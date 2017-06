Si, si, si, la Duodecima ya esta aquí!!!

Matchen fick en magisk inramning. Cardiff befann sig i extas då fansen på gatorna ledde spelarbussarna från hotellen till Millenium Stadium. Väl inne på stadion var stämningen på topp då Black Eyed Peas värmde upp publiken inför matchen. Äntligen var det dags för den efterlängtade avsparken. Skulle Real Madrid gå till historien som det första laget att lyfta Champions League-bucklan två år i rad?



Startelvorna:



Real Madrid

Navas

Carvajal Varane Ramos Marcelo

Modric Casemiro Kroos

Isco

Ronaldo Benzema

Avb: Casilla, Danilo, Nacho, Kovacic, Asensio, Bale, Morata



Juventus



Buffon

Barzagli Bonucci Chiellini

Dani Alves Pjanic Khedira Sandro

Dybala Mandzukic

Higuain

Avb: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Rincon, Asamoah, Marchisio, Cuadrado





Statistik:



Mål (1-4): Ronaldo (20'), Mandzukic (27'), Casemiro (61'), Ronaldo (64'), Asensio (90')

Skott: 9-18

Bollinnehav %: 44-56

Passningssäkerhet %: 81-89

Plats: Millenium Stadium, Cardiff

Publik: 65,842

Domare: Felix Brych



Matchen

Matchen inleddes av en Juventus offensiv som höll i sig i cirka 10 minuter. Higuain, som för övrigt var osynlig, fick ett avslut. Matchens första heta läge kom då Pjanic sköt ett skott vid straffområdesgränsen. Den svarta pantern, Navas sträckte ut ordentligt och gjorde en superb räddning. Sedan tog Real Madrid tag i taktpinnen och visade tydligt att man hade intentionen att styra spelet. Juventus överbemannade försvar var dock för svårt att tränga igenom. Tills 20' då Ronaldo fick sitt, och sitt lags första avslut för matchen. MÅÅÅL. 0-1 till de regerande mästarna från Spanien! Carvajal spelade in till Cristiano Ronaldo som stenhårt placerade in avslutet, otagbart för Buffon. Direkt efter Real Madrids ledningsmål flyttade Juventus fram laget och tog över matchbilden igen. 7 minuter senare gav det utdelning. Mandzukic med ett konstmål, som nog är en värdig utmanare till Zidanes mål i finalen mot Bayern Leverkusen. 1-1, helt otroligt avslut av Mario Mandzukic. Juventus fick luft under vingarna efter Mandzukic läckerbit. Real Madrid hade svårt att spela sig ur Juventus höga press och led under slutet på första halvleken. Spelet flöt inte på och Real Madrid drog på sig många frisparkar då Juventus agerade rutinerat i närkamperna.





Tankar under halvleksvilan

Real var tvugna att ta sig ur Juves press och erövra kanterna. Juves täta försvar längst kanterna gjorde det omöjligt för Marcelo och Carvajal att fylla på, och Juve kunde enkelt stänga ner kanterna. Om Real Madrid skulle ha någon möjlighet att ta över matchen var man skulle man vara tvungen att pressa ner Juventus långt ner på egen planhalva. För att detta skulle åstadkommas skulle man behöva börja vinna 50/50 dueller, steppa upp i pressen och pressa ner Juventus längst kanterna. Juventus kändes stundtals fysiskt överlägsna. Den stenhårda markeringen på Isco gjorde det obekvämt för magikern, som inte fick ut särskilt mycket av sitt spel. Ramos och Carvajals gula kort skulle komma att ställa till det för Real Madrid, som måste agera försiktigare i försvaret. Mandzukic var Juves främsta verktyg till att etablera anfall, vann nickdueller och fick med sig frisparkar. Det gällde för Real Madrid att få Mandzukic att fokusera mer på försvar. En ide hade kunnat vara genom att ta in Bale, som i sin tur hade hjälpt Carvajal i understödet. Real Madrid hade för övrigt mycket bollinnehav, utan att skapa särskilt mycket.











MAGISK ANDRA HALVLEK AV REAL MADRID!!

Real Madrid kom in andra halvleken och visade vad som gällde. Real Madrid satte in dödsstöten, aktiverade sin 'fatality'. Kalla det vad ni vill. Casemiro, Modric, Isco och Marcelo hade show. Som vi efterlyste efter första halvleken steppade ytterbackarna upp. Den fysiska överlägsenheten som Juventus hade under första haleken var som bortblåst. Nu var det Real Madrid som visade överlägsenhet på samtliga plan. I en teknisk fotbollsorgie dominerade man sin taktiskt grandiosa motståndare. När Juvetntus hade spelövertaget i första halvlek hade italienarna svårt att skapa klara målchanser, skillnad var det när Real Madrid hade övertaget. Positiviteten kändes verkligen i luften, det stank verkligen seger. Tjuren Casemiro tog vara på Real Madrids övertag, då han bombade in 1-2 från över 30 meter. 1-2, och det var uppvisningsfotboll från Real Madrids sida. Endast Casemiro är kapabel till ett sådant mål, som påminde om baljan mot Napoli. Rädslan var att Juventus ännu en gång skulle starta igång sin motor, och att Real Madrid ännu en gång skulle hamna långt nere på egen planhalva. Den rädslan sköljdes bort då Ronaldo lade ena handen på pokalen ett par minuter senare, samtidigt som han styrde in en magnifik framspelning av Luka Modric. 1-3. Lucka Modric som i andra halvlek bar laget på sina egna axlar, och visade vägen till seger. Luka Modric vann bollen när Juventus befann sig i uppspelsfasen, spelade bollen till Carvajal som väggade tillbaka den till en djupledslöpande Modric. Ronaldo fann sig i detta skede i full fart mot första stolpen, omringad av Chiellini, Bonucci och Pjanic. Modric spelade fram och Ronaldo gjorde inga misstag. Eufori. 1-3. Självförtroendet sprudlade kring Real Madrid-spelarna samtidigt som Juventus såg alltmer uppgivet ut. Allt flöt på för Real Madrid. De kreativa pjäserna tog tag i sin uppgift och gav Juventus en uppläxning de sent kommer glömma. Varane, Ramos och Casemiro vann allt och resterande spelare kunde njuta av att spela fotboll. 77' gjorde Zidane sitt första byte då han plockade in Gareth Bale istället för Karim Benzema. Fem minuter senare joggade fantastiske Isco av planen och in kom istället Marco Asensio. Ett par minuter senare måttade Cuadrado en diskret spark mot Ramos, som visade att han har andra talanger än de han visar med bollen. Ramos överspelning kallade till sig domarens uppmärksamhet som visade Cuadrado sitt andra gula kort. 88' Var det dags för Toni Kroos att kliva av planen, och Alvaro Morata fick hoppa in mot sina föredetta lagkamrater. 90' vände Marcelo bort en Juventus-försvarare, för att sedan spela snett bakåt till en fristående Asensio. Asensio var kylig och placerade in slutresultatet 1-4! Magi, eufori, galenskap. Domarteamet var överens om att ge Juventus fyra minuter att vända på steken, men det var ingen idé. Domaren satte pipan i munnen och blåste av matchen, blåste Real Madrid till historieböckerna, blåste Zinedine Zidane odödlig, blåste Real Madrid till europeiska mästare för andra året i rad, för tredje gången de fyra senaste åren. Glädjetårarna sprutade överallt, så skönt!!!





Sammanfattning

I andra halvlek gjorde Real Madrid precis vad man inte lyckades med under första halvleken, nämligen att spela sitt egna spel. När Real Madrid spelar sitt egna spel finns det inget lag i världen som klarar av att stå emot.

Inför matchen höjdes Juventus försvar, även kallat BBC till skyarna. Även undertecknad spenderade många bekymrade stunder inför matchen genom att grubbla över hur i helskotta man ska ta sig igenom den köttmuren. Med magiker som Modric, Isco, Kroos, Benzema och Marcelo. Med kämpar som Casemiro, Carvajal, Ramos och Varane. Med en målskytt som Ronaldo och sist men inte minst med en puma som Navas, är absolut ingenting omöjligt mina damer och herrar. Ta er tiden och njut av denna kväll, njut utav känslan. Smaka på luften, känner ni segersötman? Känner ni den härliga brisen av att stå högst upp på toppen? Memorera samtliga spelare, eftersom detta lag är historiskt. Man kommer tala om detta lag 80 år framåt. Laget som vann två Champions League i rad, laget som vann tre Champions League på fyra år. Laget med tränaren som lyckades tygla megastjärnan Cristiano Ronaldo. Laget som lyckades ha två elvor av absoluta världsklass. Njut mina damer och herrar. Njut…















De obligatoriska spelarbetygen såklart…







Navas 4 - Fantastisk och säker. Målet kan man absolut inte klandra Navas för. Ingen hade kunnat rädda Mandzukic läckerbit. Så stabil som man hade velat se honom säsongen igenom. Har verkligen vuxit ikapp under säsongsavslutningen.



Carvajal 4 - Herregud vilken spelare. Förtjänar all beröm då han verkligen KRIGADE i 90+ minuter. Hade det verkligen svettigt under första halvlek, fick desto mer frihet i andra halvlek. Få spelare i världen som är lika bra defensivt som offensivt. Dani Carvajal, världens bästa högerback, är en av de. Vann matchen i matchen mot Dani Alves. Med 96% passningssäkerhet var han den bästa passarn i matchen.



Varane 5 - Talangen som har utvecklats till en fullfjädrad världsklass spelare. Mentalt påminner Varane om Zidane. En njutning att se Varane spela försvarsspel. En förebild för alla unga backar där ute. Skakade inte under Juves press.



Ramos 4 - Bildade lås med den unge fransosen. Drog inte oväntat på sig ett gult kort i första halvlek. Förutom varningen stod den mogne Ramos för en fin match, bortsett från situationen vid Cuadrados utvisning. Man kan tycka att det var olämpligt att få en motståndare utvisad på det sättet i det skedet på matchen. Ramos ska ha en eloge för sin match, då han styrde försvaret och höll det från att skaka då Juventus tryckte på som värst.



Marcelo 3 - En insats med två ansikten. Passiv och osynlig i första halvlek. Slarvade massor med boll och blev knuffad under isen av Dani Alves. Andra halvlek var totala motsatsen. ‘Strandfotboll’ sa Bojan Djordjic i studion. Lekstuga, joga bonito, kalla det vad ni vill. Marcelo visade sitt sanna ansikte i andra halvlek och spelade läckert fram till 1-4 målet.



Modric 5 - Trampade vatten stundtals i första halvlek. Försökte få igång spelet, men hindrades utav den höga pressen och lagkamraternas ovilja att röra sig. Andra halvlek tog vår älsklings-kroat laget på sin rygg, och såg till att matchen gick åt Real Madrids fördel. Vi har mycket att tacka Modric för ikväll.



Casemiro 5 - Tjuren, som jag gillar att kalla honom. Spelade bra matchen igenom, bortsett från några slarviga passningar. Den beslutsamma kanonen vid 1-2 höjer honom till skyarna. Nästintill felfri i defensiven. Givetvis gav hans slit, resterande medspelare möjlighet att fokusera på vad de är bäst på.



Kroos 4 - Vilken match av tysken. Kroos har blivit beskylld att fuska i defensiven tidigare, idag var han överallt. När till och med Kroos pressar framgångsrikt, vet man att laget kommer ha en trevlig afton.



Isco 5 - Kämpade matchen igenom. I andra halvlek då Real Madrid dominerade mer, trivdes Isco självklart bättre. Juventus backlinje är nog fortfarande åksjuka efter Iscos andra halvlek.



Benzema 3 - Med teknik och spelsinne som en mittfältare, var Benzema stundtals lugnet i stormen under slutet på första halvleken. Viktig då han kunde hålla i bollen och ge laget lugn under Juves press. Fick ingen solklar målchans dock. Kom loss desto mer under andra halvlek. Byttes ut efter att ha kämpat i 77 minuter.



Ronaldo 5 - Vad mer finns det att säga om Ronaldo? Historiens bästa avslutare är det inget snack om. Alltid där när han behövs. Sätter två viktiga baljor ikväll. Efter en knackig inledning efter skadan i början på säsongen, sas det att portugisen var slut. Jag undrar vart kritikerna befinner sig nu.



Bale - Hann inte utföra särskilt mycket offensivt under sin tid på planen. Fullt förståerligt.

Asensio - Att han lyckades göra mål i sin första Champions League-final kommer talas om i evigheter. Detta är bara början av en fin karriär.

Morata - Hann inte spela tillräckligt för att bedömmas.



Zidane 5 - Första halvleken måste varit felberäknad. Laget höll sig trots allt kyligt halvleken igenom. Jag undrar verkligen vad som sades i omklädningsrummet. Hur som helst fick Zidanes halvtidssnack laget att slappna av och spela sitt eget spel. Bra byten som ställde till det för Juventus.



Matchens lirare: Casemiro











Slutligen vill jag tacka er alla för denna fantastiska säsong. En oförglömlig dubbel under mitt första år i redaktionen. Mer än jag hade vågat hoppas på i inledningen av säsongen. Vill även skänka en tanke åt Buffon, som ännu en gång misslyckades att vinna Champions League. För fotbollens skull hoppas jag att Buffon får vinna Champions League nästa gång. STORT GRATTIS TILL ALLA MADRIDISTAS DÄR UTE!!!















Historia que tú hiciste,



historia por hacer



porque nadie resiste



tus ganas de vencer.



Hala Madrid!!!