tillit i vår. När nu spelarna som inte alltid startar får chansen i matcher som denna levererar de inte.Zidane ska också helt klart kritiseras för det taktiska upplägget. Presspelet är helt obefintligt, även när man spelar med elva man på plan. Har man ingen bollvinnare som Casemiro på plan så måste hela mittfältet jobba i defensiven. Hemjobbet låg på korpennivå, om ens det. Real Madrid kan inte ens behålla bollen inom laget med alla tekniker på plan. Det är lite svårt att se vad Zidane vill med sitt upplägg. Man pressar inte högt, man har inte ett lågt och stabilt försvarsspel och man kan inte heller behålla bollen inom laget. Allt som för några veckor sedan var perfekt är nu bortblåst. Det taktiska upplägget och spelet var obefintligt under de första 70 minuterna. Detta mot Las Palmas, på Santiago Bernabeu.Självklart ska inte Zidane heller ta all kritik. Han är enligt mig orsaken bakom allt. Detta var kvittot på ett problem som skapats under en längre tid. Ett problem som Zidane har orsakat och ansvarar för. Däremot ska såklart spelarna ha kritik. Man kan inte vara så ignoranta som de är under 70 minuter. Man kan inte hoppas på att vända matcher i de sista minuterna. Folk jobbar faktiskt 8 timmar per dag bara för att kunna komma och se dess spelare lira fotboll i 90 minuter och tjäna miljoner. Då kan man bara inte se så ointresserade ut. Zidane kan inte ta all skuld för hur omotiverade spelarna är. Det är tillslut de som är ute på planen även om han är hjärnan bakom allt. Tjänar man så mycket pengar ska man enligt mig kunna ta sig i kragen och ge allt när man spelar inför sina egna supportrar. Helt enkelt under all kritik från samtliga.En spelare som är ett solklart kvitto på problemet jag menar är Navas. En målvakt som enligt var bland de fem bästa förra året. Nu slår han sig inte in bland de fem bästa i La Liga . Zidane ger Navas för mycket förtroende och detta leder till en slags nonchalans hos Navas. Misstaget mot Napoli, Sevilla och idag. Han är så bekväm att han inte ens är motiverad att spela. För mig är det tragiskt att se Navas spela och idag ska han verkligen stå till svars för sin insats. Jag har svårt att se honom som Real Madrids förstamålvakt nästa säsong om han inte gör en rejäl uppryckning.Bland spelarna ska också Bale verkligen stå till svars. Han missar 3 månader varje säsong, har han verkligen råd att förstöra så här när han väl spelar? Det han gör saknar disciplin. Han beter sig som en 19 åring när han är 27 år gammal. Sådant ska bara inte komma från en spelare i hans kaliber. Det kostar poäng och i längden kan det kosta titlar. Vi får vänta och se hur mycket det kommer kosta laget.Du som läser detta kan självklart tycka att jag är lite väl hård. Real Madrid får trots allt med sig en poäng, vilket alltid är bättre än inget. Där ligger Real Madrids största styrka. Även när man spelar uruselt tar man poäng. Däremot kan jag inte se detta som något annat än en förlust. Vi tappar två poäng hemma mot Las Palmas och serieledningen. En ledning som var 7 poäng för ett par veckor sedan.Detta var idag ett kvitto på alla problem som laget har. Mot Villarreal blottades de men lyckades skymmas i sista sekund. Idag fanns inget skydd. Zidane och laget visar brist på motivation och detta får verkligen supportrarna lida för. Jag var helt säker på att ligan var vår efter vändningen i söndags. Att man en gång för alla skulle lära sig av sina misstag. Man kan inte alltid vända matcher i de sista minuterna. Men detta lag verkar inte lära sig. Med allt detta sagt har denna insats fått mig osäker om vi faktiskt kommer stå där som ligasegrare i Maj.