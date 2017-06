Silly Season-bloggen: Coentrao lånas ut till Sporting?

Real Madrid-redaktionen följer den löjliga säsongen. Senaste nytt och häpnadsväckande skvaller finner ni här, vardagligen!

2017-06-05 "Coentrao lånas ut till Sporting?



Coentrao utvärderas. Sporting överens med honom och kan ta emot honom i ett år. Real Madrid ska betala 90% av hans lön och det är bara läkarundersökningen som är kvar.



Källa: O JOGO



Mehran Mahmoudi

* * * * *

2015-08-20 23:55 "Coentrão på väg till Inter?"



Enligt spanska medier vill Coentrão lämna den spanska huvudstadsklubben. Skador har hållit portugisen borta från spel ganska länge, och när laget reste till Australien senast var Coentrão inte med på grund av en skada som än idag håller honom borta från spel. Därför är det inte troligt att den portugisiske vänsterbacken kommer kunna återta sin startplats ifrån brassen Marcelo. Åtminstone inte om brassen fortsätter briljera som han gjorde senast mot Galatasaray. Därför har spanska medier placerat Coentrão i Serie-A klubben Inter som är på jakt efter en ny vänsterback i följd av att japanen Nagatomo är på väg bort från klubben.



Men enligt Fabio Coentrão agent, Ernesto Bronzetti, kommer portugisen bli kvar i klubben. Han menar dock att nästa destination kan mycket väl bli Coentrãos förra klubb Benfica, ifall situationen skulle förändras.



Khamid Dzhabrailov



* * * * *



150812 01:15: "Pepe och Casemiro förlänger"



Det är den trovärdiga journalisten José Luis Sanchez som kommer med uppgiften om att Casemiro ska förlänga sitt kontrakt till och med 2020. Sedan tidigare har även Sanchez avslöjat att Pepe kommer att förlänga sitt kontrakt fram till 2017. Båda förlängningarna görs officiella någon gång under nästa vecka.



Gramos Gutiqi



* * * * *



150807 16:45: Benzema och De Gea stannar i sina nuvarande klubbar



Efter AS rapporter tidigare under veckan gällande Benzema går nu Cadena Ser ut med uppgifter om att klubben inte har några avsikter att släppa fransmannen, om man eventuellt skulle bestämma sig för att sälja måste någon annan värvning vara på ingång som ersättare. Cadena Ser backar dock upp uppgifterna om att Arsène Wenger ska ha en rätt stor budget för att köpa en anfallare och att Benzema toppar hans lista på önskade spelare, huruvida budet skulle fresta Real Madrid och Florentino Perez är en annan fråga. Wenger var själv lika vag som alltid när frågan angående Karim dök upp på en presskonferens. Han dementerade uppgifterna gällande intresset för Real Madrid-spelaren samtidigt som han ändå lämnar utrymme för överraskningar under slutskedet i sommarens transferfönster.



Även De Gea-affären har tagit en oväntad vändning under de senaste dagarna. Rapporterna från England gjorde det tydligt att Manchester United hade bytt linje med De Gea och att man nu var inställda på en försäljning. Då ska istället Real Madrid ha börjat tvivla, den främsta anledningen sägs vara att såväl Keylor Navas som Kiko Casilla imponerat under försäsongen och därav minskat behovet av en ny keeper, därav blir det ännu mindre logiskt att öppna plånboken för De Gea när han nästa sommar skulle kunna gå på fri transfer. Enligt Guillem Balague, som inte alltid är den mest trovärdiga källan, kräver United 45 miljoner euro, en summa som han menar Real Madrid inte kan betala i nuläget. Van Gaal avslöjade idag att De Gea inte kommer stå i mål i Premier League-premiären imorgon mot Tottenham då han inte har "huvudet på rätt plats". Gissningsvis kommer Real Madrid inte ha bråttom i att ro den affären i hamn, målvaktsläget ser för nuvarande stabilt ut och om inte United är villiga att minska prislappen tillräckligt låg kan man vänta till nästa sommar med att få en av världens bästa målvakter helt gratis.



Soroush Hasanpour



* * * * *



150802 16:00: Arsenal budar på Karim Benzema



Arsenals tränare Arsène Wenger sägs vara på jakt efter en forward under sommarens transferfönster och enligt spanska AS är Londonklubben redo att betala hela 65 miljoner euro för Karim Benzemas tjänster. Benzemas nuvarande kontrakt med Real Madrid sträcker sig till 2019 och för bara några veckor sedan garanterade fransmannens agent att hans klient inte hade några intentioner att lämna huvudstaden, mycket kan däremot hända under Silly Season och frågan är om inte Arsène möjligen kan locka bort Karim med bättre lön och alternativt högre status än den han har för nuvarande.



I media har Arsène Wenger varit väldigt tydlig med att en eventuell affär för Benzema kan eventuellt bli väldigt komplicerad. Benzema har varit en väsentlig del av truppen ända sedan han anlände sommaren 2009, nu under försäsongen har dock Rafa Benitez experimenterat med andra spelare i rollen som nia, detta för att eventuellt klämma in både Isco och James i startelvan. Om Benzema är osäker på sin startplats kan vi mycket möjligen se honom lämna för en klubb där han värderas högre. Både Özil och Di Maria lämnade på samma grunder.



AS är inte alltid den mest trovärdiga källan, även om de så sent som med Vallejo hade rätt om såväl priset som andra detaljer kring kontraktet. Mönstret går att känna igen och därav kan man inte heller låta bli att spekulera lite. Återstår att se om Karim Benzema fortsatt spelar i vitt när fönstret går mot sitt slut.



Soroush Hasanpour



* * * * *



150729 22.20: Real Madrid vinner kampen om Vallejo



Jesús Vallejo, en av Spaniens hetaste och mest eftertraktade talanger i dagsläget, rapporterades redan för några veckor sedan (starten av U-19 EM) vara strängt övervakad av bland annat Real Madrid. Den 18-åriga mittbackens utköpsklausul sades tidigare ligga på 4,5 miljoner €, men höjdes som väntat till 6 miljoner € i slutet på förra månaden.



AS gör nu, via sina källor, gällande att marängerna är på väg att vinna kampen om Vallejo – dealen blir klar någon gång denna vecka. Spelaren kommer att lånas ut till Zaragoza, där han redan huserar, i en eller två säsonger. Detta för att Zaragoza ska kunna höja sitt lönetak inför kommande säsong.



Då Real Madrid inom de närmsta åren kommer att behöva uppgradera sitt försvarslås, främst på grund av att Pepe kommer ha kommit till åren, är denna deal en på pappret väldigt bra investering – i synnerhet med tanke på övergångspriset. Det återstår givetvis att se huruvida spelaren verkligen lever upp till förväntingarna.



Drilon Pollozhani

* * * * *



22/7/2015: Real har tröttnat på Coentraos ständiga skadebekymmer



Real sägs till slut ha tröttnat på Coentraos ständiga skadebekymmer och ser sig om efter en ersättare. Favoriten är enligt Marca den spansk-schweiziske vänsterbacken Ricardo Rodriguez som till vardags spelar i tyska Wolfsburg. Men det blir ingen enkel värvning då 22 åringen precis förlängt sitt kontrakt med Wolfsburg till 2019 och gjort honom till den bäst betalde i laget. Dessutom finns intresse från ett visst Manchester United...



Apropå Man.U så har spanska medier rapporterat om att Perez under Reals Kina-visit skall sätta sig med Sergio Ramos för att en gång för alla försäkra sig om att andaluciern stannar hos Real Madrid. Manchester Uniteds tränare Van Gaal har nämligen tagit bladet ur munnen och gett följande kommentar igår under en intervju; "Mr.Ramos övergång är under process..."



Källor: AS.com, Marca.com, Defensacentral.com



Leo Gonzalez



* * * * *



150709 13.50: Jesús Vallejo, en eftertraktad talang



Spanien vimlar av talanger, något man får se i U-19 EM om inte annat. Spaniens U-19 besegrade i gruppspelets första match Tyskland med 3-0, och det ska ha skickat starka signaler till Real Madrids radar.



Enligt AS har marängerna sedan ett tag tillbaka haft ögonen öppna för Zaragozas 18-årige Jesús Vallejo – nu följer man spelaren mycket noga under slutspelet. Vallejo, som är mittback, och beskrivs som en ledartyp med stark personlighet (möjligen en anledning till att han bär på kaptensbindeln i U-19-landslaget), sägs i dagsläget, då han har kontrakt till 2019, kosta ungefär 4,5 miljoner € att köpa loss. Zaragoza sägs emellertid planera att förlänga spelarens kontrakt, vilket skulle höja hans klausul till 6 miljoner €.



Vallejo, som fortfarande är engagerad i studier vid sidan om fotboll och som även kan skryta med att ha spelat en match för Spaniens U-21, ses definitivt som en guldklimp, varför också klubbar som Valencia och Barcelona vakar över spelarens rörelser.



Drilon Pollozhani



* * * * *



2015-07-08; 18:10: Isco byter nummer = Vidal på ingång?

Häromdagen blev det klart att Isco byter sitt nummer från 23 till 22. "Varför?" undrar sig många, där vissa hävdar att Isco ville bära samma nummer som han hade under Malaga-tiden, alltså nummer 22 i ryggen. Men anledningen till nummerbytet kan vara helt annat. Fråga er själva; vilken spelare är det som ryktas till Real, som har nummer 23 i ryggen i sin nuvarande klubb? Jo, en viss Vidal från Juventus. Detta nummerbytet påminner mycket om Arbeloas nummerbyte innan Bale ankomst, där spanjoren bytte sitt nummer från 11 till 17, vilket gjorde nummer 11 ledigt för Bale. Detta hände en månad innan waleasaren blev klar för huvudstadsklubben. Därför finns det spekalationer om att Iscos nummerbyte kan vara tecken på att Vidal är på ingång till Real. Låter detta långsökt? Det återstår att se.



Även Nacho byter sitt nummer, där spanjoren tar nummer 6, eftersom Khedira har lämnat klubben.



Källa: Real Madrid.com



Khámid Dzabrailov



* * * * *



150708; 00.25: Kiko Casilla klar inom närmsta timmarna?



Paco González, från COPE, har gått ut med flertalet nyheter under natten till onsdagen. Den allra största bomben är att Kiko Casilla ska vara en Real Madrid-spelare inom de närmsta timmarna. Värvningen ser ut att landa på 3-4 miljoner euro. Real saknar just nu målvakt till försäsongen i och med Keylor Navas skada och Iker Casillas troliga avsked.



Mer från COPE: Real Madrid kommer att gå efter William Carvalho som tänkbar ersättare till Illarramendi, om spanjoren skulle vilja lämna. Carvalho spelar till vardags i Sporting i Portugal och hade en framträdande roll i Portugals framgångar under U21-EM.



COPE skriver också att Real Madrid har avböjt Manchester Uniteds bud på Gareth Bale på 140 miljoner euro.



Real Madrid har förberett ett möte med Martin Ödegaards pappa för att diskutera ynglingens låneerbjudanden.



Denis Cheryshev kommer inte att spela i Real Madrid under kommande säsong. Hans kommande destiantion ser ut att bli England och Premier League.



Källa: Cadena COPE



Gramos Gutiqi



* * * * *



150707; 18.18: Marcelo & Carvajal förlänger med klubben.



* Enligt Cuatro har Marcelo förlängt sitt kontrakt med Real Madrid. Kontraktet sträcker sig till år 2021.



* Carvajal kommer även han att förlänga med klubben. Hans kontrakt har man förlängt till år 2020.



* Om Sergio Ramos lämnar klubben så menar AS (tidning) att det är Garay som kommer att bli ersättaren.



Perez hade tydligen pratat med en medlem från Pena Casa Madridista(supporterförening) och sagt följande:



1. De Gea är klar för klubben.

2. Vidal är inte på klubbens radar.

3. Ramos stannar.



Ramon Calderón (ex Madrid president) menar att Zlatan till Real Madrid är mycket möjligt. Nu får vi räkna med ännu en sommar där Zlatan ska vara påväg till Real Madrid...



Källor: As, Marca, Cuatro.



Mehran Mahmoudi



* * * * *



150706; 14.50: Senaste nytt kring Real Madrid



Det har hänt en hel del sedan det senaste inlägget skrevs här på Silly Season-bloggen och då känns det relevant att sammanfatta det som har hänt kring klubben. Spelarna kommer att träffas upp den 10:e juli och det är inte mycket kvar till matchen mot Roma som spelas den 18:e juli. Benitez vill givetvis klargöra vissa saker och ting. Sommaren är lång och det kan hända väldigt mycket.

* Ramos-situationen är inte förändrad och klubben begär ett högt pris för Sergio. Honom släpper man inte enkelt och det gör att United inte heller släpper De Gea enkelt. De Gea rapporteras ha uttryckt sin begäran att lämna United när han träffade Van Gaal idag, då försäsongen drar igång för engelsmännen. Den här såpan kommer att bara bli mer komplicerad för varje dag som går.

* Vidal sägs vara klar för Real Madrid enligt chilensk media. Juventus tränare Allegri har uttalat sig positivt om Oscar och även om Isco. Att Isco skulle lämna huvudstadsklubben känns inte troligt. Dock kan Juventus gå efter Oscar och då kan Vidal gå till Real Madrid. Återstår att se hur troligt ryktet är. Giuseppe Marotta säger att Juventus inte har mottagit något bud.



* Celtic sägs vara intresserade av att låna Martin Ödeegard.



* Marco Asensio är en annan talang som kan bli utlånad.



* Officiellt är att Alvaro Medrán har blivit utlånad till Getafe.



* La Galaxy är intresserade av att köpa loss Iker Casillas. Ikers framtid ligger hos klubben då han själv inte har tagit steget att söka efter en annan klubb.



* Enligt Di Marzio (transferguru) vill Benitez värva Mario Suarez från Atletico Madrid.





Castilla



* Burgui har blivit utlånad till Espanyol för den här kommande säsongen.



* Mittbacken Derik Osede har officiellt skrivit på för Bolton.





Källor: As, La Tercera, Marca, La Gazetta.