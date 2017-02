2017-02-11 20:45

Osasuna - Real Madrid

1-3



Vinst för Madrid trots svårigheter i Pamplona

Efter en taktiskt frustrerande start slutade matchen med tre poäng för Los Blancos som behövde en vinst som denna som uppladdning inför nästa veckas Champions League.

Startelvor:



Real Madrid:

Navas, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Danilo, Modric, Isco, Marcelo, Cristiano & Benzema.



Osasuna:

Sirigu, Tano, Oier, Sergio León, Causic, Berenguer, Rivière,



Bottenlaget Osasuna som inte vunnit någon av sina 13 senaste matcher tog emot Real Madrid i denna veckas



Första halvleken startade med ett snabbt tempo där både lagen försökte få grepp om matchen och skapa ett tidigt mål men när Isco och Osasuna-försvararen Tano olyckligtvis krockade med varandra ledde det till en smärtsam syn. Tano bytes ut redan efter en kvart av första halvlek och tidiga rapporter visar att Dominikanen kommer att missa resten av säsongen på grund av sin plågsamma fraktur. Samtidigt skakade Tanos skada om både lagen som verkade ofokuserade efter att spelet satts igång men Osasuna återhämtade sig snabbare än Los blancos och utnyttjade ytorna samt försökte skapa målchanser. Det inledande målet kom dock för Real Madrid i den 23 minuten där Cristiano Ronaldo läckert sköt in ett mål efter en snygg assist av Benzema. Halvleken fortsatte med att Osasuna tappert jagade ett mål och ofta skapade farliga lägen vilket de belönades för i 32 minuten då kvitteringen kom. En lysande Sergio León som med lite hjälp av Danilos misstag stod för kvitteringen och ledde fram till ett ökat självförtroende för Osasuna som nu presterade på en högre nivå.

Ju fler minuter som spelades desto mer märktes det av att 3-5-2 formationen inte alls fungerade för Real Madrid som lämnade för många ytor i försvarsspelet samtidigt som bristerna i anfallsspelet visade sig än en gång. I slutet av första halvlek såg vi hur flera Madridspelare tappade fokus och hur de individuella prestationerna inte längre räckte till och första halvleken slutade med 1-1.



Under andra halvlek fortsatte Sergio León att skapa problem för Real Madrid vars spel såg klumpigt och osammanhängande ut vilket gjorde det svårt att känna igen det vanligt gloriösa Madrid. När Danilo olyckligtvis skadades tio minuter in i andra halvlek tvingades Zidane byta ut brasilianaren mot James Rodriguez och därmed ändra formationen tillbaka till fyra backar. I och med den ändringen såg vi nästan direkt hur Madrids spel förändrades till ett mer stabilt spel som slutade med att en viss Isco var på rätt plats under rätt tid och kunde lugnt skjuta in det andra målet i den 62 minuten. Real Madrid utnyttjade ytorna på rätt sätt och hade nu fler skott på mål men Zidane ville säkerställa fler mål och bytte ut Benzema mot Lucas Vásquez.

I den 77 minuten kom dock ett läge som många skulle säga såg ut som en solklar straff för Cristiano Ronaldo. Osasuna-försvararen sträckte ut sin arm och hindrade den portugisiska superstjärnan från att springa efter boll och Ronaldo föll därefter men domaren valde att vifta bort idén kring straff. Lucas Vásquez som tillfört laget med ny energi lyckades i den 92 minuten spela in ett glädjande tredje mål och matchen slutade 1-3 till Real Madrid. Nu återstår Napoli och



FT: Osasuna 1–3 Real Madrid

23’ 0-1 Ronaldo

32’ 1-1 Sergio León

62’ 1-2 Isco

92’ 1-3 Lucas V.



Bollinnehav:34% - 66%

Skott på mål: 8 - 6



Navas, Varane, Ramos, Nacho, Casemiro, Danilo, Modric, Isco, Marcelo, Cristiano & Benzema.Sirigu, Tano, Oier, Sergio León, Causic, Berenguer, Rivière, Fausto Tienza , Fuentes, Jaime & Vujadinovic.Bottenlaget Osasuna som inte vunnit någon av sina 13 senaste matcher tog emot Real Madrid i denna veckas La Liga omgång. Men matchen visade sig vara allt annat än enkel. Zidanes Real Madrid kom till Pamplona med flera nyckelspelare tillbaka som bland annat Modric och satsade strategiskt på ett 3-5-2 spel som tyvärr visade sig vara mindre lyckat. Men efter ändrad formation och nya byten lyckades Real Madrid ta med sig tre ytterst viktiga poäng.startade med ett snabbt tempo där både lagen försökte få grepp om matchen och skapa ett tidigt mål men när Isco och Osasuna-försvararen Tano olyckligtvis krockade med varandra ledde det till en smärtsam syn. Tano bytes ut redan efter en kvart av första halvlek och tidiga rapporter visar att Dominikanen kommer att missa resten av säsongen på grund av sin plågsamma fraktur. Samtidigt skakade Tanos skada om både lagen som verkade ofokuserade efter att spelet satts igång men Osasuna återhämtade sig snabbare än Los blancos och utnyttjade ytorna samt försökte skapa målchanser. Det inledande målet kom dock för Real Madrid i den 23 minuten där Cristiano Ronaldo läckert sköt in ett mål efter en snygg assist av Benzema. Halvleken fortsatte med att Osasuna tappert jagade ett mål och ofta skapade farliga lägen vilket de belönades för i 32 minuten då kvitteringen kom. En lysande Sergio León som med lite hjälp av Danilos misstag stod för kvitteringen och ledde fram till ett ökat självförtroende för Osasuna som nu presterade på en högre nivå.Ju fler minuter som spelades desto mer märktes det av att 3-5-2 formationen inte alls fungerade för Real Madrid som lämnade för många ytor i försvarsspelet samtidigt som bristerna i anfallsspelet visade sig än en gång. I slutet av första halvlek såg vi hur flera Madridspelare tappade fokus och hur de individuella prestationerna inte längre räckte till och första halvleken slutade med 1-1.fortsatte Sergio León att skapa problem för Real Madrid vars spel såg klumpigt och osammanhängande ut vilket gjorde det svårt att känna igen det vanligt gloriösa Madrid. När Danilo olyckligtvis skadades tio minuter in i andra halvlek tvingades Zidane byta ut brasilianaren mot James Rodriguez och därmed ändra formationen tillbaka till fyra backar. I och med den ändringen såg vi nästan direkt hur Madrids spel förändrades till ett mer stabilt spel som slutade med att en viss Isco var på rätt plats under rätt tid och kunde lugnt skjuta in det andra målet i den 62 minuten. Real Madrid utnyttjade ytorna på rätt sätt och hade nu fler skott på mål men Zidane ville säkerställa fler mål och bytte ut Benzema mot Lucas Vásquez.I den 77 minuten kom dock ett läge som många skulle säga såg ut som en solklar straff för Cristiano Ronaldo. Osasuna-försvararen sträckte ut sin arm och hindrade den portugisiska superstjärnan från att springa efter boll och Ronaldo föll därefter men domaren valde att vifta bort idén kring straff. Lucas Vásquez som tillfört laget med ny energi lyckades i den 92 minuten spela in ett glädjande tredje mål och matchen slutade 1-3 till Real Madrid. Nu återstår Napoli och Champions League 23’ 0-1 Ronaldo32’ 1-1 Sergio León62’ 1-2 Isco92’ 1-3 Lucas V.Bollinnehav:34% - 66%Skott på mål: 8 - 6

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR SHILER AL FOUADI

2017-02-12 01:45:20

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-02-12 01:53:05

Real Madrid

2017-02-12 01:45:20

Real Madrid

2017-02-11 07:35:00

Real Madrid

2017-02-01 15:30:19

Real Madrid

2017-01-30 00:33:00

Real Madrid

2017-01-28 23:31:31

Real Madrid

2017-01-26 11:15:00

Real Madrid

2017-01-24 20:48:04

Real Madrid

2017-01-22 23:28:55

Real Madrid

2017-01-22 02:23:25

ANNONS:

Spelarbetyg mellan 0-5 där 0 är det lägsta och 5 det högsta.Efter en taktiskt frustrerande start slutade matchen med tre poäng för Los Blancos som behövde en vinst som denna som uppladdning inför nästa veckas Champions League.Real Madrid åker till Pamplona efter att ha studsat tillbaka från det snöpliga uttåget ur cupen mot Celta via en 3-0 vinst hemma mot Real Sociedad. El Sadar som tidigare varit ett svårgenomträngligt fort kan i år snarare liknas med en hoppborg. Vem som helst kan vinna där och tabelljumbons enda seger kom faktiskt på bortaplan.Det är dags att kliva in i februari och Real Madrid börjar få tillbaka efterlängtade spelare.När resten av toppkonkurrenterna tappade poäng under helgens ligaomgång passade Real Madrid på att genom en 3-0-seger rycka i tabelltoppen.En seger på de fem senaste matcherna. Så lyder Real Madrids facit när laget tar emot Real Sociedad i ett försök att vända den dåliga trenden.Real Madrid stod inför en tuff uppgift mot Celta de Vigo på bortaplan för att klara avancemang i cupen. Med Varane, Pepe, Marcelo och Carvajal skadade var Zidane tvungen att göra taktiska förändringar och otursgubben Danilo fick det inte lätt.Det är knappast med optimala förutsättningar som Zidane och hans mannar ska besöka Municipal de Balaidos imorgon kväll.Under 40 matcher såg Real Madrid oslagbara ut, men efter 3-3 mot Sevilla i Cupen, 2-1 Förlust mot samma lag i ligan och ytterligare en förlust mot Celta Vigo i cupen så såg marängerna plötsligt mänskliga ut. Kritik hade riktats mot främst försvaret samt Cristiano Ronaldo. Startelvan för hemmalaget såg ut som väntat, möjligtvis undantaget att Nacho startade på högerbacken till förmån för Danilo som annars har varit Carvajals ersättare där.