Tack för allt, Pepe!

Nästan på dagen för exakt tio år sedan värvades en 24-årig mittback från Porto till Real Madrid. Mittbacken hade då vuxit ut till en av de bästa försvararna i den portugisiska ligan och en given startspelare i Portos mästarlag. Den 10 juli 2007 presenterades Képler Laveran Lima Ferreira, mer känd som Pepe, av Real Madrid. Nästan direkt bildade han ett framgångsrikt mittbackslås tillsammans med den italienske försvarsjätten och Guldbollenvinnaren Fabio Cannavaro.

”Jag är exalterad över att få vara här och också spela bredvid Fabio Cannavaro. Han är en fantastisk mittback – den bästa i världen. Jag har inte ord att beskriva Cannavaro. Jag hoppas bli lika bra som honom en dag” sa Pepe i samband med att han värvades till laget och en bättre laromästare än Cannavaro är svårt att finna.Pepes första säsong i Real Madrid blev lyckad. Han och Cannavaro bildade ett stabilt mittförsvar och var en bidragande orsak till att laget blev ligamästare för andra säsongen på raken.Pepes andra säsong i Los Blancos blev dock inte lika lyckad som den första. Skador satte käppar i hjulet och en idiotisk aktion mot Getafe s Javier Casquero innebar en 10 matcher lång avstängning. En aktion som följt honom genom hela hans karriär och som än idag skapar ett orättvist rykte kring Pepe som en okontrollerad bråkstake.Under sommaren 2009 återvände Fabio Cannavaro till Juventus och i samband med det gick det även rykten om att Pepe skulle lämna. Men han kom att stanna i Real Madrid, nu med ett mycket större ansvar än tidigare. Hans gamle läromästare var borta och istället fick han bilda ett mittbackslås med nyförvärvet från Valencia – Raúl Albiol. Dock kom skador i vägen även denna säsong, och Pepe missade hela den andra halvan av säsongen.Säsongen 2010-11 värvades en ny erfaren mittbacksgeneral till Real Madrid då Ricardo Carvalho blev klar för klubben. 32-åringen bildade ett portugisiskt mittbackslås i Los Blancos tillsammans med Pepe. Men Pepe visade också denna säsong vilken fantastisk defensiv mittfältare han är då José Mourinho valde att spela honom som defensiv mittfältare i slutet av säsongen, bland annat i de många matcherna mot Barcelona . Pepe blev också något kontroversiellt utvisad i den första semifinalen av Champions League mot just Barcelona, och med honom borta från planen vågade Leo Messi ta sig in framför Real Madrids mål och kunde då sätta två baljor som i slutändan innebar avancemang för Barcelona och uttåg för Los Blancos.Under denna tid kom det också fram att Sergio Ramos, som spelat största delen av sin karriär som högerback, passade utmärkt i mittbackspositionen. Carvalho blev förpassad till bänken och firma Pepe/Ramos kom att lägga grunden till det stabila försvarsspel Real Madrid visade upp när laget sakta men säkert befäste sin position som ett av världens bästa lag. Det blev ligaguld 2012 efter att laget samlat ihop otroliga 100 poäng, ett nytt spanskt rekord.Säsongen 2012-13 började Pepes givna startposition ifrågasättas efter att en ung fransman visat otrolig skicklighet, inte minst i Copa del Rey-matcherna mot Barcelona. För första gången var inte Pepe, när han väl var frisk, lika given i Real Madrid som han tidigare varit. När Real Madrid äntligen vann sin efterlängtade La Décima efter finalsegern mot Atletico Madrid med 4-1 satt Pepe på bänken genom hela matchen. Men han är en vinnarskalle, den där Pepe. Han gav inte upp, och trots fortsatta skadeproblem kämpade han vidare och i CL-finalen mot Atletico Madrid 2016 startade han matchen tillsammans med sin radarpartner Sergio Ramos, när Real Madrid blev Europamästare för elfte gången.2016-17 kom att bli den sista säsongen i Real Madrid för Pepe. Trots skadeproblem på mittbackspositionerna fick Pepe aldrig riktigt chansen. Han vägrade skriva nytt kontrakt med Real Madrid, eftersom Real Madrid enligt uppgift inte ville ge honom ett längre kontrakt. Men han kom ändå att göra ett avtryck denna säsong, då han gjorde det viktiga 1-0-målet i ligamatchen mot Atletico Madrid. Han hade förmodligen fått spela ännu mer mot slutet av säsongen om han inte i samma match återigen dragit på sig en skada. Skador har verkligen förföljt Pepe under sin långa karriär i Real Madrid och utan dessa ständiga skadeproblem hade Pepe mycket väl idag kunnat vara en av Real Madrids bästa mittbackar genom tiderna. För när Pepe väl är frisk och får spela, då är han världsklass.Det blev tillslut tre CL-guld, tre ligaguld, två cuptitlar och ett flertal mindre titlar för Pepe i den vita tröjan. Vi på redaktionen vill tacka Pepe för dessa tio fantastiska år. Du bar alltid den vita tröjan med stolthet och du gav alltid ditt yttersta när du väl spelade. Ett stort lycka till i din fortsatta karriär!Grande Pepe!Källa: tribalfootball.com