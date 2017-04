Tre poäng och mental återhämtning är ett måste

2017-04-26 21:30

Deportivo - Real Madrid



Real har gjort mål i 56 raka matcher

Det är aldrig lätt att återhämta sig efter en förlust i El Clàsico speciellt inte i omgång 33, därför är alla blickar just nu riktade mot Riazor där Real Madrid står för en tuff uppgift mot Deportivo La Coruña. Tre poäng skulle ge Real en psykologisk återhämtning och en behagligare resa mot säsongsavslutningen.

Realmadrid:

Real var på väg mot en viktig poäng i titelstriden men valde ändå att gå för segern med en man mindre i El Clásico, trots få sekunder kvar gav man bort den poängen och



Senast



Kan Depor utnyttja detta?



Deportivo jagar ett förnyat ligakontrakt och går för poäng hemma mot Real. Laget har inte vunnit mot Los Blancos sedan 2008 då La Coruña besegrade Real med 2-1 hemma på Riazor. Det har varit en tung och frustrerande säsong för Deportivo främst på grund av bortaspelet. Just nu är laget sju poäng ifrån nedflyttningsstrecket och mycket tyder på att man löser kontraktet ändå. Det ska mycket till om Sporting ska ta sju poäng på de fyra sista matcherna de har kvar samtidigt som Depor förlorar alla sina.



Sedan Pepe Mel tog över efter Asier Garitano i början av mars har Depor endast förlorat en match av sex möjliga på hemmaplan. Han har faktiskt lyckats med att ta en poäng mot Atletico och tre mot Barcelona just på hemmaplan där galicierna har plockat 23 av sin 31 poäng den här säsongen. Ex Castilla mittfältaren





Real Madrids form FVVVO

Real Madrid 2–3 Barcelona

Real Madrid 4–2 Bayern München

Sporting Gijon 2–3 Real Madrid

Bayern München 1–2 Real Madrid

Real Madrid 1–1 Atletico Madrid



Deportivo La Coruñas form FVFOF

Valencia 3–0 Deportivo

Deportivo 0–0 Granada

Sevilla 4–2 Deportivo

Deportivo 2–0

Real Sociedad 1–0 Deportivo



Senaste inbördes möten på Riazor

14/5-2016 Deportivo 0–2 Real Madrid

20/9-2014 Deportivo 2–8 Real Madrid

23/2-2013 Deportivo 1–2 Real Madrid

26/2-2011 Deportivo 0–0 Real Madrid

30/1-2010 Deportivo 1–3 Real Madrid







Egna åsikter:

Mycket har sagts de senaste dagarna och här gäller det att inte tappa fokus och behålla lugnet. Det är ytterligare en final som ska spelas ikväll och det gäller att ha fokus på bara Deportivo och inte El Clásico senast eller Atletico nästa vecka.

Viktigt att Real försöker att få in ett snabbt ledningsmål så den mentala spärren efter förlusten senast släpper eller metodiskt börja bearbeta sig in i matchen igen vid ett tidigt insläppt mål utan att tappa huvudet och få panik. Taktiskt sett behöver Zidane ha spelare i form och med pigga ben på plan för det blir absolut ingen lätt promenad i parken men en seger är ett måste för Real. Oavsett vad som än händer och sägs så är jag övertygad om att alla Madridistas världen över hade utan tvekan skrivit under om man blev erbjuden dagens placering i ligan och semi i CL innan säsongen 16/17 startade. Vi måste tänka positivt och framåt för vi har trots förlusten senast ett bättre utgångsläge än förra säsongen den här tiden med start från och med idag.





Zidane:

”Vi är i bra form och vårt öde ligger i våra egna händer”



”Vår skyldighet är att ge vårt bästa varje dag, inget annat”



”Det hade självklart varit bättre att inte förlora i El Clásico men nu ska vi slåss om tre nya poäng och det börjar redan nu mot ett tufft lag i en tuff arena”



”Jag har varit i Real Madrid i 17 år och det vi ska göra är att fortsätta träna hårt, ha samma tankar och ideer samt göra vårt bästa i samtliga matcher som återstår”



REAL MADRIDs trupp

Målvakter: Navas, Casilla and Yáñez.

Backar: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo and Tejero.

Mittfältare: James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio and Isco.

Forwards: Benzema, Lucas Vázquez, Mariano and Morata.



Förväntade startelvor



Deportivo de la Coruña (4-2-3-1)

Lux – Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro – Guilherme, Borges – Fajr, Gil, Colak – Andone



Real madrid (4-3-3)

Navas

Danilo-Varane-Nacho-Marcelo

Casemiro

Isco James

Lucas Asensio

Morata



Konstnären:

https://www.youtube.com/watch?v=mC56VBOkRPA



När: onsdag 26/4

Tid: 21:30

Arena: Estadio Municipal de Riazor (34611)

Domare: Jose Sanchez

Tips: 2–3

Kanal: Viasat fotboll & Viaplay



2017-04-26 12:22:00

