Inför Sevilla - Athletic Bilbao

Mitt i veckan match väntar Sevilla på Pizjuan mot Athletic Bilbao och båda lagen har mycket att spela för minst sagt.Hemma laget som är stärkta efter lördagens derby vinst borta mot Betis med 1-2 fortsätter kämpa i toppen och är i skrivande stund 5 poäng bakom den nya serieledaren Barcelona med en match mindre spelad. Real Madrid tappade ganska oväntat poäng sent igår kväll mot Las Palmas som slutade 3-3 efter stor dramatik på slutet då Ronaldo räddade Madrid med två sena mål. Det har tätat till sig där uppe nu och en vinst ikväll för Sevilla så snackar vi riktig topp kamp om det nu inte redan varit det.Bilbao som verkligen har blandat och gett under säsongen kämpar om europa platser tillsammans med Eibar och Villareal och vid vinst så klättrar man förbi Eibar och lägger sig endast en pinne bakom dom gula ubåtarna som just nu är placerade på 6e platsen.Sevilla som för kvällen saknar några enormt viktiga spelare som Vitolo (muskelskada), Nzonzi, Sarabia och även Nico Pareja som får stå över pga för många samlade gula kort kommer till spel med följande trupp:Rico, Soria, Mariano, Kranevitter, Lenglet, Carrico, Iborra, Vietto, Nasri, Correa, Ben Yedder, Montoya, Jovetic, Escudero, Ganso, Vazquez, Rami, Mercado.Förutom dom som inte är tillgängliga för spel ikväll så finns det ett par andra utropstecken i truppen. Ganso som inte har funnits med i truppen på evigheter känns det som är nu med igen. Om han får någon speltid är dock mer oklart. Sevillas senaste nyförvärv Montoya är också med och hade varit spännande att få se ute på planen och nu när två ordinarie kant spelare är borta så måste väl ändå chansen finnas.Potentiell startelva Sevilla:Rico, Mariano, Mercado, Rami, Escudero, Iborra, Nasri, Vazquez, Correa, Jovetic.Bilbao lär oxå göra lite ändringar i sin startelva då skyttekungen Aduriz och målvakten Arrizabalaga är skadade.Potentiell startelva Bilbao:Iraizoz, Balenziaga, Laporte, Alavez, Boveda, San Jose, Etxebarria, Lekue, Muniain, Garcia, Williams.Senast lagen möttes på San Mames så vann Bilbao rättvist med 3-1. Kan Sevilla trots frånvaron av flera nyckelspelare kämpa till sig 3 poäng? Återstår att se..Tid? 21:30Var? Ramon Sanchez PizjuanTV? Viasat Sport Premium och Viaplay