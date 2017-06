Säsongssammanfattning 16/17: Mittfältare

En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.









MITTFÄLTARE



Toni Kroos

Bästa säsongen i



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5

- Genomsnittligt läsarbetyg: 5



James Rodriguez

Visst det blev inte mycket speltid för colombianen men när han väl var på plan så gav han alltid 100 %. Hans säsong har ständigt varit omringad av rykten. Spelmässigt har James varit underbar när han har fått spela som 10a eller till vänster om mittfältet som bidragit med Många mål och assister. Problemet var väl egentligen inte hans prestationer utan att han faktiskt inte fick chansen, men finns ingen tydlig roll för James i Zidanes Real Madrid



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3

- Genomsnittligt läsarbetyg: 3



Casemiro

Ger Real Madrid den balans och stabilitet som laget behöver. Han vinner överlägset flest närkamper och bollar, visst är han ofta och dansar på gränsen och kan vara ganska slarvig i passningsspelet. Trots det så är han fortfarande en av lagets viktigaste spelare då han Kompletterar Kroos och Modric perfekt. Har dessutom bidragit med en hel del viktiga mål mot bland andra Napoli och Juventus.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4

- Genomsnittligt läsarbetyg: 4



Mateo Kovacic

Tog ett kliv framåt denna säsong och dominerade mittfältet många gånger, han behöver bli bättre när det gäller beslutsfattande. Det är svårt att ta en ordinarie plats på Reals mittfält men han har varit bra när han har fått chansen. Med sin fart, uthållighet, teknik och spelsinne är han en fröjd att skåda. Gör en otroligt bra höst men glöms lite bort av Zidane under våren. Helt klart är han en spelare för framtiden och en framtida arvtagare till Luka Modric.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3

- Genomsnittligt läsarbetyg: 3



Luka Modric

En riktigt bra säsong av kroaten. Började hösten svagt och ett tag kändes det som att åldern hunnit ikapp och Hade en kort formsvacka i mitten på säsongen, men under våren har han verkligen tagit fram sin magi och var en starkt bidragande orsak till titlarna. Hans arbetsförmåga både upp och ned i planen är ovärderlig, hans patenterad yttersida och förmåga att styra spelet. Underbar spelare som gör stor skillnad.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4

- Genomsnittligt läsarbetyg: 5



Isco

Någon som saknade Bale den här säsongen? Isco gick in i startelvan och visade att det är där han ska vara. Ger supportrarna ett leende på läpparna med sin magi. Presterade på topp i Bales frånvaro och är idag odiskutabel i startelvan. Det blixtrar till när bollen rör Iscos fötter och laget har vunnit tre eller fyra nya dimensioner med ännu en magiker på planen. Isco har varit en av våra vitala delar i vår väg till en historisk dubbel, hans förmåga att hålla boll och alltid vara spelbar mellan motståndarnas mittfält och försvar gör honom svårstoppad. Utan honom hade det inte blivit några titlar.



- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5

- Genomsnittligt läsarbetyg: 5



Här var det höga betyg! Både läsarna och redaktionen är överens om att samtliga mittfältare var överlag väldigt bra, samt viktiga och en starkt bidragande orsak till vår dubbel.













Men vilken spelare var egentligen bäst? Vilken spelare höjde sig mest? Vi i redaktionen har sagt sitt och nedan följer en sammanställning av våra tankar och betyg, men även ni läsarna har fått chansen att sammanfatta säsongen. I förra artikeln gick vi igenom målvakterna och försvararna, nu tar vi en extra titt på våra mittfältslirare.Bästa säsongen i Real Madrid . I år har han utvecklat sitt spel otroligt och underlättar mycket för sina lagkamrater med sin teknik, säkra passningsspel och spelsinne. Han var motorn på mitten som styrde passningstempot och stod för assisterna, i sin centrala mittfältsposition så ligger han bakom det mesta som händer på plan. Blivit dirigenten som vi alla har väntat på tack vare Casemiros slit.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5- Genomsnittligt läsarbetyg: 5Visst det blev inte mycket speltid för colombianen men när han väl var på plan så gav han alltid 100 %. Hans säsong har ständigt varit omringad av rykten. Spelmässigt har James varit underbar när han har fått spela som 10a eller till vänster om mittfältet som bidragit med Många mål och assister. Problemet var väl egentligen inte hans prestationer utan att han faktiskt inte fick chansen, men finns ingen tydlig roll för James i Zidanes Real Madrid- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3- Genomsnittligt läsarbetyg: 3Ger Real Madrid den balans och stabilitet som laget behöver. Han vinner överlägset flest närkamper och bollar, visst är han ofta och dansar på gränsen och kan vara ganska slarvig i passningsspelet. Trots det så är han fortfarande en av lagets viktigaste spelare då han Kompletterar Kroos och Modric perfekt. Har dessutom bidragit med en hel del viktiga mål mot bland andra Napoli och Juventus.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4- Genomsnittligt läsarbetyg: 4Tog ett kliv framåt denna säsong och dominerade mittfältet många gånger, han behöver bli bättre när det gäller beslutsfattande. Det är svårt att ta en ordinarie plats på Reals mittfält men han har varit bra när han har fått chansen. Med sin fart, uthållighet, teknik och spelsinne är han en fröjd att skåda. Gör en otroligt bra höst men glöms lite bort av Zidane under våren. Helt klart är han en spelare för framtiden och en framtida arvtagare till Luka Modric.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3- Genomsnittligt läsarbetyg: 3En riktigt bra säsong av kroaten. Började hösten svagt och ett tag kändes det som att åldern hunnit ikapp och Hade en kort formsvacka i mitten på säsongen, men under våren har han verkligen tagit fram sin magi och var en starkt bidragande orsak till titlarna. Hans arbetsförmåga både upp och ned i planen är ovärderlig, hans patenterad yttersida och förmåga att styra spelet. Underbar spelare som gör stor skillnad.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4- Genomsnittligt läsarbetyg: 5Någon som saknade Bale den här säsongen? Isco gick in i startelvan och visade att det är där han ska vara. Ger supportrarna ett leende på läpparna med sin magi. Presterade på topp i Bales frånvaro och är idag odiskutabel i startelvan. Det blixtrar till när bollen rör Iscos fötter och laget har vunnit tre eller fyra nya dimensioner med ännu en magiker på planen. Isco har varit en av våra vitala delar i vår väg till en historisk dubbel, hans förmåga att hålla boll och alltid vara spelbar mellan motståndarnas mittfält och försvar gör honom svårstoppad. Utan honom hade det inte blivit några titlar.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5- Genomsnittligt läsarbetyg: 5Här var det höga betyg! Både läsarna och redaktionen är överens om att samtliga mittfältare var överlag väldigt bra, samt viktiga och en starkt bidragande orsak till vår dubbel.

0 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 0 KOMMENTARER105 VISNINGAR MARTIN GUSTAVSSON

El_martino90@live.se

2017-06-16 12:45:42

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-06-16 12:45:42

Real Madrid

2017-06-15 18:57:00

Real Madrid

2017-06-12 18:08:00

Real Madrid

2017-06-10 16:45:00

Real Madrid

2017-06-08 12:00:00

Real Madrid

2017-06-07 23:31:00

Real Madrid

2017-06-05 14:14:00

Real Madrid

2017-06-04 01:31:00

Real Madrid

2017-06-03 12:00:00

Real Madrid

2017-06-03 02:00:00

ANNONS:

En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.Real Madrid-redaktionen följer den löjliga säsongen. Senaste nytt och häpnadsväckande skvaller finner ni här, vardagligen!En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.Säsongen 2017 slutade i ren eufori för alla Real Madrid-supportrar världen över. De två tyngsta titlarna bärgades och en tidigare ifrågasatt tränare hyllades till skyarna. Vem trodde det för 18 månader sedan? Det finns en viss man som gjorde det.En magisk säsong är över och den avslutades med ett pampigt firande i Madrid under gårdagen. Det har inte riktigt sjunkit in vad Zidane och hans mannar åstadkommit denna säsong där man alltså har tagit en dubbel och blivit historiska genom att försvara en Champions League-titel sedan formatet ändrades. Madridistas har med all säkerhet fått nya minnen som de kommer minnas resten av sina liv och här tänkte undertecknad dela med sig av ögonblick som etsat sig fast i minnet under CL-säsongen 16/17.Matchen fick en magisk inramning. Cardiff befann sig i extas då fansen på gatorna ledde spelarbussarna från hotellen till Millenium Stadium. Väl inne på stadion var stämningen på topp då Black Eyed Peas värmde upp publiken inför matchen. Äntligen var det dags för den efterlängtade avsparken. Skulle Real Madrid gå till historien som det första laget att lyfta Champions League-bucklan två år i rad?En match återstår innan säsongen skall summeras, men det är inte vilken match som helst utan de vitklädda reser till Cardiff för en sista showdown och en chans på ytterligare en Champions League titel – och den här gången är det den gamla damen som står i dess väg.I Europacupens historiebok finns det inget större kapitel än det som handlar om de vita kungarna, Real Madrid. Champions League har alltid varit den stora målsättningen, därför är världens största klubblagsturnering en del av Reals DNA. Sedan han började bära kunglig vit förtrollade Zizou oss alla med sin magi. I morgon leder han den tredje storhetsperioden i klubbens historia och han har allt som krävs för att bli vår nya Munoz.