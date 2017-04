Inför Sevilla - Deportivo: Ett sista avsked

Deportivo la Coruña gästar Ramon Sanchez Pizjuan för ett officiellt avsked till Monchi.

Andalusiska Sevilla har på senare tid har förtvivlat svårt att vinna sina matcher och tappar poäng matcher efter match. I Spanien viskas det om att truppen fått reda på Monchis avsked redan i början av mars och att det då ska ha blivit en rejält nedstämd trupp. Under mars och april har Sevilla endast lyckats vinna en match av sju möjliga, vilket känns helt otroligt dåligt sett till formen tidigare under säsongen. Detta är givetvis bara spekulationer, men vem vet vad som sker bakom kulisserna.Hur som helst har vi en trevlig match att vänta ikväll. Det sägs bli det stora avskedet till Monchi och i dagarna står det klart att Biris Norte återigen har fått tillåtelse att ta med sig sina flaggor in på arenan och har officiellt meddelat att de återigen är redo att stå bakom sin klubb. När kompisklubben Deportivo kommer på besök kan vi vänta oss bra stämning då delar av Deportivos ultrasgrupp ”Riazor Blues” ofta står tillsammans med Biris Norte på Gol Norte och sjunger med. Fantastiskt fint att två klubbar kan agera på det sättet.Peña Sevillista de Escandinavia har på senare år varit flitiga resenärer och på Camp Nou senast hade vi representanter på plats och ikväll finns en medlem på plats för sin första match på Ramon Sanchez Pizjuan.Truppmässigt sker några förändringar från Barcelona matchen och Jorge Sampaoli har tagit ut följande spelare:Rico, Soria, Lenglet, Pareja, Mariano, Escudero, Mercado, Kranevitter, Nzonzi, Iborra, Correa, Sarabia, Vazquez, Ganso, Montoya, Ben Yedder, Jovetic, Vietto. Adil Rami kör rehabträning på franska rivieran medan Carrico och Nasri har skadebekymmer och återhämtar sig hemma i Sevilla. Vidare är inte Krohn-Dehli i matchform ännu och Tremoulinas vet inte vart han håller hus. Vitolo är avstängd och uteblir från spel efter sina två gula kort mot Barcelona.Nasris frånvaro sätter genast igång spekulationer om att hans frånvaro beror på hans dåliga insats mot Barcelona, vilket Sampaoli dementerar.– Han ger allt han kan och ibland lite mer. Han har inte passerat sitt bäst före-datum och ska inte jämföras med hans prestation.Preliminär startelva:RicoMercado, Pareja, LengletMariano, Nzonzi, Vazquez, EscuderoSarabia, Ben Yedder, JoveticSampaoli vill vända vår negativa trend och ser den andra halvleken mot Barcelona som en fingervisning vad laget kan prestera.– Det var en bra andra halvlek. Barcelona gör det normalt sett inte möjligt att dominera och anfalla som vi gjorde.Klubben från A Coruña i nordvästra Spanien är en av de mer klassiska klubbarna i Spanien som har en fin klubbhistoria. På senare tid har klubben haft svårt att etablera sig på den övre halvan av tabellen och har ofta fått kriga kring nedflyttningsplatserna och ibland även trillat ur La Liga . I år hittar vi Deportivo på plats 16 i tabellen, 6 poäng från nedflyttningsplacerade Sporting Gijon.Klubben anställde för drygt en månad sedan Pepe Mel som ny tränare efter att Gazika Garitano sparkats till följd av dåliga prestationer.Ikväll blir det flertalet kära återseenden då Deportivo har en rad gamla Sevillaspelare. Först och främst återfinns Fernando Navarro i truppen. Navarro har representerat Sevilla i sju säsonger och har över 200 matcher med Sevilla på meritlistan. Vidare finns även Alejandro Arribas och Gael Kakuta med i Deportivos trupp, men dessa hade mindre lyckade tider i Sevilla. Båda lämnade klubben efter sin första säsong hos oss och samlade troligen inte på sig särskilt många spanska motsvarigheter till Expressens getingar.Inför matchen har Deportivo några frågetecken. Guilherme har varit skadad och kan missa matchen. Nämnde Kakuta har missat några matcher, men har fått grönt ljus att delta om Pepe Mel skulle behöva honom.Deportivos hemsida ligger i skrivande stund nere och jag lyckas inte hitta deras matchtrupp.Potentiell startelva:LuxLaure, Arribas, Sidnei, LuisinhoBorges, BergantinosFaycal, Colak, GamaAndoneInför matchen passar ex-sevillistan Alejandro Arribas på att hylla sin gamla klubb.– Sevilla är en av de största [klubbarna] i Spanien och kan när som helst vända matcher med tanke på deras spelarmaterial. Att ta poäng eller vinna är mycket svårt och få lag lyckas med detta under en säsong.Tid: 8/4, kl. 18.30Plats: Ramon Sanchez Pizjuan, SevillaDomare: Jaime LatreTV: Viasat Fotboll