Sevilla - Leicester



Inför: Sevilla - Leicester

Efter flera månaders väntan, så är det äntligen dags för lite CL fotboll på Pizjuan igen, När Sevilla tar emot regerande PL-mästarna Leicester City under onsdagskvällen!





För Sevillas del har det gått betydligt bättre än för Leicester. Emery ersattes av Sampaoli och denne man har gjort stor succé med sin offensiva och attraktiva fotboll. Man ligger för närvarande på en tredjeplats i ligan endast en poäng skuggandes bakom



Sevilla kommer med följande trupp till matchen imorgon:

Sergio Rico,



Ganso petas från truppen, Pareja är inte helt frisk och lämnas även han utanför, och nyförvärvet Montoya är inte inskriven i CL-truppen.



Jag gissar på följande elva:

(3-4-1-2) Rico; Mercado, Rami, Lenglet; Mariano, Nzonzi, Nasri, Escudero; Vitolo; Jovetic, Ben Yedder





Leicester då? Det lilla laget som tog hela världen med storm förra året har inte alls levt upp till förväntningarna i år. Man tappade Kanté som var kanske deras absolut bästa spelare förra säsongen, och har inte riktigt lyckats ersätta honom. Kemin mellan Mahrez - Vardy finns inte heller där riktigt på samma sätt som föregående säsong.

Men i CL har man levererat 4 vinster och 1 oavgjord på 6 matcher, vilket får ses som rikigt bra för en CL-nykomling. Man lägger nog den allra största kraften på CL-spelet i nuläget även om man inte får glömma bort ligaspelet där dom hänger på en skör tråd till nedflyttningsstrecket. Och själva faktumet att många ser det som en omöjlig uppgift att slå ut Sevilla så kan man spela helt utan press, och jag tror att Leicester kan komma att bli riktigt farliga om dom får till sin högstanivå.



Preliminär elva:

(4-3-3) Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fusch; Drinkwater, Mendy, Ndidi; Mahrez, Vardy, Gray



Matchinfo

Åttondelsfinal i CL

Onsdag 22/2, 20.45.

Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla (45.500)

TV: Viasat Sport Premium





