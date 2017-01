Summering: Efter ett år med Zidane vid rodret

Senaste matchen var mer än en vanlig match i Copa del Rey. Den spelades nämligen på datumet då Zinedine Zidane firade ett år som tränare för Real Madrid. Trots att Zidane lyckades tvärvända ett Real Madrid, som likt Titanic såg ut att vara på väg rakt in i det berömda isberget, finns det många röster runt om i fotbollsvärlden som ifrågasätter Zidanes kapacitet som tränare. Hade Real Madrid-spelarna endast underpresterat i protest mot Benitez? Vad har Zidane egentligen bidragit med?





“Cristiano gör skillnaden, men alla bör veta att de är viktiga” - Zinedine Zidane.









Det första kalenderåret med Zinedine Zidane vid rodret har givit stor framtidstro, han har infört riktig Madridismo. Det krävs en person av Zidanes kaliber för att hantera de stora personligheterna i Real Madrid, det krävs en person med Zidanes fotbollshjärna för att lyckas spela så pass bra fotboll som man gör nu och det krävs en person med Zidanes karisma för att kunna hantera pressen och media på ett korrekt sätt som är värdigt Real Madrid. Sedan flytten från Juventus har Zidane levt inom Madridismon dagligen, så om någon är den rätta personen att förmedla vad som krävs till spelarna är det just han. Att Zidane har mångårig erfarenhet av framgångsrikt sammarbete med president Florentino Perez skänker desto mer harmoni.

, låg Real Madrid hela 14 poäng bakom rivalerna FC Barcelona trots att man lyckats knipa första platsen i Champions League -gruppen före PSG, Shakhtar och Malmö (i ordning).Spelmässigt såg det i övrigt uselt ut och många undrade om det verkligen var ett nyktert val av president Florentino Perez att utse Rafa Benitez som efterträdare till den tidigare så omtyckta och lyckade Carlo Ancelotti. Efter att spelarna började att utstråla ängslan och likgiltighet på planen bestämde styrelsen alltså att säga upp Benitez och media började spekulera vilt om diverse ersättare. Det ryktades bland annat om att Mourinho skulle göra en återkomst på den vita bänken. När rampljusen riktades mot Zinedine Zidane märktes en viss tveksamhet hos fransosen själv. Zidane svarade artigt i stil med att han egentligen skulle behöva ett år till i Castilla, men om styrelsen erbjuder honom rollen i förstalaget skulle han bli tvungen att tacka ja.Med dessa förutsättningar tillsattes Zidane på tränarposten den 4 Januari 2016 och omedelbart lyckades Zidane få spelarna att prestera på sin maximala nivå. Man såg glädjen, självförtroendet och viljan lysa igenom samtliga lagdelar när man slog Deportivo la Curuña i första matchen (5-0) med Zidane på bänken. Är det inte den effekten det oftast blir när när ett lag byter tränare?Tvivlarna var många och Real Madrid lyckades i slutändan korta ner avståndet till endas EN(!) poäng i ligan där man tog en andra plats efter att bland annat ha kämpat till sig en 1-2 vinst borta mot Barcelona på Camp Nou. Man lyckades även kamma hem Champions League-titeln efter att ha slagit Atletico de Madrid efter ett straffavgörande.Men vad bidrar Zidane med? Vad är hans taktiska signum? Dessa frågor stod näst på tur hos många under sommaruppehållet.Zinedine Zidane om någon vet vad som försiggår inuti huvudet på en spelare. En man som under sin aktiva karriär spelade i storlag som Juventus och Real Madrid. En spelare som vann både VM och EM med Frankrike, Champions League med Real Madrid, ligatitlar i både Spanien och Italien och inte minst Balon d’or hela tre gånger. Zidane vet hur det känns att vara både hjälte och syndabock, inte minst med tanke på att han spelade en avgörande roll i VM-finalen 98, drömmålet i Champions League-finalen 01/02, men även blev utvisad i VM-finalen 2006 mot Italien som sedan kom att bli avgörande till Italiens fördel.. Hans första värvning blev Antonios Pintus som han själv hade tränat under som aktiv spelare. Pintus erbjöd ett specialutformat träningsupplägg som skulle se till att spelarna var i bästa möjliga form till slutet av säsongen då de viktigaste matcherna spelades.När säsongen väl rullade igång var laget väldigt skadedrabbat och Zidane blev väldigt pressad när nyckelspelare som Bale, Navas, Benzema, Marcelo, Pepe, Ramos, Modric, Kroos, Casemiro och Ronaldo turades om med att skriva upp sig på skadelistan. Trots detta lyckades man kamma hem Europeiska Supercupen.Under nuvarande säsongen är man fortfarande obesegrad och Zidane har slagit rekord som den tränare i Real Madrids historia med flest matcher utan förlust. Hela 38 matcher har Zidane dirigerat utan åka på en förlust. Att man kammade hem Klubblags-VM utav bara farten är även det imponerande.Atletico de Madrid skulle vara det första stora testet för säsongen. Den matchen slutade 0-3 till Real Madrid på Vicente Calderon. Ronaldo stod för ett hattrick. Enough said. Nästa stora test kom ett par veckor senare mot de eviga rivalerna FC Barcelona på Camp Nou. Matchen slutade 1-1 efter att kaptenen Ramos nickade in en kvittering i slutminuterna och de flesta Madridistas fick en bittersöt eftersmak av matchen. Bitter för att matchen slutade oavgjord trots att man var det bättre laget, inte minst med tanke på att man inte fick med sig en solklar straff i inledningen av matchen. Sötman kom för att man ändå hade lyckats knipa en poäng på Camp Nou, vilket kan komma att spela en stor avgörande roll i slutändan av ligan då poängen skall summeras.Vad som förvånade många Madridistas positivt under den matchen var att Zidane gick efter seger redan från första sekunden. Spelarna själva verkade totalt inställda på att de skulle vinna. Man pressade Barcelona långt in på egen planhalva och tillät inte katalanerna spela sitt spel. De gångerna Barcelona tog sig igenom pressen var man snabbt på egen planhalva och låg rätt i position. Det fruktade MSN var inte alls delaktiga i matchen. Barcelona kunde inte ta sig igenom Real Madrids kompakta och disciplinerade block och Real var laget som skapade mest matchen igenom.Hans lag har visat sig kunna dominera matcher men även gå segrande ur jämna matcher. Zidanes lag har visat sig kunna lida.Efter Casemiros mognads-sejour i Porto insåg Zidane tidigt att brassen är den ende i truppen, kanske även på marknaden som har förmågan att täcka upp luckan Xabi Alonso lämnade efter sig då han överraskande valde att flytta till Tyskland. Med Casemiro på planen får ytterbackarna mer offensiv frihet samt att Kroos och Modric slipper utföra grovjobbet och istället kan fokusera på deras huvudegenskaper.Inför CdR matchen mot Sevilla tidigare i veckan, var det nog många som förväntade sig en oerhört tuff match. Sampaioli har gjort sig ett känt namn efter framgångarna i VM och Copa America med Chiles landslag, där hans största signum var presspelet, det höga tempot och inställningen. Under säsongen har Sevilla visat sig utmana Atletico om den tredje platsen i ligan och har ofta blivit hyllade runt om i fotbollsvärlden men även av media.Att Zidane ställde upp utan Navas, Ramos, Pepe, Bale, Ronaldo och Benzema verkade duka för en tuff match. När väl matchen rullade igång satte Real Madrid in en djurisk press. En press som fick självaste Sampaioli att se konfunderad ut, inte ens han hade förväntat sig det. Sevilla agerade förlamat matchen igenom och Zinedine Zidane som luftade sin elva, spelade ut Sampaioli totalt. Att skylla på den tveksamt utdömda straffen Modric fick tilldelad när man redan ledde med 2-0 biter inte.Sekvensen vid första målet av James visar hur aggressiv Zidanes press var. Sevilla hade precis återerövrat bollen på egen planhalva och skulle börja uppspelet, när bollen hamnar vid fötterna hos en felvänd Nzonzi mitt på egen planhalva som genast får Casemiro flygandes i ryggen. Matchen igenom stod Zidanes lag för underbart presspel, högt tempo och fin inställning. Zidane uttryckte själv att det mycket väl kan ha varit lagets bästa prestation så långt in på säsongen. Ombytta roller? Pintus arbete med spelarna verkade visa sig då man såg fysiskt överlägsna ut över Sevilla matchen igenom.Det är svårt att nämna en annan man på denna planet som är bättre lämpad som tränare för Real Madrid i dagsläget. Han har under sitt år på den vita bänken visat att han kan hantera den psykologiska biten genom att gå segrande ur jämna och viktiga matcher, han har visat att han kan motivera spelarna mot lättare motstånd i mindre turneringar och han har visat att han kan utmana de största lagen på ett taktiskt plan.Förutom det taktiska, har Zidane lyckats få samtliga spelare att verkligen känna sig delaktiga.I dag (6/1-17) publicerade AS.com en artikel med statistik över fördelningen av mål, spelade minuter m.m.Statistiken visar att hela 20 spelare har spelat över 900 minuter såhär långt in på säsongen. Cristiano är endast på fjärde plats medan Lucas Vázquez är ‘avbytaren’ som har deltagit i flest matcher (23) tätt följt av Morata (22).Hela 27 spelare har redan fått smaka på speltid, varav tre från Castilla (Tejero, Ödegaard, Enzo och tredjemålvakten Rubén Yáñez har även fått spela).James som är nummer 18 när det kommer till antal spelade minuter har bidragit med 4 mål och 9 assist vilket gör honom till lagets näst bäste framspelare. I övrigt är Kroos nummer ett som framspelare med 10 assist.Real Madrid har haft 20 olika målskyttar under säsongen. Samtliga backar(!) förutom Coentrao har gjort minst ett mål. Som bevis på det stora hotet vid fasta situationer har Ramos och Varane tillsammans stått för hela 9 mål. Sett till anfallet har beroendet av BBC minskat drastiskt jämfört med föregående säsong. BBC har stått för 33 mål utav de 81 som har gjorts, det motsvarar 40%. Förra säsongen stod BBC för hela 71% av målskyttet, markant skillnad. Dock har inte BBCs målsnitt påverkats negativt, tvärtom, nu ligger de på 2,88 mål p/m jämfört med förra säsongen då det låg på 2,65 mål p/m.I övrigt har spelare som inte anses som ‘startspelare’ stått för 32 mål under säsongen. Bland annat har Mariano gjort 5 mål på sina 164 minuter, motsvarande ett mål var 32a minut.Källa på statistik: http://futbol.as.com/futbol/2017/01/05/primera/1483619053_540927.html (Tillgängligt 6 Januari 17)Nu väntar vi spänt på resten och viktigaste halvan av säsongen. I presskonferensen efter den senaste matchen berättade Zidane att det väntar 20 matcher under de kommande 60 dagarna, vilket motsvarar en match var tredje dag i snitt. Nu ställs Pintus arbete rejält på prov och även Zidanes förmåga att planera och hantera matchandet kommer också att ställas på prov. Förhoppningsvis tillåts vi skriva en lika positivt laddad säsongssammanfattning förgylld med ännu fler titlar!