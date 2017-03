I skuggan av Ramos och remontadas

Nu börjar det dra ihop sig inför slutspurten på säsongen och de ointressanta måste-matcherna är i stort sett avklarade, kvar har vi de direkt avgörande, nervkittlande matcherna. Detta ger oss ett ögonblick av reflektion över den nuvarande situationer, finns det potentiella faror att belysa? Vad bör man ha i åtanke i framtiden?

Detta har nästan blivit en vardagsrubrik i pressen på sistone. Hjälten från Lissabon och San Siro har avgjort fler matcher än någon försvarare jag kan komma på och det bör vi Real-fans skatta oss lyckliga över. Idag publicerade spanska AS en artikel där de räknat ut att Ramos mål har gett Real Madrid nio poäng i La liga i år. Utan dessa mål hade alltså Real Madrid legat på en tredje plats i ligan för tillfället. Inte nog med att Ramos avgör matcher, har han blivit allt jämnare sedan nyåret och det utan att tappa sina spetskvaliteter. Med andra ord är det den bästa versionen av Ramos vi ser just nu. I slutet på mars fyller han 31 år och mycket har hänt sedan den långhårige 19-åringen från Sevilla anlände till huvudstaden. Innan jag går vidare i artikeln vill jag bara framhäva att jag verkligen hyllar Ramos och ser honom som helt rätt person att bära kaptensbindeln i Real Madrid.Nu kan jag inte undvika att gå in på en oroande faktor. Förutom den underbara känslan när man ser Ramos skalla in en hörna i ett skede då matchen verkar ha kört fast, föder detta en fundering i mitt huvud. Hur illa är det egentligen med anfallarna i Real Madrid i år såhär långt? Hur länge kan man förlita sig på att Ramos ska avgöra matcherna?är omöjlig att utvärdera än sålänge då han legat i sjukstugan större delen av säsongen. Han inledde säsongen helt okej med tanke på att Benzema och Ronaldo just då hade checkat in i sjukhuset och Bale blev den som fick störst ansvar i anfallsspelet. När skadan läkt och det var dags för comeback var han inte sen med att göra mål heller, dock följde han upp det med en alltmer ljummen insats och en idiotisk utvisning då han bokstavligen sparkade ner en motståndare och knuffade ner nästa motståndare som undrade vad i helsike han höll på med. När han återkommer från avstängningen (nästa match) ska det bli spännande att se hur hans säsong utvecklar sig.Under tiden Bale har varit skadad har det inte funnits någon självklar ersättare. Zidane har varierat mellan Lucas, Isco, Asensio, James utan att riktigt funnit någon kontinuitet på den positionen. Anledningen är kanske att det endast är Lucas som trivs i den positionen fast han inte riktigt håller. Han sätter fart och utmanar gladeligen, men får inte särskillt mycket uträttat och slarvar en del., den evigt debatterade fransosen. Underbarnet från Lyon som Perez insisterade på i flera transfer-fönster har haft det svårt. Benzema har haft svårt att matcha sina anfallskollegors målfacit förutom ifjol då han faktiskt gjorde 28 mål på 36 matcher. “Nu lossnar det” tänkte jag, men icke. För tillfället står han på 7 mål efter 20 framträdanden i ligan. Vad Benzemas försvarare alltid haft att gå på är hans vikt i skapandet utav målchanser för övriga medspelare och förmågan att hålla i bollen. Dock har vi inte fått se något utav det denna säsong. Lojhet, klumpighet och ointresse har varit Benzemas signum såhär långt. Den fina tekniken har varit blyg och skärpan i straffområdet usel. Framspelningarna likaså.Enligt min åsikt kan man inte försvara en så pass dålig säsong med att han har gjort 5 mål i Champions League i år.har 18 mål efter 20 framträdanden i ligan, dock endast 2 mål i Champions League som brukar vara hans egna turnering. Att han har vikt ner sig aningen spelmässigt efter den långa skadan han drog på sig efter Payets hårda tackling i EM-finalen i somras kan man inte blunda för. Dock låg Ronaldo på ett utomjordiskt målsnitt i väldigt många säsonger och man måste nästan unna honom en lägre säsong. Hans nuvarande statistik vore fullt acceptabelt om det vore en normal spelare vi pratade om. Nu är Ronaldo en av de få spelare som har gjort fler mål än matcher i La Liga och därför är det några som är lite bekymrade över hans form. Om man ser till vad han utför på planen, har han ändrat sin spelstil väldigt mycket. Förr fick han mycket kritik för att alltid söka efter avslut och inte delta i speluppbyggnaden särskillt mycket. Nu är det nästan tvärtom. Känslan är att han inte utmanar och hotar längst sin kant, han föredrar att spela bollen bakåt till en medspelare. Detta är ett tecken på att han har tappat förmågan enlig många, jag funderar däremot om han inte känner sig ANINGEN mätt efter framgångarna med landslaget och klubblaget ifjol. Frustrationen efter missade chanser finns fortfarande där och han söker ständigt boll. Dock måste man se att något har förändrats i det mentala hos portugisen. Har han beslutat sig för att ändra sin spelstil för att tysta kritiker som påstår att han inte är en lagspelare? Eller orkar han helt enkelt inte spotta in hattrick varannan match? Som jag skrev innan förtjänar Ronaldo nästan en ljummen säsong med tanke på hans historia, och som sagt är en ljummen säsong för Ronaldo en bra säsong för en normal spelare. Alla vet hans potential och han har helt klart förmågan att bättra sitt facit denna säongen på egen hand.Med detta i åtanke känns Benzema som den mest alarmerande pjäsen i anfallet. Enligt min åsikt kan man inte längre gå och vänta på att han ska blomma ut och att förlita sig på hans delaktighet i speluppbyggnaden funkar inte heller då han verkar mer intresserad av att posta bilder på sociala medier istället för att slita på planen. Lojheten är något som har varit Benzemas svaghet karriären igenom, men många trodde att han skulle övervinna det med åldern. Benzema är född 1987 och fyller 30 i år. Jag börjar tro att bekvämligheten han får utav Real Madrid skälper hans utveckling.Tidigare under säsongen medverkade jag i ett avsnitt av podden Bastardos con Gloria tillsammans med Mehran och Gusten Dahlin. Då påpekade Gusten att Benzema inte mår bra utav konkurrens. Han syftade då på att han inte fick ut sin potential när Higuain var i klubben och mådde mycket bättre när Higuain såldes till Napoli. I år köptestillbaka från Juventus, om det är en slump att Benzema gör sin absolut sämsta första halva på säsongen låter jag vara osagt. Morata som kom tillbaka från Juventus har stått för många pigga inhopp under säsongen och flertalet mål. Dock har han svårt att sätta sitt avtryck på matcherna när han väl får chansen från start. Han verkar ha svårt att hantera nerverna och pressen att vara en canterano (spelare från ungdomslaget) i Real Madrid. Han vet att alla förväntar sig att det ska vara just han som erövrar centerpositionen. Han vet att han har ett extra öga på sig av samtliga. Sen spelar nog också det stora intresset för hans signatur över hela Europa sin det hela. Detta är nog något som haft stor inverkan på Moratas insatser i år. Jag minns att Kovacic led av ungefär samma sjuka förra säsongen. Knappt en passning rätt och väldigt nervösa uppträdanden när han väl fick chansen. I år har vi sett en helt annan, mer avslappnad Kovacic. Jag tror att Morata behöver besegra nervositeten och pressen innan han blir ett allvarligt alternativ för positionen. Mycket talar för att han kommer göra det, han är endast 24 år gammal. Han har ett par säsonger på sig.Denna smått oroande situation får en att fundera kring det kommande transferfönstret. Hur bör man förstärka? Självklart är det alldeles för tidigt för att döma ut någon helt och hållet än. Benzema kanske vaknar till liv och fortsätter på den banan han lade förra säsongen. När Bale kommer tillbaka på riktigt kanske dynamiken i anfallet blir helt annorlunda. Dock har denna perioden blottat brister i truppen.Om man ser denna krönika som en delrapport eller en halvtidssummering utav säsongen säger jag följande: dags att hitta en ersättare som kan gå rätt in och ersätta Benzema, samt kan det vara värt att se över backupspelarna för Ronaldo och Bale.Vilka alternativ finns det? På rak arm svarar jag: Sanchez. Chilenaren är missnöjd med utvecklingen i Arsenal och överväger att lämna i sommar. Sanchez har alla kvaliteter att spela i Real Madrid och skulle klara rollen som 9a utmärkt då han skulle få mycket frihet att röra sig över planen. Det enda som talar emot honom är egentligen det fysiska, det vill säga längden. Med sina 170 centimeter över marken skrämmer han inte slag på särskillt många försvarare i nickdueller. Dock besitter han en grym spänst likt en annan chilenare som tidigare spelade i Real Madrid med framgång, nämligen Ivan 'Bam Bam' Zamorano. Sen kan man diskutera hur viktigt det är att ha tre nickfarliga anfallare när man redan har Bale och Ronaldo. Jag tror att Sanchez kan erbjuda ytterligare en dimension i anfallet. Jag tror att han kan erbjuda allt Benzema kan i sina bästa dagar, plus att han är betydlig målfarligare. Kämparglöden kan vi inte ens jämföra mellan Sanchez och Benzema. Sanchez besitter den typiska sydamerikanska glöden. I övrigt blommar inte marknaden direkt över utav andra välprövade grymma anfallare. Att hitta backup till Ronaldo och Bale är mycket svårt då de bägge är mycket svåra att bänka, vilket skulle leda till mycket begränsad speltid för backupspelaren (fråga James och Isco). Möjligtvis kan spelare från filialen vara intressanta. Tänker på Ödegaard då som har visat fin utveckling och för tillfället befinner sig i Holland för att samla på sig erfarenhet. Dock kan det vara för tidigt för norrmannen och kanske skulle ännu en utlåning, fast till ett spanskt lag främja hans utveckling ytterligare innan han slussas in i A-laget.Vilka fler man bör kolla på låter jag därför vara osagt, utan lämnar det till er läsare att diskutera i forumet eller kommentarsfälten.