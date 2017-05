Inför: Malaga - Sevilla

Ligan börjar närma sig sitt slut, och på denna måndagsafton så är det dags för det sista andalusienderbyt för säsongen, när Malaga tar emot Sevilla på La Rosaleda.

Det är ett Malaga i form som tar emot Sevilla denna måndagsafton. Man har imponerande 4 segrar på sina 5 senaste ligamatcher, med vinster mot bland annat Barcelona och Valencia . Minst sagt imponerande av Malaga, som dock inte har något att spela för i ligan då man är i mittenskiktet, kontraktet är säkrat och EL platserna utom räckhåll. Man är nog lagom taggade ändå eftersom det är derby som vankas, och de är nog lagom revanschsugna efter 1-4 förlusten på Pizjuan i höstas.En man som blir att se upp med är anfallaren Sandro Ramirez som värvades in från Barcelona i somras. 14 mål på 27 framträdanden (5 på de 5 senaste matcherna) har det blivit för den stekhete 21-åringen, som ryktats flitigt till just Sevilla under våren. 7 miljoner euro rapporteras utköpsklausulen ligga på.Truppen: Kameni, Boyko, Llorente, Camacho, Juankar, Santos, Castro, Ricca, Recio, Sandro, Keko, Jony, Torres, Luis Hernández, José Rodríguez, Luis Muñoz, Pablo Fornals , Ontiveros.Sevilla har desto mer att spela om ifall man ser till tabelläget. Det är 5 poäng ner till femman Villarreal som dock har en match mer spelad än Sevilla. Skulle Sevilla ta en seger så drygar man ut avståndet till hela 8 poäng med endast 3 omgångar kvar, samtidigt så skulle man gå upp på samma poäng som Atletico Madrid, som innehar den sista direktplatsen till CL.Sevilla har även de börjat hitta formen efter en rad dåliga resultat. Man har tagit 10 poäng av 12 möjliga på de 4 senaste matcherna, och inte minst spelare som Correa och Ganso har höjt sig rejält och börjat leverera fina insatser.Truppen: Sergio Rico David Soria , Lenglet, Rami, Mercado, Nico Pareja, Escudero, Kranevitter, Iborra, Nzonzi, Montoya, Ganso, Sarabia, Franco Vázquez, Correa, Jovetic, Ben Yedder, Vietto.Nasri och Mariano missar matchen på grund av skadeproblem. Vietto och Montoya med i truppen igen.Vart: Malaga, La RosaledaNär: Måndag 21.00TV: Viasat Fotboll HD, ViaplayStream: Kolla forumet runt matchstart