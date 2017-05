Stor fördel Real efter Semifinal 1

Det vita ljuset sken starkare än någonsin under tisdagskvällen och det finns skäl till det. Det första semifinalmötet mellan de lokala rivalerna gick av stapeln på Estadio Santiago Bernabeu och slutade i en helvit uppvisning som vi inte lär glömma i första taget.

Rumble in the djungle, så skulle jag beskriva mötet mellan Real Madrid och Atletico de Madrid. Joe Fraizer mot självaste Muhammad Ali – Men det blev aldrig så spännande den här kvällen, utan vi fick se ett hungrigt och motiverat mästarlag gå på knock redan från minut ett. Efter att ha sovit av mig nattens whiskeyrus, kan jag idag med ett leende på läpparna reflektera kring vad jag nyligen bevittnat. Allt känns mycket lättare helt plötsligt, den tidigare ångest och vemod efter clasicot har lagt sig och ja det känns nästan som att den matchen inte längre spelar någon större roll. Vi är dock bara halvvägs igenom och mycket kan fortfarande hända, men ack så nära det känns nu!



Matchen då, ja det var få överraskningar från båda håll när startelvorna släpptes. Vi supportrar hade länge undrat huruvida Nacho skulle få fortsatt förtroende eller om en nu spelklar Varane skulle ta plats jämte Ramos – det visade sig att det blev den sistnämnde tillsammans med Isco som blev de ”nya” ansiktena för kvällen. Startelvorna i fullo för bägge lag såg ut såhär;



Real Madrid

Navas

Carvajal – Varane – Ramos – Marcelo

Casemiro

Modric – Isco – Kroos

Benzema – Ronaldo



Atl.Madrid

Oblak

Lucaz – Savic – Godin – Felipe Luiz

Saul – Koke – Gabi – Carrasco

Griezmann – Gameiro



Första halvlek

Gästerna sparkade igång matchen men inte mycket mer än så utan det var Real Madrid som tog tag i taktpinnen direkt och Ronaldo, vem annars, stod för matchens första avslut som dock gick högt över. Hög intensitet och fart från hemmalaget, en riktig fröjd för en som är partisk och matchuret hann endast bli sju minuter gammalt när matchens första klara målchans dök upp. I fint kombinationsspel mellan Isco och Carvajal lyckas den sistnämnde peta sig förbi siste försvarare och från något snävvinkel få iväg ett skott som Oblak lämnar retur på som går rakt ut till en huggande Benzema som dock inte riktigt får till avslutet och bollen går via Oblak ut till hörna. Två minuter senare är Real framme och skapar ytterligare en hörna men likt den första blir även denna resultatlös, dock bara för stunden. För i en andra våg kommer bollen slutligen ut till Sergio Ramos som mottar inlägg, bollen rensas dock på nytt utav Savic men bara så långt som till Casemiro som på volley slår in ett nytt inlägg studsandes via marken – och där i mitten dyker han upp som så många gånger förr, Cristiano Ronaldo och 1-0 är ett faktum redan i den tionde minuten! En välförtjänt hemmaledning och Real Madrid spelar riktigt bra första halvan av halvleken. Kort efter målet kommer en ny jättechans för hemmalaget då Varane når högst på en hörna, men Oblak står för en högklassig räddning och håller således Atletico kvar i matchen. Ja som sagt under den inledande kvarten är det få stunder som Atletico får låna boll och innehavet visar på hela 70-30% för hemmalaget, men just då när man låtit sig luras av det fina spelet och intensiva press från de vita så dyker möjligheten upp, Benzema är nere för att hjälpa till i försvaret och tycks vinna boll – dock inte längre än att Koke plockar upp den i fri yta och serverar en djupledsgående Gameiro som för en stund infinner sig helt fri med Keylor Navas. Dock lyckas keepern avvärja Gamerios försök till att runda honom med en vältajmad högerhand och Real kan istället vända spelet. Det är efter denna situation som matchbilden tenderar till att jämna ut sig något och efter en dryg halvtimma är det främst Atletico med initiativ med Real ligger för bevakning. Men några större farligheter lyckas man inte vaska fram mer än att Godin får avsluta från nära håll efter en något överraskande frisparksvariant, dock tycktes det se mindre farligt ut i realtid än vad reprisen visar. I och med den press som Real utstår i detta skede så lyckas man via omställningar skapa ett par halvchanser där bland annat Modric har ett skott tätt utanför och Benzema är några decimeter från ett historiskt mål – 1-0 står sig dock hela vägen till halvtidspaus.



Reflektioner utav första halvlek

En lysande insats såhär långt från Real Madrids sida, högt tempo, ett kollektivt presspel och en välförtjänt ledning. Zidane har prickat helt rätt, men framförallt så har spelarna själva prickat helt rätt. Oron för att Atletico ska hitta tillbaka i matchen finns knappt, den ända oron är att Carvajal fått lämna planen med en skada vilket tvingat oss till ett första byte och tankarna kretsar redan kring huruvida allvarlig skadan är och om vi överhuvudtaget kan räkna med Carvajal framöver. Men utöver det har det mesta av nervositeten hunnit lägga sig vid det här laget och Real spelar egentligen utöver förväntan, dock ska man komma ihåg att det är oftast i dessa lägen vi ser våra spelare slappna av och nonchalera matchens betydelse vilket har kostat oss och kan komma att kosta oss en till synes given match. Men om vi ska hitta något negativt med matchen såhär långt så kan det som vanligt stavas försvarsspelet, vid situationen med friläget så lämnas en hel yta öppen centralt och det var i just den ytan man hittade kvitteringen senast i ligan och just den ytan är extremt kritisk men överlag så gör Real det väldigt bra och stänger ytorna mellan mittfält och backlinje väldigt effektivt. En annan situation är den när Godin kommer till avslut efter en frispark, både Ramos och Marcelo verkar inte alls vara med och frågan är om det hade kunnat sluta ännu värre ifall det var någon annan spelare som fick chansen. Till sist vill jag också nämna Casemiros slarv, som vid ett tillfälle höll på att ställa till det rejält. Bättre understöd med framförallt krävs det bättre fokus och blick för att inte sätta sig i krångliga situationer där han med eller mindre står och trampar på boll.



Andra halvlek

Tidigt byte för Real Madrid alltså när andra halvlek sparkas igång och Nacho kliver in på högerbacken istället för skadade Carvajal. Andra halvlek känns dock lite mer tillknäppt större delen jämfört med den första och de bägge lagen kommer inte riktigt till några klara målchanser under stora delar. Utan istället får vi se lite mer krigande och fysiskt spel, främst från bortalaget och en spelare som Isco gör det väldigt fint i att hålla boll och är i ständig rörelse men dessvärre uträttar han inget störa underverk i matchen mer än att han drar på sig ett gult kort och får sedermera lämna planen till förmån av Asensio. Bortalaget Atletico försöker i sin tur ändra matchbilden genom ett dubbelbyte då Gameiro och Saul ersätts utav Gaitan och Torres – varav den sistnämnde fick ta emot publikens burop och visslingar. Men spelet i sig består mestadels utav hörnor och frisparkar, inget lag tar egentligen ett direkt kommando i matchen utan den står och väger lite samtidigt som känslan är att allt kan förändras vid minsta tillfällighet. Marco Asensio är en sådan tillfällighet, hans underbara driv och bolltransporter visade sig vara det som öppnade upp matchen något istället för Isco som är bättre på att hålla bollen så fick matchen mer fart via Asensio. Klockan tickade upp mot sista kvarten av ordinarie speltid och det var då dags för nästa tillfällighet. Marcelo hittar in med en boll centralt till Benzema som är stark och håller undan sin försvarare för att sedan kunna hitta vidare med en passning till Ronaldo. Med lite tur får han med sig en studsande boll men än mer skicklighet och klass i avslutet då han dunkar in bollen i mål, 2-0! I det här läget vågar man nästan inte hoppas på mer, maximal utdelning och ett stabilt resultat att ta med sig till returen. Kunde man redan nu börja drömma och hoppas på en andra raka final? En sak var då säker, även om de flesta av oss kände oss nöjda med 2-0 så var inte Ronaldo färdig. En ny insatt Lucaz Vazquez gav än mer fart och fläkt på kanterna och hans aktion var på högerkanten blev sedan förarbetet och upprinnelsen till 3-0 där han från kortlinjen hittar in med en passning snett bakåt, Ronaldo – som har smugit sig in centralt, står i höjd med straffpunkten då han tar emot passningen ifrån Vazquez och rullar kyligt in sitt andra raka hattrick i champions league denna säsongen. Ridå för Atletico, total eufori hos hemmalaget och dess supportrar på plats. Målet kommer i slutminuterna och resterande tid går åt till att se Real spela av matchen till publikens ”Olé” för varje passning.



Sammanfattning utav matchen



En något trögare andra halvlek och helt klart en viss respekt för bägge lags kapacitet. Carvajal var inte sen med att säga inför matchen att de små detaljerna skulle visa sig vara avgörande, ikväll stavades dessa detaljer Cristiano Ronaldo. Som så många gånger förr visar han att han är de stora matchernas man, med åtta mål på de senaste tre i champions league säger en hel del, särskilt när de kommit mot lag som Bayern München och nu Atletico Madrid – som förövrigt varit obesegrade i deras femton senaste matcher på bortaplan. Men hela laget Real Madrid ska lyftas, jag har sällan själv skådat ett sådant tafatt Atletico Madrid och vi visar återigen prov på hur breddade via är i vår trupp som besitter kunskapen att både kunna spela sambafotboll som fysisk premier league liknande fotboll. Man hinner aldrig få den där panikkänslan av att matchen faller ur greppet och att vi lever på marginaler utan vi bibehåller kontroll matchen igenom och är effektiva i våra avslut för en gångs skull, Zidane gör sina byten rätt denna gången och drömmen om att för första gången på 58 år kunna spela en final i Europacupen ett andra år i följd lever i allra högsta grad! Mycket mer än så behöver vi nog inte analysera matchen, utan nu är det läge för att bara njuta och se fram emot vad som komma skall – för den här uppvisningen lever vi på länge!





Spelarbetyg 1-5



Navas – 3+

Ovanligt lugnt med tanke på matchens betydelse, men när han väl behöver agera så gör han det felfritt. Håller första nollan i champions league denna säsongen och jag hoppas att detta smittar av sig i kommande matcher.



Carvajal – 3

Hade han kunnat spela hela matchen skulle betyget troligtvis varit högre. Han bidrar med god offensiv på sin kant, men framförallt hans karaktär och vilja gör honom oerhört betydelsefull för laget och förhoppningsvis är skadan en mindre allvarlig sådan!



Ramos/Varane – 4

Stabilt mittlås för kvällen, sätts kanske inte på prov alltför ofta trots allt denna kväll. Men de styr och ställer och ger ingenting gratis. Med detta paret intakt så kommer det bli väldigt svårt att göra mål på Real Madrid.



Marcelo – 3+

Han jobbar och sliter ikväll. Hans offensiv faller bort stundvis med tanke på matchbilden men är hela tiden spelbar och alltid ett hot, viktigt att ha honom kvar i form!



Casemiro – 3+

Plus för att han liksom alltid vinner boll och är oerhört nyttig som länk mellan försvar och mittfält. Dock kan man önska att hans bollbehandling förbättras likt hans blick för att undvika de små misstag som görs.



Isco – 3

Han tog chansen ikväll, även om den faktiska Isco-showen uteblev så var han vital för mittfältet med sin förmåga att hålla i boll och vara ständigt spelbar. Blev dock en säkerhetsrisk med gult kort då han spelade mycket på gränsen.



Modric/Kroos – 5

Våra två generaler på mitten! Kroos är kylan själv medan Modric jobbar kopiöst hela matchen. De vinner bollar och täpper till ytor, Gabi & co hade inget att säga till om ikväll!



Benzema – 2+

Förmodligen den ända besvikelsen i laget. Han jobbar hårt och bidrar med det han kan men är fortsatt frånvarande och ofokuserad i den större utsträckningen. Lämnar mer plats åt sin anfallskollega men vi är nog alla eniga om att det finns en högre nivå hos Karim.



Ronaldo – 5

Vad kan man säga, 103 mål totalt, åtta mål på tre matcher, hattrick ikväll. Han är tungan på vågen och är skillnaden mellan vinst och oavgjort ikväll. Spelmässigt inte alltid som man har för vana att se honom, men hans betydelse och mål är i detta fall det man kan begära och personligen hoppas jag att han tar oss hela vägen och en gång för alla tystar sina kritiker!



Nacho – 3

Kommer in och gör det som om han har spelat hela matchen. Besitter inte samma offensiva kvalitéer som kollegan Carvajal men är oerhört stabil och betydelsefull för laget.



Asensio – 3

Han fortsätter göra skillnad varje gång han får chansen. Är det inte mål och assist så är det istället fina aktioner och en möjlighet till ett annat spel för Real Madrid. Erfarenheterna han plockar upp när kommer vara betydelsefulla för framtiden.



Lucaz – Spelade för kort för att betygsättas men stod för en fin assist till Ronaldos tredje mål. Kommer in rätt i den här matchen.



Zidane – 5

Du satte matchplanen till punkt och pricka, tajmade dina byten rätt bortsett ifrån skadan och framförallt så fick du laget att jobba som en enhet. Det finns inte mycket att klaga på denna gång, en sak är dock säker och det är att vi gör ett misstag ifall vi gör oss av med Zizou!





Statistik från matchen;

Antal avslut: 16-4

Avslut på mål: 8-1

Hörnor: 9-3

Bollinnehav %: 60-40

Gula kort: 1-3



Byten i matchen;

Real – Ut Carvajal 46’, Isco 68’ y Benzema 77’ In Nacho 46’, Asensio 68’ y Lucaz 77’

Atl.M – Ut Saul 57’, Gameiro 57’ y Carrasco 68’ In Gaitan 57’, Torres 57’ y Correa 68’







Hala Madrid Y nada mas!