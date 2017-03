2017-03-19 16:15

Atlético - Sevilla



Inför Atletico Madrid - Sevilla

0 KOMMENTARER 143 VISNINGAR 0 KOMMENTARER143 VISNINGAR TED NILSSON

2017-03-19 10:44:55

ANNONS:

Fler artiklar om Sevilla

Sevilla

2017-03-19 10:44:55

Sevilla

2017-03-14 22:42:52

Sevilla

2017-03-14 00:02:00

Sevilla

2017-03-06 23:15:21

Sevilla

2017-03-05 22:28:59

Sevilla

2017-03-03 17:48:31

Sevilla

2017-03-02 17:14:48

Sevilla

2017-02-26 18:29:20

Sevilla

2017-02-25 18:47:16

Sevilla

2017-02-25 07:20:21

ANNONS:

Efter ett minst sagt snöpligt respass mot Leicester i CL spelet är det nu dags för stormatch i ligan då Sevilla gästar självaste Atletico Madrid på Vicente Calderon och ska spela om nya viktiga poäng. Madrid laget som för övrigt inte hade några större problem i sin match mot Leverkusen i onsdags och kunde spela på resultatet och säkra en kvartsfinal plats.Sevilla saknar Kranevitter och Vietto i truppen då dem båda är utlånade från just Atletico och får helt enkelt inte vara med i matchen. Även Nico Pareja och Ganso saknas.Följande trupp reste med till Madrid: Rico, Jose Antonio Caro, Mariano, Mercado, Lenglet, Carrico, Rami, Escudero,Nzonzi, Iborra, Sarabia, Vitolo, Montoya, Nasri, Vazquez, Correa, Ben Yedder, Jovetic.Sevilla som har några svaga resultat i ligan på senaste tiden med två raka kryss mot två nykomlingar skulle verkligen behöva en boost för självförtroendet inför landslags uppehållet som kommer väldigt lägligt då spelarna ser ut att behöva ladda om batterierna rejält både fysiskt och mentalt. En tre poängare här skulle både göra stor nytta för Sevilla i tabellen men också för spelarna själva att börja prestera bättre ute på planen. Man har haft stora problem till och från i dem senaste 5 matcherna att få igång det press spel man vill ha och ett bollinnehav som kan skaka om motståndet. Nu är Atletico ett mycket bra lag och framförallt defensivt ett av europas bästa utan tvekan så uppgiften lär knappast bli lätt. Atletico har också nu börjat prestera bättre och bättre i ligan och kommer nog göra allt för att minska avståndet till tredje platsen då det i skrivande stund skiljer 5 poäng mellan dem båda.Förväntad startelva Sevilla:Rico, Mariano, Rami, Lenglet, Escudero, Vitolo, Nzonzi, Nasri, Sarabia, Vazquez, Jovetic.Förväntad startelva Atletico Madrid:Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Juanfran, Niguez, Thomas, Koke, Carrasco, Correa, Griezmann.Tid? 16:45.Plats? Vicente Calderon (Madrid).Tv? Viasat fotboll/Viaplay.Trots stort spelövertag i dubbelmötet med Leicester åker Sevilla ur Champions League.Det vankas Champions League i England under tisdagskvällen när Sevilla gästar Leicester för att försöka försvara sin 2-1 ledning från första mötet.Sevilla har hängt på de två spanska giganterna sedan starten på säsongen, och ikväll var det tre viktiga poäng som stod på spel när man gästade Deportivo Alaves. Det började bra för Sevilla men en snöplig målvaktstavla av stackars Rico gjorde att det endast blev en poäng för vardera lagen ikväll.Sevilla reser norrut för att ta sig an Alaves i hopp om att haka på Barcelona och Real Madrid i toppen.Peñan anordnar en resa ned till Sevilla i april med många spännande aktiviteter.Tämligen uselt Sevilla-spel i första halvlek. Två riktiga krigarmål i andra halvlek såg dock till att Sampaolis mannar kunde plocka hem alla tre poäng i derbyt.Årets största match är här. Sevilla mot Betis, Storebror mot Lillebror, matchen som delar upp en hel stad i två delar. Det är dags för Sevilladerby!