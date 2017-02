Real Madrid vänder och vinner efter en heroisk vändning

Ikväll stundade en potentiellt avgörande match till ligaguldet på El Madrigal. Villarreal tog emot Real Madrid. En match där Real Madrid stundtals presterar usel fotboll men tillslut gör en heroisk vändning. Helt enkelt allt som Zidanes lag bör förknippas med.

Till matchen valde båda Fran Escriba och Zidane att ställa upp med sina föredragna laguppställningar. För Real Madrid blev det en 4-3-3 uppställning med BBC längst fram medans Villarreal ställde upp med sitt sedvanliga 4-4-2.Matchen inleddes i ett ganska lugnt tempo. Real Madrid kontrollerade tempot medans Villarreal som förväntat försvarade lågt. Det dröjde tills den 15 minuten innan matchen öppnade upp sig. Då började Villarreal skapa chanser och Navas fick vid ett flertal tillfällen ingripa.Halvleken präglades efter det av att Villarreal till stora stunder kontrollerade spelet. Närmast i Real Madrid var Benzema med en nick som Asenjo kunde stöta ut på mållinjen. En överlag spelmässigt svag halvlek av Real Madrid. Det som jag inför matchen pratade om som nycklar till segern var rörelsen och de defensiva omställningarna. Rörelsen var i princip obefintlig medans de defensiva omställningarna stundtals också sviktade i kvalité. Villarreal var definitivt det bättre laget men i slutändan var ställningen 0-0 när båda lagen gick ut i halvtidsvila.Efter pausvilan kom Real Madrid ut med samma usla mentalitet som i första halvlek. Ingen löpvilja och ingen rörelse. Man fick också betala priset när Manuel Trigueros efter 50 minuter kunde skjuta in ledningsmålet. Ett mål som speglar Real Madrids försvarsspel under den senaste tiden. Passivt duellspel av Marcelo och dåligt hemjobb av Kroos leder till att Trigueros kan stå helt fri i straffområdet och måtta avslutet.Villarreal gör också 2-0 ett par minuter senare. Ett bolltapp på mittfältet ledde till en omställning där Ramos såg ut som en 70 år gammal dam i löp duellen mot Bakambu. Han har ingen chans och Bakambu gör inga misstag när han kommer fri. En katastrofal start där det såg ut som att Zidanes lag skulle slänga bort ligan på en kväll.Strax efter målet gör Zidane sitt första byte där Isco ersätter Casemiro. Något som då kändes väldigt tveksamt. Däremot gav det snabb effekt och åtta minuter senare hade Real Madrid reducerat matchen. Bale höll sig framme efter ännu ett fantastiskt inlägg av Carvajal. 2-1 med cirka 35 minuter kvar av matchen nu.Kvitteringen kommer cirka 10 minuter senare på straff. Ett inspel av Kroos tar på armen av Bruno och domare Jesus Gil Manzano pekar på straffpunkten. Ronaldo gör där inga misstag och gör som vanligt mål från elva meter.Zidane väljer med 15 minuter kvar av matchen byta in Alvaro Morata. Ett byte som ger resultat när spanjoren ger Real Madrid ledningen med fem minuter kvar av matchen. Ett fantastiskt inlägg av Marcelo som senare nickas in av en flygande Morata.Innan matchen slutade hann också Bale bli skadad. Ännu en gång är det också foten och skadan var lik den han drog på sig senast. Vi får helt enkelt vänta och se hur allvarlig den är.Därefter spelar Real Madrid av matchen stabilt. Villarreal lyckas inte skapa några chanser alls under sin slutforceringen. Det är också så matchen slutar, Villarreal 2, Real Madrid 3.Det är verkligen svårt att sätta tillräckligt få ord på denna match för att få in det i en matchrapport. Den speglade verkligen allt som Real Madrid under Zidane innebär, verkligen allting. Vi kan börja med att faktiskt kritisera Zidane för hans val av startelva. När ska han förstå att denna startelva inte fungerar mot lag som står lågt och försvarar? Ännu en gång kommer en kreativ spelare som Isco in och blir direkt avgörande till segern. Man saknade också djupledsspelet som kommer med Kovacic. Både Isco och Kovacic hade varit nycklar i en match som denna, däremot väljer han ännu en gång att ställa upp med sin sedvanliga startelva som helt enkelt inte fungerar.Spelarna ska heller inte komma undan med de första 55 minuterna de presterar. Det är så otroligt dålig inställning. Den matchar inställningen i en korpenmatch på en sen söndagkväll. Under all kritik från allas sida. Motivationen på vissa spelare är för mig ledsamt att se. Kroos har inte tagit en maxlöpning sedan matchen mot Napoli och Marcelo skulle inte försvara för att rädda sitt liv. En sådan inställning kommer i andra matcher kosta mycket mer än det gjorde idag.Detta är de dåliga sidorna som vi fått bevittna med Zidane och hans lag under hösten. Allt det speglades under de första 55 minuterna. Däremot var det vi fick bevittna unde de sista 35 minuterna verkligen det magiska Zidane och hans lag förespråkar. En otrolig vinnarmentalitet som gör att man kommer tillbaka från ett 2-0 underläge på en av spaniens svåraste arenor. Spelare som Ronaldo, Modric och Ramos visar en otrolig vilja att vinna när det väl kommer till kritan.Det finns också ett par spelare jag vill lyfta fram. Jag blir mer förälskad i Carvajal för varje match som går. Gör det nästintill klockrent defensivt och bidrar så oerhört mycket offensivt med sina framspelningar. Ännu ett fantastiskt inlägg idag som blir startskottet på Real Madrids vändning. En framtida kapten som definitivt börjar växa fram till en nyckelspelare i denna Real Madrid trupp.En spelare som borde få spela en större roll är utan tvekan Alvaro Morata. Herregud vad jag lider med killen. Han kämpar och ger sitt allt varje gång han bär Real Madrids tröja. Han verkligen blöder Real Madrid. Det värsta med hela situationen är att Benzema är spelaren som bänkar honom vecka efter vecka. Jag finner det helt absurt hur han kan få fortsatt förtroende efter insatsen som den mot Valencia . Han ser helt ointresserad ut och sätter knappt in en fot i duellerna. Hans duellspel håller knappt nivån för ungdomsfotboll. Den enda förklaringen på situationen vi bevittnar är att Benzema måste vara världens bästa spelare i träning. För det vi ser på match förklarar inte alls varför Morata vecka efter vecka sitter på bänken.Att jag ens sitter här och skriver den matchrapport där Real Madrid vann är något jag knappt fortfarande fattar. När man hamnade i ett 2-0 underläge var det många tankar som snurrade. Skulle Real Madrid kasta bort ligan? Vad håller Zidane och spelarna på med? Jag får för kanske 10 gången under Zidanes era ta tillbaka alla mina ord och tankar om laget. Jag gjorde fel att tveka för det här laget har någonting speciellt. Inför matchen skrev jag att man vinner ligan i sådana matcher. Det är med sådana prestationer på sådana arenor som man vinner en liga. Hur mycket jag än tvekade i den 60 minuten sitter jag nu här med en stor säkerhet att det här laget kommer att fixa ligaguldet tillslut. Vinnarmentalitet som finns i denna grupp är något magiskt och sällan skådat.Ikväll kan vi därför njuta efter ännu en heroisk vändning och en vinst som potentiellt blir den vi ser tillbaka till som en nyckel till den eventuella ligasegern i Maj.