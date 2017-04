Inför: Sevilla - Celta Vigo

Dags för veckomatch i ligaspelet. Sevilla tar på torsdagskvällen emot Celta Vigo när ligaspelet börjar gå mot sitt slut.

halkade, efter fem raka matcher utan seger, till slut efter i kampen om ligatiteln. Man tappade till och med tredjeplatsen till Atletico och ligger numera fyra i tabellen.Men de senaste 3 matcherna har laget börjat hitta formen igen, lagom till slutspurten. Man har tagit 7 poäng av 9 möjliga och kommer göra allt för att ta ännu en trepoängare när Celta Vigo kommer på besök, speciellt med tanke på att Atletico förlorade hemma mot Villarreal under gårdagen. Vinner Sevilla så är man uppe på samma poäng som trean Atletico, och ökar då också försprånget till Villarreal till 8 poäng. Livsviktig match för Sevilla med andra ord, seger och man utmanar om tredjeplatsen, medans förlust kan innebära att man får kämpa till slutet för att ens ta en fjärdeplats, då Villarreal som sagt kommer göra allt i sin makt för att störa Sevilla.Sampaoli, som senaste tiden varit ryktenas man (rapporteras vara mer eller mindre klar för Argentinas landslag till nästa säsong) menar under sin presskonferens att han är så pass fokuserad på nuet att han inte kan planera för framtiden.Han ställer sig även positivt till nyheterna om att Sevilla har tagit inledande kontakt med Navas angående en återkomst till Sevilla, och säger att man försökte locka tillbaka honom redan förra sommaren.Angående tabelläget så påpekar Sampaoli att det blir ytterst avgörande och viktigt för Sevilla att vinna mot Celta Vigo, speciellt efter Atleticos förlust mot Villarreal.Truppen: Sergio Rico David Soria , Mariano, Mercado, Rami, Pareja, Lenglet, Escudero, Kranevitter, Nzonzi, Iborra, Franco Vázquez, Correa, Sarabia, Nasri, Ganso, Jovetic y Wissam Ben Yedder Vi noterar att Rami och Nasri är tillbaka i truppen efter ett par veckors skadefrånvaro.Potentiell uppställning (4-3-3): Rico; Mariano, Pareja, Lenglet, Escudero; Ganso, Iborra, Nzonzi; Correa, Jovetic, Sarabiakommer ifrån en hemmaförlust mot Real Betis , en match man förlorade med 0-1.Man ligger i ingenmansland i ligan ungefär, och satsar egentligen allt på Europa League , där dom tagit sig hela vägen till en semifinal mot Manchester United.Med det sagt så bör inte Celta Vigo underskattas, då vi flera gånger under säsongen fått se vilken otrolig högstanivå laget kan ha när allting stämmer.Potentiell uppställning (4-3-3): Sergio; Mallo, Cabral, Fontas, Jonny; Radoja, Hernandez, Wass; Aspas, Guidetti, SistoNär: Torsdag 20.30Var: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla (45.500)TV: Viasat Sport HD, ViaplayStream: Kan dyka upp i forumet kring matchstart.