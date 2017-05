Inför Sevilla - Osasuna: Adjö Sampaoli?

Sevilla avslutar säsongen med en betydelselös hemmamatch som kan bli Jorge Sampaolis avsked.

Säsongens avslutande match blir sportsligt sett en helt betydelselös match för båda lagen. Sevilla har säkrat en fjärdeplats och kan varken avancera uppåt eller tappa någon placering. Osasuna i sin tur är redan klara för nedflyttning och är redan borta från LaLiga nästa säsong.Från Sevillaögon är matchen dock inte helt betydelselös då matchen ger Jorge Sampaoli möjlighet att testa några av Sevillatalangerna som aspirerar på en plats i a-laget så småningom. I morgondagens matchtrupp finns Sevillas just nu största talang med för första gången. Alejandro Pozo, född 1999, tar plats i a-lagstruppen och goda möjligheter finns till speltid. För några månader sedan fanns Pozo uppräknad bland de 50 största U17-talangerna i världen. Bara en sån sak…Hur som helst har Sampaoli plockat samma följande spelartrupp:Rico, Soria, Mariano, Lenglet, Escudero, Muñoz, Kranevitter, Krohn-Dehli, Correa, Montoya, Nzonzi, Sarabia, Ganso, Vitolo, Vazquez, Ben Yedder, Pozo.Trolig startelva:RicoMariano, Alex Muñoz, Lenglet, EscuderoKranevitter, NzonziSarabia, Vazquez, VitoloJoveticMin egen elva hade dock sett ut så här:SoriaMariano, Alex Muñoz, Lenglet, EscuderoKranevitter, MontoyaSarabia, Ganso, JoveticBen YedderFörhoppningsvis får Pozo chansen att hoppa in och prova på spel i a-laget. Sampaolis omstuvningar i matchtruppen de senaste matcherna gör det svårt att sia kring vilka spelare som är skadade, men jag gör ett försök. Carrico, Rami, Pareja och Mercado saknas/vilas troligen till följd av mindre skadebekymmer. Nasri, Tremoulinas, och Vietto ställs nog över då trion troligen inte spelar i Sevilla den kommande säsongen. Vicente Iborra är aningen oklar, men troligen får han ledigt då han matchats relativt frekvent under säsongens gång.Matchen kan komma att få ett speciellt avslut då Jorge Sampaoli ryktas göra sin sista match från tränarbänken som Sevillatränare. Det argentinska fotbollsförbundet har uppvaktat Sampaoli frekvent under säsongen som gått och Sampaoli själv har medgett att han skulle vilja träna Argentinas landslag någon gång i framtiden. Hur löser Sevilla tränarbiten då?, tänker ni. Ersättaren kan redan vara klar då Celta Vigo s Eduardo Berizzo planerar en presskonferens på måndag där han berättar om sina framtidsplaner.Med förutsättningarna inför morgondagens match känns en djupgående analys av motståndarlaget i ärlighetens namn helt onödig. Dels på grund av att matchen inte har någon som helst betydelse och dels för att Osasuna trillar ned en division från nästa säsong. Det mest spännande med bortalaget Osasunas besök på Pizjuan blir att se hur hemmasupportrarna tar emot Salvatore Sirigu som i januari bröt låneavtalet med Sevilla och flyttade norrut för spel med Osasuna. Troligen blir uppmärksammandet väldigt tillbakadraget, men man vet aldrig med Sevillas eldiga ultras.Truppen som tagits ut:Mario, Sirigu, Oier, Unai Garcia , Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven, Causic, Torres, Berenguer, Loé, Kike Barja, Olavide, Luis Perea, Oriol Riera, KodroMöjlig startelva:SiriguBuñuel, Garcia, Oier, Vujadinovic, ClercTorres, Causic, OlavideKodro, RieraGällande skadeläget hänvisar jag med varm hand till Osasunaredaktionens införrapport Tid: 20/5, kl 21.00Plats: Ramon Sanchez Pizjuan, SevillaTV: TV3 sportDomare: Carlos del Cerro