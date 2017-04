Sett ur vita glasögon: Slutspurten

Nu äntrar vi äntligen den avgörande perioden av säsongen som kallas slutspurt. En period då varje poäng räknas, likaså poängtapp. Med åtta avgörande omgångar kvar i ligan och ett hett dubbelmöte mot rivalerna Bayern Munchen har vi många svettiga minuter att genomlida och se fram emot.



Om vi börjar med att kika på ligan har Real Madrid ett bra utgångsläge. Med en match mindre har Real Madrid placerat sig på toppen av ligan med tre poängs försprång från jagande Barcelona . Hängmatchen mot Celta Vigo har ännu inte fått något datum, men det lär lösas under maj månad.Om vi kikar på spelschemat i ligan finns det en match som genast drar till mer uppmärksamhet, nämligen hemmamatchen mot Barcelona om två omgångar. Bortsett från den självklara, finns det ett par andra tuffa matcher till att se upp för.2017-04-15 Sporting Gijon - Real Madrid2017-04-23 Real Madrid - Barcelona2017-04-26 Deportivo - Real Madrid2017-04-29 Real Madrid - Valencia 2017-05-07 Granada - Real Madrid2017-05-14 Real Madrid - Sevilla 2017-05-21 Malaga - Real Madrid*Datum e/t* Celta Vigo - Real MadridMedanär lag Real Madrid bör kunna slå på bortaplan bör man vara på sin vakt när det kommer till Deportivo, Sevilla och inte minst Valencia som slog Real Madrid på Mestalla tidigare under säsongen.som kommer spelas fem dagar efter den sista matchen mot Bayern Munchen kommer bli avgörande för ligan. Vid vinst för Real Madrid i El Clasico skulle man alltså få ett försprång på sex poäng, om vi utgår från att man kniper tre poäng borta mot Sporting Gijón givetvis. Ett försprång med sex poäng är självklart en stabil utgångspunkt inför den sista raksträckan och jag ser ingen anledning till att Real inte skulle klara av att behålla det försprånget. En förlust i El Clasico skulle däremot växla upp pressen mot Zidanes lag ett par grader. Självklart har man en match mindre spelad och den kommer ha stor betydelse när den spelas. Men att ligga på delad poäng med Barcelona skulle spela sin roll på truppens nerver.har bevisat att de inte räds att mäta sig mot storklubbar, inte minst när man vann på hemmaplan mot Barcelona med 2-1. Man har även fått ett 1-1 resultat hemma mot Atletico, visserligen vore det ett misstag att underskatta Depor.Därefter stårpå tur. Valencia har i skrivande stund en positiv formkurva. Efter 4-2 förlusten på Camp Nou mot Barcelona har man lyckats rada upp tre vinster mot Deportivo, Celta och Granada (tre kommande motståndare till Real). Jojo-laget Valencia inledde säsongen skakigt men har funnit en sorts stabilitet och lider absolut inte av brist på kvalitet i truppen. I bakhuvudet måste man också ha att Real Madrid har revansch att hämta mot fladdermössen efter den snöpliga 2-1 förlusten på Mestalla. Jag höjer varningens finger inför denna match.som ser ut att åka ner till segunda nästa säsong bör Real Madrid kunna slå på bortaplan. Granada har endast fyra vinster denna säsong och alla fyra har kommit på hemmaplan. Dock körde Real Madrid över Granada med 5-0 i Santiago Bernabeu och vi bör kunna räkna med tre poäng i detta möte, med rotation i truppen.Näst på tur stårpå besökslistan till Santiago Bernabeu. Säsongens sista match på hemmaplan för Real Madrid blir otroligt tuff och väldigt svår att förutspå. Sevilla som inledde säsongen väldigt starkt, visade tidigt att man ville vara med och utmana i toppen genom att bland annat slå Atletico och Real Madrid på hemmaplan med 1-0 respektive 2-1. Med ett fint hemmafacit för säsongen har man haft det desto svårare på bortaplan. Sevilla har haft svårt att få spelet att stämma den senaste tiden och blev bland annat utskickade ur Champions League av överraskande Leicester. Detta har lett till att man har endast en vinst de senaste fem matcherna i ligan. Nu är det hela sex omgångar kvar till man möter Real Madrid och som det ser ut nu är europaspel redan säkrat för till nästa säsong, om man inte fortsätter i sin negativa spiral det vill säga. Om den spiralen fortsätter bör det dock vara till fördel för ett La Liga -törstande Real Madrid. Har man däremot brutit sig ur den negativa spiralen har man inte särskilt mycket att förlora i det stadiet utav ligan, det kan alltså betyda att motivationen inte är 100%. Hur som helst spelas denna match i en fördelaktig tidpunkt för Real Madrid då man kommer komma ridandes på en våg av avgörande matcher. Beroende på när Celta-matchen spelas kan denna match bli den totalt avgörande matchen i ligan. Om allt har gått som på räls (för det brukar det ju göra för Real?) kan man i och med vinst här bli matematiska vinnare.Hur härligt vore inte det att vinna ligan inför hemmapublik? Magiskt om ni frågar mig.Vid poängtapp någonstans på vägen kan bortamatchen i den sista omgången motbli den avgörande matchen istället. Malaga är ett lurigt motstånd. Malaga har under säsongen hunnit med att spela både oavgjort och även slagit Barcelona under säsongen. Man har haft det svårare mot jämnstarka lag men lyckats störa de större motståndarna under ligaspelet. Mycket lurigt motstånd med andra ord. Dock ser jag ingen som helst anledning till att Real Madrid skulle åka på en förlust mot Malaga i en avgörande match.Om vi ägnar en tanke åt motståndet i Champions League kan vi konstatera att det blir en klassisk batalj mellan två historiska giganter i Europa.har haft svårt att få spelet att lossna under Ancelotti. Likaså Real Madrid under Zidane i år som har haft en väldigt skadepräglad trupp. Det fina med dessa storklubbar är att de besitter så otroligt skickliga spelare att faktorer som form och skador brukar spela en mindre betydande roll när de ställs mot varandra. Oavsett utgång på dubbelmötet väntas fotbollsporr alltså.Allt ligger i egna händer när det kommer till ligan. Och skade-gudarna. Det är bekräftat att Varane kommer vara skadad minst en månad och Pepe ryktas missa resterande matcher av säsongen på grund av de två brutna revben han drog på sig i derbyt mot Atletico (1-1). Detta betyder att vi harochkvar som enda mittbacks alternativ. Två spelare som vuxit och blivit lite av mina personliga favoriter i truppen under säsongen, men inte lyckats hitta ett imponerande samarbete som mittbackslås. Nacho är en mycket fin försvarare, inte minst offensivt ironiskt nog. Likaså Ramos. Dock har bägge en tendens att slarva aningen i försvarsspelet, något Ramos har bättrat denna säsong medan Nacho fortfarande inger känslan av slarvig positionering (i mittbackspos.) om vi jämför med Pepe och Varane. Om bägge slår ihop sina skallar och presterar på topp finns det ingen anledning att oroa sig, eftersom den högsta nivån är löjlig hos dessa gossar. Det mest alarmerande hos Reals enda mittbackspar är faktiskt att bägge står ett gult kort från avstängning. Vid gult kort på Ramos mot Bayern Munchen blir Nacho ensam ordinarie mittback inför returen, vid gult på Nacho mot Gijón får man klara sig utan lagets snabbaste spelare mot Barcelona. Katastrofscenario i bägge fallen. Detta kan bli något som fäller Real Madrid i slutracet för både Champions League och La Liga. Läskig tanke och det återstår att se hur Zidane handskas med situationen.- Det första och mest logiska vore att flytta ner Casemiro till försvaret.- Alternativ två är flytta upp någon ur Castilla. Zidane har tränat Castilla tidigare och är bekant med spelarna där. Tejero ska stå högt upp på Zidanes lista.- Tredje och det sämsta alternativet enligt mig vore att låta Danilo spela mittback. Med sin längd kan han vara ett alternativ. Har gjort ett framträdande som mittback tidigare. Dock hade jag fått magont om jag skulle se att Zidane skulle välja att starta med Danilo som mittback i detta avgörande skede.Slår Real ut Bayern ur CL ser jag ingen anledning till att Real inte ska lyckas lyfta bucklan för andra året i rad. Dock handlar det mycket om tillfälligheter i CL (som Mehran säger) så den är mycket svårare att förutspå. Slår Real ut Bayern kan laget slå ut vilket lag som helst. Magkänslan säger dock att laget är mer suget på ligan fast man måste gå för vinst i samtliga turneringar. Real - Bayern skulle likagärna kunna vara finalen på turneringen, därför vore det ingen katastrof att åka ut mot tyskarna. Dock är jag desto säkrare på ligaguld. Vid vinst mot Barcelona kan vi nästan rista in namnet på pokalen omedelbart. Vid förlust eller kryss väntar många svettiga minuter mot Valencia, Celta och Sevilla, men jag har förtroende för att Real Madrid kammar hem guldet.Med Benzema som har prickat formen i precis rätt tidpunkt på säsongen och Ronaldo med positiv formkurva väntar vi på att Bale hittar sin form. Det kan vara klokt av Zidane att vila Modric som har sett sliten ut, mot motstånd som Gijón och Granada, för att ha honom pigg i de viktiga matcherna.