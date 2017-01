Real Madrids magiska svit stannar på 40

Efter 284 dagar och 40 raka matcher är Real Madrids förlustfria svit över. Super inhopparen Jovetic avgjorde matchen i den 92:a minuten 2–1 var slutresultatet till Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan. Sergio Ramos var i stor fokus innan matchen och han skulle även få huvudrollen i den 85:e minuten.



Gårdagens seriefinal var det fjärde mötet lagen emellan om vi räknar med den Europeiska Super cupen och Copa del Ray mötena den här säsongen totalt. I Torsdags vände Real Madrid ett 3–1 underläge till 3-3 i slutminuterna mot just Sevilla genom Sergio Ramos och Karim Benzema, Real slog ett nytt spanskt-rekord och tog sin 40:e raka match utan förlust då. I gårdagens match var det ombytta roller och samma duo var inblandad i Sevillas sena vändning istället den här gången. Mycket handlade på förhand om Ramos mottagande på Sanchez Pizjuan, hans retsamma Panenka-straff och mål firande i matchen för tre dagar sen retade upp många Sevilla supportrar när han definitivt stängde matchen. Missnöjet från publiken uttrycktes i form av respektlösa svordomar om han och hans familj. Under de senaste dagarna har båda klubbarna hänvisad till respekt för Sevilla sonen men trots detta fortsatte busvisslingarna och buropen, decibelnivån uppnådde skadliga nivåer på arenan när Ramos namn ropades upp och varje gång han fick bollen matchen igenom.Sevilla supportrarna sjöng in matchen och Ramon Sanchez Pizjuan målades rött och vitt, underbar inramning och gåshud var bara förnamnet.Ronaldo och Modric återvände till startelvan och Zidane chockade de flesta med en helt ny formation, 3-5-2. Real Madrid var väldigt flexibla i sitt spelsystem under hela första halvlek, vissa stunder backade man hem helt och hade en rak fembackslinje. När laget ställde om vid boll vinst var man nere på en trebackslinje och ytterbackarna var högt uppe i banan. Båda lagen spelade men viss försiktighet men provade sig på allt för svåra alternativ vid sista avgörande passen eller avsluten när lägen uppstod. Mållös under fösta halvleken där lagen spelade en taktiskt men också en teknisk bra fotboll halvleken genom och domaren Alejandro Hernandez märktes knappt.Sevilla inledde andra halvlek piggast och efter en timmes spel öppnade matchen upp sig, först hade Ben Yedder en fin chans efter att Sevilla ha tråcklat sig fram på vänsterkanten, skottet räddades brilliant av Keylor Navas. Några minuter senare hade Benzema en jätte chans från nära håll och sköt högt över. Det var bara frågan om när någon av lagen skulle göra första målet och det dröjde inte länge innan Carvajal i den 64:e rann genom på sin kant och fälldes klumpigt av Sergio Rico i Sevilla målet. Domaren pekade och blåste helt korrekt för straff vilket ledde till stora protester från Sevilla spelarna och Vitolo hann till och med att ”kratta” sönder straffpunkten innan Cristiano Ronaldo efter en lång psykologiskt väntan klev fram och satte straffen fruktansvärt säkert i mål.Länge såg det ut som om liga ledarna skulle kamma hem alla tre poängen och Sevilla hade tappat hoppet om en seger. Jorge Sampaoli gjorde två byten som visade sig vara avgörande för Sevillas vändning. I matchens 85:e minut slog inhopparen och den före detta Castilla spelaren Pablo Sarabia en frispark hårt inåt skruvad med sin vänsterfot och den nickades olyckligtvis in i eget mål av Sergio Ramos, en boll som han nio av tio gånger nickar undan. Sevilla spelarna och publiken väcktes till liv igen och de sista minuterna blev en riktig nagelbitare. Sevilla med publikstödet skapade målchans efter målchans och Real Madrid hade absolut ingen kontroll på matchen, positionsspelet, bollen eller på inhopparen Stefan Jovetic som i matchens näst sista minut skruvade in 2–1 till hemma laget bakom en felplacerad Keylor Navas. Tung förlust för los blancos speciellt när man hade chansen att rycka i tabellen och hade ledningen med fem minuter kvar, det lämnar en bitter förlustsamk. Den klassiska klubben Sevilla är ligans bästa hemma lag och är en ny ligatvåa med endast en poäng efter Real Madrid som dock har en match mindre spelat.De två bästa spelarna på plan enligt mig, jag tycker de borde belönas och nämnas inte bara efter kvällens match utan även för betydelsen de har haft och kommer att ha resten av säsongen. De båda påminner om varandra väldigt mycket i sitt sätt att spela fotboll och positionera sig på plan. Nzonzi med de långa benen, styrkan och överlägsenheten i luftrummet. Casemiro med sin vilja att vinna boll i varje duell och spela sig ut ur svåra situationer. Dessa herrar är oerhört viktiga spelare för sina lag inte bara på grund av deras egenskaper utan även också för att de möjliggör för andra spelare i laget att spela sin fotboll fullt ut. De är också en av anledningarna till varför de ligger etta och tvåa i ligan. Nzonzi gick vinnande ur duellen i kvällens match speciellt för att han var helt brutal de sista tio minuterna och verkligen vann allt i sin närhet.Den här matchen kan delas upp i två delar, del ett är fram till minut 84 och del två är de sista sex minutrana plus tillägg.– Det är förståndigt att Zidane bytte system efter tre möten mot Sevilla på elva dagar. Han ville överraska och det gjorde han i första halvlek och stora delar av andra. Han fick matchen dit han ville fram till självmålet och Sevilla skapade inte lika många klara chanser som vi är vana vid att se när de spelar hemma. Sevilla är kanske ett av ligans bästa lag med sitt kantspel och utnyttjandet av den fria ytan bakom motståndarnas ytterbackar. Det är där de oftast kommer runt och skapar målchanser. Tanken med att ha Carvajal och Marcelos utgångspositioner lite högre upp och att ha Nacho och Varane som understöd minimerade luckorna och minskade risken för Sevillas farliga kantspel.Offensivt var Benzema rörlig, var oftast spelbar och delaktig i spelet. Ronaldo hade sin fria roll och kunde röra sig precis som han ville. Yttrarna fyllde på, utmanade sina motståndare och breddade spelet. Allt detta i mina ögon var bra taktiska drag och en bra matchplan av Zidane fram till Sevillas kvittering. Tyvärr var för ovanlighetens skull kom inte Kroos upp i sin normala nivå matchen igenom vilket gjorde att Real tappade mittfältet lite och även possessionspelet. Detta medförde att Luca Modric fick slita hårdare än någonsin och han vikarierade även på högerkanten och tröttheten syntes till i slutet av matchen.-Del två består av Marcelos sena tackling som leder till frisparken i ett farligt läge, Sergio Ramos självmål strax efter det. Ronaldos uppenbara marockofint istället för att vika inåt när han var man mot man mot Nicolas Pareja i ett farligt målchansläge. Benzemas svaga mottagning som ledde till 2–1 målet bakom en mycket dåligt positionerad Navas. Zinedine Zidanes galna beslut att inte göra ett/två taktiska byten när han såg att laget hade tappat kontrollen. Han har varit väldigt tydlig med det i tidigare matcher och bytt in Lucas, Asensio eller Morata som då ha kunnat jaga boll istället och med sina pigga ben eventuellt kontra in ett mål dessvärre gjorde han inte det idag. Det vill säga många individuella misstag från samtliga lagdelar och en kritisk fas i matchen.Real har under den här säsongen så många gånger hamnat i underläge. Lugn och metodiskt har de lyckats vända på de negativa resultaten oavsett tid. Alla vet att 0–1 aldrig är en säker ledning speciellt borta mot Sevilla och det är inget nytt. Men kvitteringen kom som en chock trots det, efter självmålet tappade Real allt och lugnet som vi har beundrat fanns inte där längre. Zidane verkade vänta på ännu en mirakel vändning utan att behöva agera men den här gången klarade spelarna inte av det.Men det är inte rättvist att kritisera verken spelare eller tränare, de har tagit oss på en fantastisk resa i 284 dagar som tyvärr tog slut. Nu ska vi tillsammans göra en ny resa genom våren. För hoppningsvis stärker denna förlust laget ännu mer och den onödiga pressen om en förlustfri svit är äntligen borta. Nu blir det intressant att se hur Zidane kan påverka spelarna mentalt. Det positiva är att Real leder ligan och har Barca, Sevilla och Atletico kvar på hemma plan. Nu får man istället blicka fram mot onsdagens drabbning i Copa Del Rey mot Celta.: ”Vi var fem minuter ifrån att komma därifrån med samtliga poäng”“Det är tufft att förlora efter en sådan prestation i 85 minuter men det är så fotbollen är och vi måste prestera som vi har gjort hittills i fortsättningen och jag är stolt över vår kapten Ramos och samtliga spelare”: 4Real Madrid: MarceloSevilla: Nzonzi, Iborra och Nasri(%): 53-47: Alejandro Hernandez: 40386(3–5–2): Keylor Navas – Varane, Ramos, Nacho – Dani Carvajal, Casemiro, Kroos (Kovacic 75), Modric, Marcelo – Benzema, Cristiano Ronaldo.(4-2-3-1) : Sergio Rico– Mariano, Nicolas Pareja, Rami, Escudero – Iborra, Nzonzi – Vazquez, Nasri, Vitolo– Ben YedderKälla: As.com, Marca.com, Realmadrid.com