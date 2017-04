Skadeläget 2017-04-10

Real Madrid står nu inför säsongens slutspurt och kanske deras mest intensiva och avgörande skede – om man ser till matcherna och klubbarna vi möter. Det positiva är att vi fortsatt är ligaledare, 3 p före Barcelona med 1 match mindre spelad och att vi inleder borta mot Bayern vilket innebär att möjligheten för ett bra resultat finns.





Säsongen 2016/2017 kan, förutom alla remontadas ala Ramos summeras som en skadefylld säsong och det var inte allt för längesedan man fann ett helt gäng nyckelspelare på skadelistan. Men allt eftersom så ljusnade läget, Bale, Modric, Pepe, Casemiro ja alla var slutligen tillbaka och inför matchen hemma mot Alaves förra veckan hade Zidane full trupp att tillgå.



Men det var också i just denna match som karusellen skulle börja gå igen, Varane fick utgå – även han tillbaka från skada. Slutspelat för honom resten av april-månad.



Skadefall nr.2 kommer ifrån den allra senaste utav matcherna, nämligen madrid-derbyt. I kamp om boll kolliderade Pepe med Toni Kroos och bröt i och med detta både matchen och 2 revben. Pepe gjorde därmed sin sista match för denna säsongen och enligt spekulationer sin sista i real tröjan.



Med andra ord så står vi inför en och en halv vecka som lär avgöra hela utfallet både i CL och la liga – utan två av våra mittbackar, rotationsvis ordinarie dessutom. Utöver det full trupp än så länge men det som skrämmer allra mest är att vi dels får förlita oss på ett mittbackspar i form av Ramos-Nacho, där den senare helt klart visat prov på godkända och till och med fantastiska prestationer men som inte riktigt hållit måttet den senare tiden skulle jag vilja säga och frågan är hur han pallar trycket inför det som komma skall.



Men det som också oroar är huruvida vi får se mittlåset Ramos-Nacho fullt ut. För det ska nämligen nämnas att Nacho i nuläget ligger på 4 gula kort och vid ytterligare 1 så är han avstängd en match i ligan vilket, med tanke på skadorna, kan komma att bli kännbart i slutet. Samma öde väntar dessutom Ramos, i det här fallet handlar det om



Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att vi ”endast” saknar Pepe och Varane – vilket dock lämnar stora hål i vårt mittförsvar och eftersom Ramos kontra Nacho riskerar avstängning en match i respektive turnering så känns det rätt tunt.



Vilka alternativ har vi? Jag skulle vilja påstå att ett alternativ är att flytta ned Casemiro i försvaret och antingen låta Kroos vara ankare för att få in Isco eller ha Kovacic i den defensiva rollen. Allt annat än det känns som en ren chansning.





Skador;

Varane - Hälsenan (4 veckor)

Pepe - Brutna revben (resten av säsongen)





HALA MADRID!

2017-04-10 12:55:17

