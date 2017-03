Alaves 1-1 Sevilla

Sevilla har hängt på de två spanska giganterna sedan starten på säsongen, och ikväll var det tre viktiga poäng som stod på spel när man gästade Deportivo Alaves. Det började bra för Sevilla men en snöplig målvaktstavla av stackars Rico gjorde att det endast blev en poäng för vardera lagen ikväll.

Startelva Alaves: Pacheco; Femenia, Laguardia, Feddal, Hernandez; Llorente, Garcia; Toquero, Camarasa, Gomez; Devyrson



Startelva Sevilla: Rico; Mariano, Pareja, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Kranevitter; Sarabia, Iborra, Vitolo; Ben Yedder

Gula Alaves: Toquero, Hernandez

Gula Sevilla: Lenglet, Kranevitter, Iborra, Vitolo, Mariano

Direkt från start tog Sevilla tag i taktpinnen och styrde spelet. Alaves var lite mer tillbakadragna och försökte gå på kontringar emellanåt.Det hände inte mycket egentligen under hela matchen, inte många chanser under första halvlek och inte heller i andra hände det mycket, förrän efter Alaves kvittering.Sevilla tog ledningen medi den 24e minuten när Sarabia spelar fri Ben Yedder som i sin tur inte gör några misstag utan dunkar in bollen hårt och lågt vid bortre stolproten. Riktigt klassavslut av Wissam Ben Yedder Sevilla fortsatte att kontrollera matchen utan att direkt skapa några farligheter, innan baklängesmålet kom lite från ingenstans. Det är ett inspel från Alaves som Rico ska fånga i sin famn, men han får av någon konstig anledning inget grepp om bollen och den slinker ur händerna på honom, varvid Katai enkelt kan peta in bollen i mål.Alaves, vilken kalldusch för Sevilla.Efter målet får Alaves ny energi och har både en och två chanser att göra mål, bland annat genom en cykelspark i ribban och ett friläge från Devyrson, som Rico förövrigt gör en fenomenal räddning på.Mål: 1-1Skott: 13-8På mål: 4-3Bollinnehav: 47-53Hörnor: 2-2Gula: 2-5