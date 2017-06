Säsongssammanfattning 16/17: Målvakter & Försvare

En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.





Klargöring kring betygen:

1 - Underkänd

2 - Godkänd

3 - Bra

4 - Mycket Bra

5 - Fantastisk



MÅLVAKTER



Keylor Navas

Kom tillbaka från skada och var inte sig lik, stod för många misstag och var ofta felplacerad i mål vilket också fick sina konsekvenser emellanåt. Han har verkligen haft en del svaga prestationer. T.ex. matcherna mot



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3

- Genomsnittligt läsarbetyg: 3



Kiko Casilla

Stabil som reservkeeper och gjorde det som förväntades av honom. Däremot så ser man tendenser till slarv i olika moment vilket är förklaringen till att han endast är andremålvakt. Att han går in och ersätter målvakten rakt av gör att han axlar sin roll i truppen utmärkt. Brukar sällan göra blundermatcher.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 2

- Genomsnittligt läsarbetyg: 3



FÖRSVARARE



Dani Carvajal

Världens bästa högerback. Han kan allt, han gör allt. Krydda det med engagemang och passion, du har världsklass. En av de viktigaste spelarna denna säsong som visat hur betydelsefull hans spel är för laget och hur mycket han bidrar med vilket märks då hans frånvaro gör så att laget tappar enorm intensitet. Försvarar inte bara utmärkt utan levererar oerhört mycket poäng framåt. Alltid följsam i hemjobbet. Framtida lagkapten.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5

- Genomsnittligt läsarbetyg: 5



Pepe

Skador, kontraktsförhandlingar och lite annat har stört honom den här säsongen. Han är allt vad madridismo kännetecknar, en krigare och hjälte. Spelade inte mycket men var alltjämt ett ultraproffs när han väl fick chansen. Hade han inte dragit på sig skadorna i slutet så hade vi nog fått se mycket mer av honom och kanske till och med kunnat ge honom ett värdigare avslut. Gracias para todo Pepe!



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3

- Genomsnittligt läsarbetyg: 3



Sergio Ramos

Kapten Kung! Fokuserad och en stabil ledare på plan med ett fantastiskt försvarsspel. Han förtjänar en femma för alla gånger han har räddat



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5

- Genomsnittligt läsarbetyg: 5



Raphael Varane

Varane har varit upp och ner, sett över hela säsongen har han varit stabil men vi vet att han har mer att ge. Behöver bli lite aggressivare i vissa situationer. Spelade upp sig efter inledningen på säsongen och tog sig förbi Pepe i rangordningen. En gigant under slutmånaden av säsongen. den unge fransmannen har dock en växel till. Hans skador hindrar honom från att ta det där sista steget i sin utveckling.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3

- Genomsnittligt läsarbetyg: 4



Nacho

Världens mest mångsidigaste back? Nacho representerar styrkan i Zizous trupp, hungriga stabila unga spelare som kommer in och gör helt fantastiska matcher. Gör sitt jobb till max och är i princip felfri både som ytter- och mittback när han behövs på planen. Har den här säsongen också fått chansen i toppmatcher och där inte gjort några misstag. Han är guld värd för truppen och framtiden, och vi ska inte glömma hans sanslösa mål mot Cultural Leonesa i cupen.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4

- Genomsnittligt läsarbetyg: 4



Marcelo

Brassens bästa säsong i Real Madrid. Är alltjämt ohotad kontinentens bästa vänsterback. Kan dominera sin kant som ingen kan. Är ofta den som skapar oreda med sina dragningar och löpningar, det händer något så fort han rör bollen. Producerar så otroligt mycket framåt och är i många stunder Real Madrids drivkraft offensivt, och detta som vänsterback! Han har visat sig vara en av våra absoluta nyckelspelare denna säsong med sina offensiva kvalitéer.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5

- Genomsnittligt läsarbetyg: 5



Fabio Coentrao

Har knappt spelat något alls. Fick ändå ihop en assist på 265 minuter. När han väl gjort det så ser man ju vilken talang och potential han besitter, vilket var anledningen till att han värvades. Han har själv deklarerat att han inte håller på den här nivån längre och det har märkts de få gångerna han har spelat. Han ska ha ett tack för sina år i den vita tröjan.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 1

- Genomsnittligt läsarbetyg: 1



Danilo

En spelare som kan orsaka håravfall. Massvis med slarv blandat

med maximal otur i vissa lägen. Började säsongen på ett otroligt dåligt sätt och var i princip utbuad varje match på Bernabeu, men han tog sig tillbaka på ett starkt sätt. Hans offensiv har blivit bredare och hotfullare. Han är dock alltjämt en säkerhetsrisk mot bättre motstånd då han saknar tajming och självförtroende. Klev dock fram under våren när Carvajal allt som oftast var skadad.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3

- Genomsnittligt läsarbetyg: 2



2017-06-12

