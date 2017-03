Sergio Ramos nickade upp Real Madrid till ligatoppen!

I dagens kulturella samhälle finns superhjältar, det finns de med gudomliga egenskaper, det finns exceptionellt begåvade karaktärer, men dessa är ju rent fiktiva. Sergio Ramos, han finns på riktigt och han räddade klubben han burit på axlarna under hela säsongen, igen!

Real Madrid - Real Betis: 2-1.

Skott på mål: 4-4

Bollinnehav: 70-30%

Hörnor: 8-4

Real Madrid inledde fint, det fanns intentioner på ett offensivt spel och en mer central offensiv som man saknat, med Isco och James på planen samtidigt skulle denna match dansas fram enkelt. Keylor Navas hade andra planer. När Betis började se lite farliga ut i omställningslägen, klev Navas fram, på värsta tänkbara sätt, två gånger om. Den första av dessa två gånger kom Betisspelaren Brasanac helt fri, Navas rushade och försökte nicka bort den studsande bollen framför Brasanac. Ingen av männen nådde bollen, de krockade och Brasanac föll, han fick ingen frispark, Navas fick inget kort. Ett kontroversiellt domslut.

Det kanske var tur det för Betis, att Keylor Navas fick vara kvar på planen, några minuter senare, i matchminut '25, skulle Costa Ricas gatekeeper bestämma sig för att göra Bernabeu lite mer gråhårigt, igen. Sanabria sköt ett löst skott, det kom rakt på Navas,som på något oförklarligt men högst komiskt sätt lyckades peta in bollen i sitt eget mål. 0-1 Betis var ett faktum, självmål, Keylor Navas. Real Madrid jagade kvittering, en matchbild vi nu är mer än vana vid denna säsong.

På tal om Real Madrids matchvanor under säsongen, kvitteringen skulle komma på ett säsongsdefininerande sätt. Marcelo med ett perfekt inlägg, en rörlig Ronaldo kunde inte göra annat än nicka in kvitteringsmålet i matchminut '41. Marcelos sjunde assist i La Liga denna säsong. Hans vänsterfot, fortsatt en av säsongens sånglösa hjältar. 1-1 i halvtid.

Real Madrid försökte att ta ledningen under hela andra halvleken. Man skapade dock inga solklara frilägen, man bet sig in tålmodigt, med en tro på att man kommer fixa detta.Ännu ett kontroversiellt domslut skulle lysa oss med sin närvaro, detär ju trots allt La Liga och ni som följer La Liga vet ju hur lustiga domarna kan vara; Matchminut '73; Ronaldo kommer helt fri, onside och lobbar in bollen i mål, läckert, det ska ju firas och 2-1 skulle ha varit ett faktum men linjedomaren hade annat på tankarna. Han vinkade för offside. Men i efterhand är det domslutet ganska lungt, det är inte omtalat alls. Fem minuter efter det felaktigt bortdömda målet, fick Betis rött kort. Vazquez tog ner en fantastisk boll från Marcelo och sprang framåt, nästan frigjord mot mål. Piccini drog i Vazquez och fick sitt andra gula kort i matchen, utvisningen var korrekt och öppnade upp för Real Madrid.

Matchminut '81. Real Madrid hade ännu en hörna.Toni Kroos slog den med sin fantastiska precision och fart. Ni kan ju gissa vad som hände. Sergio Ramos forcerade fram mot bollen med en vansinnig pondus och nickade in den med lika vansinnig fart. 2-1, han gjorde det igen. En magisk man, denne Sergio Ramos.

Trots att Betis var en man mindre skulle inte Real Madrid spela av resten av matchen komfortabelt. På tillägstiden i slutminuterna, hittade Durmisi en inhoppande Alegria i straffområdet. Alegria nickade bollen helt perfekt, det skulle bara vara mål men Keylor Navas kände för att reparera sina misstag och stod för en helt sanslös räddning. En räddning som räddade tre poäng.

Det var återigen Sergio Ramos, det var återigen alldeles för ojämnt i spelet men Real Madrid är återigen uppe i toppen av La Liga, med en match mindre spelad.

Spelarbetyg:

Navas 1+

Borde kanske blivit utvisad, gjorde sedan ett komiskt självmål. Får plus för att han gjorde en makalös räddning i slutminuten. Ny målvakt är ett måste i sommar.

Carvajal 2-

Var riktigt dålig defensivt under den första halvleken. Förlorade nästan varje duell, såg yr ut. Spelade upp sig nämnvärt i andra.



Nacho 3+

Ännu en fläckfri insats från den evigt stabile vikarien och hemmasonen.



Sergio Ramos 4+

Vann alla sina tacklingar, makalös i uppspelsfasen med boll och avgjorde ännu en gång. Av Sergio Ramos 23 senaste mål, har 19 av dessa förekommit när Real Madrid ligger i underläge eller i oavgjort läge. Mål kan vem som helst göra, men att göra så många viktiga, säsongsvitala mål, gång efter gång; det är bortom förklarning. Man kan sitta där och klaga på markering, men efter så många gånger blir det väl ganska patetiskt. En magisk ledare, en otroligt vinnare och just nu är han överlägset den största anledningen till Real Madrids serieledning. Hatten av, en levande klubblegend.

Marcelo 4-

Var alltid ett hot offensivt och registrerade ännu en hyperviktig assist men sin fina vänsterfot.



Kroos 2-

Lat i hemtjobbet, seg i uppspelsfasen, hans insats räddas av ännu en klockrent slagen hörna.



Modric 3

Detta var match nummer 200 för Luka i Madridtröjan, hoppas såklart på 500 till.



Isco 3+ (Ut '79)

Gav laget det man saknas, centrala löpningar in i straffområdet, understöd för anfallskedjan och så oerhört fantastisk på att hålla i bollen och skapa nya ytor i tätare situationer. Förtjänar att spela mer.



James 3- (Ut '69)

Försökte ständigt, i konstant rörelse.



Morata 2- (Ut '71)

Började bra men påminde mer och mer om Benzema under matchens gång. Kanske ska Morata vara en supersub? Det är ju det han gör bäst.



Ronaldo 3-

Usel i passningsspelet, men han gjorde mål, två egentligen men det andra dömdes felaktigt bort.



Inhoppare:

Vazquez 2+ (In '69)

Kom in, försökte och fick en spelare utvisad tack vare sin explosivitet.



Benzema 0 (In '71)

Jag gillar Karim Benzema, mycket mer än de flesta, men jag minns ärligt talat inte om han gjorde något alls. Totalt odelaktig, ingen inspiration alls.



Asensio (In '79) spelade för kort tid för att rättvist betygsättas.