Inför Sevilla-Real Madrid: "Folk här nere hatar Ramos"

40 raka matcher utan förlust. Går Real Madrid att besegra? Sevilla ska efter uttåget ur cupen göra ett nytt försök att välta los Blancos när lagen drabbar samman på ett kokande Ramon Sanchez Pizjuan.

Vi börjar väl med en kort redogörelse kring dubbelmötet i Copa del rey lagen emellan. Real Madrid vann klart och rättvist 3-0 hemma, i en match där Sevilla hade behövt ett bortamål för att ha en rimlig chans att vända i returen, som trots det höll på att bli en rysare. Sevilla visade upp sig från sin bästa sida, spelade snabbt, pressade högt, skapade mängder med målchanser, och ledde med 3-1 en kvart från slutet.Att marängerna sedan inte bara reducerade utan också gjorde 3-3 genom Benzema strax före slutet sa kanske inte så mycket om matchbilden, utan snarare var ytterligare ett bevis på det enorma självförtroende och den vinnarmentalitet som verkar finnas i klubben för närvarande, där man helt enkelt vägrar att förlora, oavsett om man har en dålig dag eller inte. 40 matcher i rad utan förlust ståtar man med - det är spanskt rekord.Att Sevilla gjorde en så pass bra insats borde ändå ge visst självförtroende, samtidigt som det mentalt måste vara tungt att återigen snubbla bort en vinst mot Real (minns supercupmötet i somras). Samtidigt lär inte lagkemin i Madrid försämrats direkt, även om sviten börjar hänga på en skör tråd nu. Hur länge ska den hålla?inte mycket i övrigt att rapportera i nyhetsväg. Nzonzi, Vazquez och Mariano är tillbaka i matchtruppen efter att ha vilats i torsdagens möte med Real. Alla tre startspelare normalt sett, där framför allt Nzonzi är mycket viktig på det centrala mittfältet.Petas från truppen gör Kiyotake och Ganso, samtidigt som unge Joaquin Correa saknas till följd av skada.Det ger oss en förväntad startelva som ser ut som följer:RicoMercado, Rami, ParejaMariano, Nzonzi, Nasri, EscuderoVazquez, Ben Yedder, VitoloIngen Lenglet i den elvan, som ni ser. Den unge fransmannen stod för en mycket imponerande debut i veckans match, men det återstår att se om Sampaoli bedömer att han är mogen för att spela från start i en kamp av den här digniteten. Oavsett lär Sevilla får stor nytta av den före detta Nancy-mittbacken i framtiden om han fortsätter på den inslagna vägen. I övrigt lär vi så se Vitolo från start, efter att ha hoppat in först i andra halvlek i torsdags. En av Sevillas nyckelspelare helt klart.Återstår att se också hur Sampaoli gör med Jovetic, som såg mycket spännande ut i sin debut i veckan där han också nätade. Även Vietto finns som bekant att tillgå på anfallspositionen.tillbaka i matchtruppen efter att ha vilats i veckan. Med dessa två på planen kan vi nog vänta oss ett annat Real, där Modric spelmässigt kanske är den viktigaste i hela laget, samtidigt som Ronaldos spetsegenskaper där framme alltid gör honom till ett stort hot, så klart.Annars riktas mycket fokus mot Sergio Ramos i kväll. Sevilla-sonen som sedan länge tillhört Real finns fortfarande i många Sevilla-supportrars minne, men sedan cupmötet i torsdags är stämningen mellan Ramos och supportrarna ansträngd, milt uttryckt. Ramos chippade in sin straff, gestikulerade mot Biris Norte, vilket inte uppskattades av supportrarna.Och Ramos kan räkna med att bli utvisslad i kväll. Vår Sevilla-redaktör Johannes Johnsson finns på plats i Sevilla tillsammans med flera andra svenska sevillistas i kväll, och ogillandet av Ramos verkar som sagt vara starkt.- De flesta här nere hatar Ramos och säger att han aldrig är välkommen tillbaka, att han inte är någon riktig sevillista. Det snackas exempelvis om att Rakitic är mer av en sevillista, trots att han inte är någon egen produkt. Ramos kommer att totalsågas i kväll.- Ja, absolut. Det var mycket folk på plats strax innan matchen i torsdags. I kväll väntas stadion explodera på riktigt, säger redaktör Johannes Johnsson på plats i Sevilla.Spelplats: Ramon Sanchez PizjuanTid: 20:45Kanal: Viasat sportSevilla är just nu fyra poäng bakom Real i ligan, med en match mer spelad än marängerna. Vinst i kväll och vi hakar på samtidigt som Barcelona förpassas till tredjeplatsen i ligan.Vamos mi Sevilla! Nunca se rinde!