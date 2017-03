Remontada kungarna i luftslottet

Det är kul att vända matcher, ibland. Det är kul och se när Ramos trycker in ett ledningsmål i 93:e minuten, ibland. Det gör inte det hela acceptabelt att göra detta i nästan varannan match. Det är inte acceptabelt att starta matcher med ett underläge för att sedan vinna matchen och därefter kalla det frid och fröjd. För många gånger har vi sett detta hända under Zidane. Man börjar en match med att ligga under och sedan vänder man matchen med nöd och näppe. Vissa gånger gör man det med bravur men hur länge till kan det fortsätta på detta viset är frågan. Zidane har definitivt inte gett det här laget ett spel man kan identifiera Real Madrid med. Han är rätt så cynisk i många matcher men samtidigt har vi sett hur försvarsspelet har svikit ett antal gånger. I offensiv väg har man förlitat sig på individuell briljans. I varje match ser man alldeles för många inlägg och ett riktigt spel har inte existerat. Självklart har Zidane mycket som är positivt. Hans ledarskap och karisma är beundransvärd. Spelarna älskar honom och harmoni är mycket viktigt i en klubb som Real Madrid. Han har hittills gjorde det ganska bra och en Champions League titel på kontot ger han inte ett dåligt betyg. Men nu ska saker och ting hända på planen. Det fotbollsmässiga har inte sett bra ut och nu ska säsongen summeras. Det är nu formen ska toppas och spelarna ska visa sitt bästa jag. Zidanes lag har tvärtemot gått åt det motsatta hållet. Spelet ser inte bra ut, vilket det inte har gjort under större delar av säsongen. Viktiga spelare börjar vika ner sig och helt plötsligt har man förlitat sig för mycket på att vända underläge.För Zidane kan en titellös säsong innebära sparken. Många av oss vet hur det fungerar i Real Madrid och Zidane är inte ett undantag. Oavsett vad folk tror han har för relation till Perez. Perez vill alltid se resultat och ingeting annat. Jag vill så gärna att Zidane motbevisar mig. Hela jag vill se Real Madrid spela bra fotboll under Zidane. Fransmannen har gjort mycket som har gjort klubben gott men nu börjar allvaret. Här gäller det att visa att man har ballar av stål. Real Madrid har inte vunnit ligan på ett bra tag och här ska man som ledare visa vägen. Precis det Jose Mourinho gjorde med Real Madrid i champions league sammanhang. Spöket måste liksom försvinna ur spelarnas huvuden.Nej jag skriver inte det här bara för att man kryssar på hemmaplan mot Las Palmas. Det här måste man se ur ett längre perspektiv. Försvarsspelet är under all kritik och det går inte att vinna en ligatitel då. Det går inte att vinna en ligatitel om spelarna saknar rätt inställning. Det går inte att vinna en ligatitel om man inte har en klar ide om hur man vill spela sin fotboll. Spelarna måste toppa formen och nu när det hettar till, det är då Zidane sätts på prov. Jag hoppas han klarar provet med bravur och jag hoppas verkligen att han har en växel till. Remontada i all ära, men det råder ingen tvivel om att det ser mer ut som ett luftslott som är byggt under Zidane. Återigen vill jag inte vara den som säger att allt är katastrof men det finns anledning till att tro att det kan bli så. Spelarna måste på något sätt väckas och inse allvaret, titlar står på spel.