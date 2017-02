Spelarbetyg: Osasuna 1-3 Real Madrid

Spelarbetyg mellan 0-5 där 0 är det lägsta och 5 det högsta.



Gjorde några fantastiska och väldigt viktiga räddningar när Osasuna var som farligast.



Nacho: 2,5

En helt godkänd prestation av den unge spanjoren som i och med denna match spelat 100 officiella matcher med Real Madrid



Marcelo: 2

Är inte på den nivån som vi är vana vid och hade en mindre dålig prestation under denna match.



Danilo: 2

Skadades under andra halvleken men hade förövrigt en medioker prestation som ledde till Osasunas kvittering.



Sergio Ramos: 3

En stabil och trygg Capitano som spelade match nr. 500 i Real tröjan.



Varane: 3

Fransmannen levererade även en stabil insats.



Casemiro: 3,5

Bidrog med balans i mittfältet och en övrig bra insats.



Isco: 3

Levererade en blandad insats med en mindre bra första halvlek men en bättre andra halvlek samt ett mål.



Modric: 3,5

En väl godkänd insats av kroaten som kontrollerade mittfältet.



Cristiano Ronaldo: 2,5

Fortfarande inte vid den nivån vi är vana vid, portugisen lyckades inleda målen med ett snyggt mål men missade även ett antal chanser.



Karim Benzema: 2

Förutom sin assist tillförde fransmannen inte med mycket. Tröga rörelser och missade flera viktiga chanser, bland annat en chans med öppet mål.



Lucas Vazquez: 3

Spelade egentligen för kort tid för att betygsättas men visade mycket vilja och stod för det tredje målet i sista minuten.



James: 3

Rörde sig bra på planen och visade på en godkänd insats.



Kovacic:

2017-02-12 01:53:05

