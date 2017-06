Säsongssammanfattning 16/17: Yttrar & Anfallare

En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.

YTTRAR/ANFALLARE

Cristiano Ronaldo

Karim Benzema

Gareth Bale

Lucas Vazquez

Marco Asensio

Alvaro Morata

TRÄNARE

Zinedine Zidane

Men vilken spelare var egentligen bäst? Vilken spelare höjde sig mest? Vi i redaktionen har sagt sitt och nedan följer en sammanställning av våra tankar och betyg, men även ni läsarna har fått chansen att sammanfatta säsongen. I de föregående artiklarna har vi synat våra målvakter, försvarare och mittäfltare. Nu är det dags för de spelarna som (oftast) får flest rubriker; anfallarna, och med tanke på Reals målfabrikation denna säsongen så är det ingen vild gissning på höga betyg även här. Vi har även valt att summera Zidanes insatser denna säsongen.Ska sägas att Ronaldo gör en väldigt dålig höstsäsong. De flesta dömde honom som föråldrad och slut efter sin skada i EM-finalen. Med sin vinnarmentalitet tog han sig tillbaka. Den slutgiltiga delen av säsongen är bland de bästa någon har sett en spelare göra någonsin. Det finns ingen som avgör så många matcher som Ronaldo gör. Han är världens mest kliniska avslutare. Med andra ord var världens bästa spelare makalös som vanligt.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5- Genomsnittligt läsarbetyg: 5En bra säsong av Karim, men inte mer. Han har haft ett turbulent privatliv som har lett till en petning ur det franska landslaget. Detta har tydligt påverkat Benzema. Får ibland lite för mycket oförtjänt kritik. En väldigt fin spelare som hade fler brister än vanligt den här säsongen. Känns ibland lat och nöjd. Han blixtrar till emellanåt, han besitter en teknik som få anfallare har idag, men har allt som oftast saknat både skärpa och udden i sina avslut. Hans samspel med Ronaldo är dock vad som håller honom på planen men i en realistisk värld så bör han växla upp eller tacka för sig. Hans rekordräddande mål mot Sevilla är magnifikt och såklart får vi inte glömma hans FANTASTISKA dribbling i matchen mot Atletico, det är sånt som man berättar för barnbarnen.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3- Genomsnittligt läsarbetyg: 3Känslorna kring Bale är blandade. Startade säsongen riktigt bra och var Real Madrid s bästa spelare då. Spelmässigt så är han oftast bra, men man saknar fortfarande det där lilla "Tottenham" extra han hade en gång i tiden. En värdefull spelare för vilket lag som helst. Fortfarande är skadorna mycket bekymmersamma när det gäller Bale som varit borta ett långt tag under säsongen. Även frågor kring hans position och om huruvida Madrid utnyttjar honom på rätt sätt kan dyka upp.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 2- Genomsnittligt läsarbetyg: 2En arbetsmyra. Nog finns det spelare i truppen som besitter både bättre kvalité och talang, men det finns få som visar hjärta och jobbar för laget som Lucaz gör. Verkar vara första alternativet hos Zidane så fort en match behöver stängas. Fick mycket speltid i början under Bales skadehistoria, men lyckades inte ta vara på chanserna och fick se sig bli utkonkurrerad av Asensio. Behöver bli lite mer vässad runt hans oslipade kanter men det är en spelare alla lag behöver som ger ny energi till laget. Gör för lite poäng.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 3- Genomsnittligt läsarbetyg: 3Vem hade trott att underbarnet skulle slå igenom så stort direkt? Vilken säsong Asensio haft, kommer in som inhoppare och har gjort flera mål i mycket viktiga matcher. Har på riktigt slagit in sig bland de största stjärnorna efter fina insatser både i ligan och Champions League . Sättet denna unga spanjor kommer in och visar prov på elegant teknik och driv i sitt spel, hans förmåga att göra mål men också att spela fram andra är helt makalöst och det råder inget tvivel om att Real sitter på en juvel som vilket lag som helst skulle betala vad som helst för. Helt fantastisk under våren där han kommer in och förändrar matchbilden i vilken match som helst. Presterar i de största matcherna och gör det otroligt bra från start mot mindre lag. Att Asensio öppnade och stängde lagets målskytte för säsongen må vara symboliskt för framtiden.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4- Genomsnittligt läsarbetyg: 4Morata är den typen av anfallare man vill ha. Enormt löpvillig och med ett öga för mål. Han var den effektivaste målskytten i laget med mål var 93e minut i snitt och stod för imponerande 15 mål på 14 starter i ligan. Gjorde oftast bra ifrån sig när han fick chansen, kompletterade Benzema perfekt genom att vara mer aggressiv och avgöra matcher när det väl förväntades av honom. Fick oförtjänt lite speltid vilket ledde till frustration. Kommer troligen att lämna, vilket är synd med tanke på att han är fostrad i de egna leden. Kommer dröja många år förens vi får fram en till målskytt ur Castilla.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 4- Genomsnittligt läsarbetyg: 3Var ska man börja? Liksom laget så utvecklades Zidane oerhört mycket under säsongen. Fem titlar på sjutton månader, han är dock ingen taktiker och han borde ha behandlat Pepe-situationen bättre, men hans karaktär och närvaro motiverar spelarna och hans lugn smittar av sig vilket vi sätt i vissa matcher där vi hamnat i sända lägen att vi alltid tror på oss själva och fortsätter vara oss själva. Hans rotationssystem var avgörande för båda titlarna. Lärde sig snabbt av sina misstag och visade mod när det väl gällde. Ett fotbollsgeni som läser matcherna på sitt egna sätt. Fick mycket skit för att ha jagat vinst i slutminuterna mot Barcelona på Santiago Bernabeu. Kritiken hade låtit annorlunda om det gett utdelning. Roterar truppen flitigt och får nästintill samtliga spelare att känna sig viktiga och delaktiga. Skapar en otroligt bra stämning i laget samtidigt som han blandar det med otrolig taktisk kunskap.- Genomsnittligt redaktionsbetyg: 5- Genomsnittligt läsarbetyg: 5Som väntat bev det höga betyg här också.I en liten intern omröstning hos oss i redaktionen så blev Ronaldo utsedd till årets spelare med Ramos och Carvajal bakom portugisen.Säsongen 2016/2017 kommer för alltid att vara historisk i Real Madrid, frågan är om det kan bli bättre, kan detta laget verkligen ladda om och kamma hem än fler trofeer nästa säsong? Är det något lag som kan så är det detta Real Madrid.Hala Madrid - nu ser vi framemot en galen silly season!