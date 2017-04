Real Madrid vs Alaves 3-0

Efter ett plågsamt landslagsuppehåll klev de vita in mot ett Alaves tagit några fina skalper i år. Denna match blev inte en utav dessa även om 3-0 får ses som smickrande för Real Madrid.

Startelvor:CasillaDanilo - Pepe - Varane (11 Carvajal) - NachoModric (68 Kovacic) - Kroos - IscoBale - Benzema (81 Vazquez) - RonaldoAlavesPachecoToquero - Laguardia - Ely - Feddal - HernandezMendez (Katai) - Camaras (Santos) - Garcia - Gomez (69 Romero)DeyversonDen första halvleken inleddes något passivt och det märktes att spelarna nyss kommit hem från landslagsuppdrag men desto längre tid det gick desto bättre såg det ut. Isco hittade en hel del fina kombinationer vilket hjälpte till att centrera hemmalagets spel som i andra matcher varit alldeles för beroende av inlägg.Alaves kändes tämligen håglösa och även om de gjorde anspråk på en straff så var, iallafall undertecknad, aldrig särskilt orolig då de främst slog inlägg utan adress.De heta chanserna visade sig dock inte förrän Carvajal, som klivit in för den skadade Varane, kombinerade sig fram via en för dagen het Benzema för att sedan slå in bollen mot just fransmannen som elegant sköt in bollen med vänstern. 1-0 Real Madrid. Det var möjligtvis en hårsmån offside men det var å andra sidan inte särskilt lätt för domaren att se.I inledningen av den andra halvleken fick Deyverson sin stora chans efter att Casilla stängts på ett inlägg och bollen skjutits in. Som tur var hade inte brassen tid att ställa in siktet utan nickade högt över trots att målet i princip stod tomt.En kvart senare var det återigen hemmalaget som via Mendez sånär lyckades kvittera. Matchens rytm var nu en helt annan och plötsligt var det bortalaget som verkade vilja mer och kändes hetare medan hemmalaget hade stora problem.Under en period dog chanserna åt båda håll ut och serieledarna tycktes få bättre kontroll över skeendena i matchen, dessutom stack man fram ett par gånger - farligast var det då Bale nästan lyckades nicka in bollen men vinkeln var för snävI matchens 85e minut lyckades Real något överraskande döda matchen. Ronaldo spelade listigt fram Isco som efter en fin mottagning smällde in pollen över målvakten i det närmsta krysset. Vackert. Bara några minuter senare nickade Nacho in 3-0 efter att Pacheco tippade Bales frispark via ribben till spanjoren som inte gjorde något misstag.Matchen var därmed död.Skott: 18-12Hörnor: 3-3Slutresultat: 3-0ReflektionerEfter matchen kvarstår många frågetäcken gällande hur laget hanterar dessa ”enklare” matcher, även om Iscos intåg var positivt så står BBC för ännu en, någorlunda, svag insats som trio - det skapas inte tillräckligt mycket. Att balansen på mittfältet inte är särskilt bra utan Casemiro vet ju alla och när spelarna inte instrueras att pressa högt så blir det en del luckor på mitten vilket är förståeligt.Spelarbetyg:Casilla - 2+Är som vanlig stabil men tvingas inte göranågra särskilt svåra räddningar.Danilo - 2+Är inte dålig men bidrar inte heller medsärskilt mycket. Intetsägande insats.Pepe - 3-Gör det bra men det är inte någonsuperinsats.VaraneSpelade för lite för att betygsättas.Nacho - 4-Liksom Pepe stabil defensivt och kryddar insatsen med ettmål. Går alltid att lita på.Modric - 2+Bidrar med en del men den kroatiske magikern gick interiktigt att känna igen idag. Han kan bättre.Kroos - 3Stabil, lyckas bra i passningsspelet och känns säker.Isco - 4+Dominant. Briljant med boll och avgjorde matchen, lite upp och ner oftamen idag var det mest upp.Bale - 2En farlig frispark som ledde till 3-0 målet, utöver det en ganskasvag insats.Benzema - 3+Gjorde matchens första mål och kändes farlig. Duktig i kombinationsspel.Ronaldo - 3Gör en fin assist till Iscos mål och blixtrar till då och då. Inte hans bästa insatsmen inte heller hans sämsta. Var stundvis riktigt bra i första halvlek.Avbytare:Carvajal (11) - 3Gör en assist och står i övrigt för en helt okej insats.Kovacic (68) - 2+Vill mycket och bidrar en del med sin kvickhet, kan förstås bättremen gavs inte sådär överdrivet mycket tid.Vazquez (81)Spelade för lite för att betygsättas.