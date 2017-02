Valencia chockade Real Madrid

Zaza inledde med ett drömmål, Orellana fortsatte med ett läckert kontringsmål, Valencia mittfältet krigade, försvaret slet. Hur svarade Real Madrid? Man slog 49 inlägg.

Valencia - Real Madrid: 2-1.

Skott: 8-22

Skott på mål: 5-5

Bollinnehav: 29%-71%

Hörnor: 3-11

Gula Kort: 5-2 Real Madrid inledde med matchen under kontroll, det såg ut att vara ännu en dag på jobbet och ännu en match som skulle spelas av lungt och säkert. Denna falska bekvämhet varade i hela fyra minuter, då slog Simone zaza till; med ett perfekt placerat volleyskott i mål, från en felvänd position. Ett fantastiskt mål, kallduschen var ett faktum. Fem minuter senare slog Los Ché till igen, denna gång med hjälp av Fabio Orellana, som frispelades på en tom vänsterkant av Nani. Orellana passerade en förkvällen okaraktärristiskt usel Varane och placerade bollen i mål utan några vidare bekymmer. Knappa tio minuter spelade, chockerande tvåmålsledning för Valencia. Real Madrid försökte hitta en väg tillbaka in i matchen under de kommande 35 minuterna. I den 21a matchminuten drog Karim Benzema till med ett vårdslöst distansskott men Diego Alves räddade. Precis innan halvtid skulle reduceringsmålet komma, ett perfekt inlägg från Marcelo, nickades in stenhårt från elva meter av ingen annan än Cristiano Ronaldo. Real öppnade den andra halvleken aningen piggare, det fanns prov på kontroll, tålamod och bra link-up play via en positionmässigt sjunkande Karim Benzema. Allt det där försvann spårlöst efter halvlekens inledande kvart, Valencia fick matchen precis dit de ville och Real spelarna kändes mer irriterade än fotbollssugna. Halvleken bjöd såklart på skrattretande domslut, det är ju trots allt La Liga. Cristiano Ronaldo fälldes klart och tydligt inne i straffområdet men någon straff blev det inte. Simone Zaza tacklades vårdslöst av Dani Carvajal i straffområdet, när han var fri, fick ingen straff. Munir åkte på en stämpling precis på straffområdeslinjen men fick ingen frispark. Real kändes aldrig riktigt nära,man skapade inga klara målchanser under matchens slutspurt. Det var en usel insats som möttes av ett taggat och fokuserat Valencia. Detta var en match jag helst glömmer, en match som tog mig tillbaka till den urusla, brott mot sporten fotboll som Rafa Benitez försökte spela. 49 inlägg försökte Real Madrid med på Mestalla, 49. Lathet, brist på fantasi, total apati är vad Reals insats förtjänar. Spelarbetyg 1-5: Navas 3

Chanslös vid målen, gjorde ett par fina räddningar. Carvajal 2+

Fyllde på helt okej offensivt, gjorde väl sitt defensivt tillskillnad från sina försvarskollegor. Varane (Ut 73) 1-

Han som alltid brukar vara stabil, han som sällan, om någonsin, slår bort bollar eller passar fel. Han var fantastiskt usel, tappade bort bollar, var allmänt passiv i varenda duell och passade fel nästan hela tiden. Så urusel att han faktiskt till och med blev utbytt. Ramos 2-

Av alla spelare som var med och spelade på Mestalla, så var Sergio Ramos en av de, det är odiskutabel fakta kan jag lova er. Minus för den vidriga, vårdslösa och orutinerade stämpeln på Munir. Marcelo 2-

Usel bakåt, förutom assisten var han även horribel framåt. Marcelo är oerhört sliten,det märks. Casemiro 2+

Gjorde sitt jobb. Kroos 1

Han kändes seg, ointresserad och konstigt nog mänsklig.Han slog ju bort passningar, ja, Toni Kroos, han slog bort passningar. Ovanligt dålig dag på jobbet för tysken. Modric (Ut 76) 2-

Försökte och försökte, alltid lika fin med boll men Valencia gjorde ett bra jobb genom att isolera Luka Modric. James (Ut 62) 1+

Plus för attityden, usel insats dock. Rörde sig fel i transitionsfaserna, kändes nervös i passningsspelet och bidrog egentligen inte med något alls. Benzema 2-

Han var bra och delaktig i hela 60 minuter, var på plan tills slutsignalen, vill han ens spela ligamatcher? Briljant i CL, tråkigt ointresserad i ligan. En märklig fotbollsspelare, denne Benzema. Cristiano Ronaldo 3

Försökte konstant, tillskillnad från de andra, gjorde ändå målet.Cristiano har ändå varit underbar sedan han fyllde 32. Matchens enda ljuspunkt från Reals perspektiv. Inhoppare: Bale (In 62): 2

Slog massa inlägg, nickade en boll.



Nacho (In 73): 2+

Han var ju bättre än Varane, kan jag lova.



Vazquez (In 76): För kort tid för att betygsättas, skön kille som försökte lobbskjuta in bollen ur en omöjlig vinkel.

