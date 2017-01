Inför Sevilla - Real Madrid

I det första mötet i Madrid så fick Sevilla verkligen bekänna färg när ett reserv betonat Real Madrid utan bland annat Ronaldo, Ramos, Bale och Pepe gjorde en kanon match och stundtals körde över Andalusiens stolthet. Matchen slutade som bekant 3-0 och även om vissa domslut spelade en stor roll till Reals fördel så spelade marängerna bra och vann matchen välförtjänt. Sevilla fick inte ordning på spelet fullt ut och vart klart störda utav Reals höga press.Inför kvällens match så har den stora snackisen varit två namn i Sevillas trupp. Clement Legnet och Stevan Jovetic är två nya ansikten som Sevilla lyckats värvat in i laget och kan få chansen redan ikväll. En ung talang och en mer rutinerad kraft ska försöka stötta upp Sevillas trupp under våren och Monchi har haft fullt upp på vinter marknaden och som vanligt lyckats oerhört bra. Kolo har vandrat vidare till tyskland för att fortsätta sin karriär i Bundesliga där han förhoppningsvis får mer speltid. Tack för din tid hos oss Kolo och lycka till i framtiden!Sampaoli berättade igår för pressen att han lägger större vikt på liga spelet och att Nzonzi samt Mariano kommer vilas. Han betonade dock att det är en extremt viktig match med final vibbar som man kommer göra allt för att försöka vinna och även gå vidare i cupen. Man vill även visa fansen att Sevilla räknar man aldrig bort och man kommer spela för allt vad tyglarna håller.Även Real Madrid vilar ett par nyckelspelare. Ronaldo, Bale, Modric och Isco är några som avstår spel ikväll och man förlitar sig på att man ska klara uppgiften utan deras absolut giftigaste spelare. Noterbart är dock att Ramos är tillbaka i truppen och kommer förmodligen starta. Bara Ramos känns farligt nog på förhand med hans otroliga förmåga att kunna avgöra matcher på hörnor och frisparkar som dalar in i boxen.Att Sevilla ska klara av att besegra Real Madrid med minst 3-0 är kanske en smula optimistiskt men mirakel kan ju hända. Med hemma fansens stöd är man otroligt starka och brukar som oftast prestera fina resultat, men frågan är ju så klart om den här uppgiften inte är lite väl tuff. Återstår att se.Det som talar för Sevilla utom hemma stödet är ju naturligtvis att man inte har någonting som helst att förlora. Man kan spela någorlunda avspänt och skulle man få in ett tidigt lednings mål så är det ju match på allvar.Trolig startelva i Sevilla: Rico, Mercado, Rami, Pareja, Escudero, Iborra, Nasri, Vitolo, Sarabia, Correa, Ben Yedder.Trolig startelva i Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Asensio, Lucas, Benzema, Morata.Matchstart: 21:15TV: Viasat Fotboll / Viaplay