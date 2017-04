En poäng borta mot Valencia

Domaren var i fokus när Sevilla och Valencia kryssade.

Ett formsvagt Sevilla på bortaresa mot Valencia med en stigande formkurva känns på förhand som en tuff uppgift. Mycket riktigt ser Sevillas spel till en början trevande ut och man har svårt att etablera långvariga anfall på Valencias planhalva.Valencia anfaller gång på gång och testar Sergio Rico rejält genom ett långskott från straffområdeslinjen. Landslagskeepern får sträcka ut till fullo för att styra bort bollen från sitt vänstra kryss. Riktigt vass räddning!Trots det halvdana spelet skapar en riktigt vass målchans. Enzo Perez sjabblar bort bollen utanför eget straffområdet varpå Sevilla kan rulla fram bollen till en frisprungen Stevan Jovetic. Anfallaren kommer fri med Diego Alves och rullar bollen förbi brassen. Tråkigt nog träffar bollen insidan stolpen och rullar bekvämt fram till en överspelad Diego Alves.Valencia skapar nästa heta målchans och Sevilla kommer här undan med nöd och näppe. Martin Montoya löper runt sin bevakare på högerkanten och slår in bollen mot mål. Sergio Rico stöter undan bollen till Enzo Perez som befinner sig någon meter ifrån mållinjen. Argentinaren nickar mot mål men lyckligtvis står Mariano bra placerad på mållinjen och kan ta emot bollen på knäet och sen skicka iväg den från mål.Drygt tio minuter in i den andra halvleken är Sergio Escudero en hårsmån ifrån att kunna kandidera till årets mål. Vänsterbacken tar hand om en frispark, dryga 30-35 meter från mål. En stenhård yttersida skickas mot Diego Alves och skottet får en otäck båge som gör det svårt för Alves att bedöma bollbanan. Bollen seglar förbi Alves och ut till inspark med några decimeters marginal.Stevan Jovetic fortsätter att oroa framåt i plan. Sergio Escudero har hittat fram längs vänsterkanten och spelar in bollen mot de centrala delarna av straffområdet, där Jovetic dyker upp. Montenegrinen når inte riktigt bollen och touchar bollen som knappt ändrar riktning. Styrningen rullar decimetern utanför Alves vänstra stolpe.Halvvägs in i den andra halvleken blir Sevilla blåsta på en utvisning. En långboll slås mot Nzonzi, varpå Alves går ut för att boxa undan bollen. Brassen stöter undan bollen med händerna utanför straffområdet och träffar sedan Nzonzi i huvudet. Domaren väljer att inte blåsa, vilket är ofattbart när Alves använder händerna utanför straffområdet. Anser domaren att han inte tar bollen med händerna så är en frispark given.I Valencias efterföljande anfall gör Simone Zaza mål efter att ha tagit emot bollen med armen. Här kan man ju diskutera vad handsregeln bör omfatta då Zaza inte ser ut att använda armen med avsikt, men samtidigt har han inte armen intill kroppen.Matchen slutar mållös och resultatet känns, sett till målchanserna, rättvist.Valencia:Alves; Montoya, Garay, Mangala, Latorre; Parejo (Mina 87’), Enzo; Orellana (Nani 80’), Soler, Munir (Cancelo 73’); ZazaSevilla:Rico; Mariano, Pareja, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Iborra; Sarabia, Vazquez (Montoya 82’), Vitolo (Jovetic 15’); CorreaGula kort: Latorre 22’, Enzo Perez 30’, Soler 50’, Jovetic 65’, Iborra 70’Skott: 9-7Skott på mål: 3-2Hörnor: 4-2Bollinnehav: 47-53%