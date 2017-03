Real Madrid tog sig levande ur Sao Paolo

Det var en hätsk laddning inför matchen. Sao Paolo skulle bli ett helvete för Real Madrid, hade Napolitanarna uttryckt. Fans hade omringat Real Madrids hotell för att hålla de uppe hela natten. Till matchen hade de för kvällen svartklädda med sig ett vitalt 3-1 övertag från första mötet i Madrid. För Napoli gällde allt att vinna och ingenting att förlora.

NavasCarvajal Pepe Ramos MarceloModric Casemiro KroosBale Benzema RonaldoAvb: Casilla, James, Isco, Nacho, Morata, Danilo, LucasNapoli:ReinaHysaj Koulibaly Albiol GhoulamAllan Diawara HamsikCallejon Mertens InsigneAvb: Cabral, Maggio, Rog Maksimovic, Milik, Zielinski, JorginhoMål: Mertens 24’, Ramos 52’, Ramos 57’, Morata 90’Skott: 4-5Bollinnehav: 51%-49%Hörnor: 9-4Gula kort: 2-0 (Allan, Diawara)Källa: livescore.comMed ett tvåmålsledning från första matchen behövde Real Madrid mest vänta ut Napoli och hugga till när tillfälle gavs. Troligtvis var det inte Zinedine Zidanes intention inför matchen men alla visste vad som gällde; inte släppa till defensivt.Napoli ska hyllas för den positiva inledningen då man omedelbart gick till anfall. Publiken måste också hyllas som verkligen gjorde allt för att störa Real Madrid-spelarna. Redan natten innan matchen hade de samlats runt spelarhotellet för att se till att Madrid-spelarna inte fick en god natts sömn. I 24’ fann sig Mertens fri till vänster i straffområdet och pangade in bollen bakom bakom en chanslös Navas.Real fick till ett par bra kontringar men skärpan i avsluten svek. I slutet på första halvlek tog Real Madrid tag i taktpinnen och lugnade ner tempot. De vitklädda spelarna visade enorm kyla matchen igenom då det inte verkade särskilt påverkade av napolitanarnas ledningsmål, inte heller utav napolitanarans spelövertag eller publikens tryck.I andra halvlek var det dags för magi. Matchminut 51 var det dags för hörna. Egentligen känns det lite onödigt att skriva följande händelser, men jag gör det ändå ifall att denna artikel skulle grävas upp av en överlägsen civilisation om 500 000 år. Boll mot första stolpen, en flygande Ramos, bollen i maskorna. Denna gång var det inte bara en gång, utan han upprepade det i minut 57. Ramos hade alltså ännu en gång vänt en match i Real Madrids fördel på egen hand. Fullständigt otroligt men var det verkligen oväntat? Är det någon som blir förvånad längre? Det var hans 10:e mål för säsongen (fler än Benzema). Någonstans läste jag att av Ramos 21 senaste mål, har 18 varit matchavgörande. Om det stämmer eller inte har jag inte lagt ner tid på att undersöka eftersom magkänslan ger påståendet rätt, även om det skulle skilja någon siffra hit och dit.På sex minuter gick luften ur Napoli och i takt med att italienarna tappade hoppet tog Real Madrid alltmer över matchen. Morata som alltid (nästan) gör mål när han väl är på planen behövde bara 13 minuter på planen innan han delade ut den dödsstöten i 90:e minuten.Känslan efter matchen var att Napoli är en eller två storlekar för små för att kunna utmana de allra största i ett dubbelmöte i Champions League . Napoli må ha en vacker spelidé och bjudit på flera underhållande insatser under säsongen mästerskap men tyvärr räckte det inte. Vi tackar för två goda matcher.För Real Madrids del kändes det som att matchen var under kontroll. Spelarna agerade rutinerat matchen igenom, och det är inte så konstigt om man ser till rutinen bland herrarna som sprang ut på planen. Det som var något oroande, men inte så oväntat var att mittfältet hade svårt att hålla tätt. Kroos visade goda intentioner i försvarsspelet men ibland är det inte tanken som räknas. Frågan är om det överhuvudtaget var idealiskt att starta med tysken då det stod skrivet på himmelen att italienarna skulle vara spelförande.- Godkänd insats. Kunde inte göra särskilt mycket vid målet, kändes säkrare än föregående matcher.- Stabil som vanligt- Påtagligt att kurvan pekar nedåt för vår älskade Pepe. Slarvar bort ett par bollar i första halvlek och står för en del missar han aldrig hade gjort för endast ett halvår sedan.- Kungen. Har blivit mycket lugnare och mer samlad i sitt uppträdande. En kapten värdig ett lag som Real Madrid och vi kan skatta oss lyckligt lottade som får beskåda hans karriär. Vi tackar dig Ramos!- Helt okej insats. Fick inte så mycket uträttat offensivt men var stabilare bakåt än vi är vana vid.- Allt han gör är klass och denna match var inget undantag.- Ännu en stabil insats utav Casemiro som spelade en vital roll. Blev enormt stresstestad då Napoli gång på gång sökte sig igenom Real Madrids mittfält med farliga genomskärare.- Som sagt var detta ingen matchbild som gynnade honom. Bekvämare med bollen vid fötterna. Dock arbetade han bättre än förr med att täcka ytor i mitten.- Inte så imponerande insats utav walsearen som ioförsig precis återhämtat sig från en lång skada. Deltog i någon kontring som han kunde förvaltat bättre.- Efter toppen kommer dalen. Likt Kroos var det inte en match som gynnade Benzema. Syntes knappt till.- Likt sina anfallskollegor fick Ronaldo inte så mycket att jobba med.