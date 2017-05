Allt talar för hemmaseger när Sevilla reser till Madrid

Ett skadeskjutet och uddlöst Sevilla reser till Madrid för att för att göra det som kanske är svårast av allt just nu i fotbollsvärlden: Att ta med sig poäng hem från Bernabeu.

Det är lätt att konstatera att det är ytterst lite som på förhand talar för att Sevilla kommer att skaka om Real Madrid under söndagskvällen. Bortaspelet har varit katastrofalt de senaste månaderna, skadorna duggar tätt, och uppgiften som väntar får räknas som en ren och skär mardröm för Sevilla.Att Sevilla gjort det till en vana att besegra marängerna på hemmaplan är en sak, att göra det på bortaplan en helt annan. Och statistiken som finns mellan de här båda lagen på Bernabeu talar sitt tydliga språk: Real ser till att vinna de här matcherna, ibland med uddamålet, ibland överlägset.vara en favoritmotståndare för Cristiano Ronaldo, vilket inte direkt är någon skön vetskap för alla Sevilla-supporter. Av spansk media att döma lär det också bli så att portugisen kommer att matchas tufft under den avslutande delen av säsongen, vilket gör det troligt att han kommer att starta ikväll, vilket som bekant inte alltid varit fallet de senaste veckorna till följd av satsningen på Champions League Å andra sidan verkar det inte spela någon roll hur mycket den gode “Zizou” roterar det här laget, utfallet verkar bli precis lika bra ändå. James, Asensio, Isco, Vazquez, Morata och de andra har helt enkelt gjort det sanslöst bra när chanserna väl getts. Skillnaden mot utfallet när Luis Enrique försökt rotera in Gomes, Digne, Alcacer med flera är slående, och kanske är det just det som blir den avgörande komponenten när ligan ska summeras.också. Sevilla tvingas klara sig utan Rami, Nasri, Escudero, Mariano och Iborra, vilka egentligen kommer att saknas allihopa. Framför allt är det ytterbackarna som är svårast att ersätta, eftersom Mariano och Escudero mer eller mindre är de enda renodlade ytterbackarna som finns i den här truppen.Hur det känns att ställa upp mot detta Real Madrid med en improviserad backlinje? Jodå, så att..Real har inte lika tufft på skadefronten, även om skadan på Carvajal förstås kom olägligt. Den förväntade ersättaren Nacho verkar fortsatt inte veta hur det är att göra en dålig match, så känslan är att marängerna kan leva med den skadan, åtminstone i den här drabbningen. Danilo är förstås också han ett givet alternativ, men när det drar ihop sig lär Zidane prioritera ett säkrare kort i backlinjen.lämnar jag med varm hand över det till de som kan fotboll bättre. Det blir helt enkelt larvigt i längden när en div 6-spelare vecka ut och vecka in slår fast vilka taktiska detaljer som blir avgörande, vilka saker Zidane, Conte och övriga behöver tänka på och så vidare.Den biten lämnar jag med varm hand över till Real-redaktionen, som med en fascinerande självklarhet brukar sätta klorna i den typen av saker.Klart står i alla fall att en hungrigt, till synes mycket harmoniskt Real Madrid ställs mot ett Sevilla som snarare kan beskrivas på motsatt sätt. Madrid har en dubbel i sikte, Sevilla kan med ett kryss säkra fjärdeplatsen.Spelplats: Santiago BernabeuTid: 20:00Kanal: Viasat FotbollVamos mi Sevilla!