Inför Sevilla - Real Sociedad

Viktiga poäng på spel i kampen om topplaceringarna.

I helgen tappades tre viktiga poäng på La Rosaleda mot Malaga efter en målrik 4-2-förlust. Hade en vinst inkasserats så hade dels kampen om tredjeplatsen varit väldigt mycket mer spännande och samtidigt hade en Champions League -plats varit så gott som säkrad.Imorgon fredag hoppas alla Sevillianos däremot kunna ge sig ut på gatorna mitt i firandet av Sevilla-ferian och fira att fjärdeplatsen kan vara säkrad. Imorgon fredag tar sig Sevilla an Real Sociedad och om tre poäng inkasseras ser läget inför Villarreal s och Athletic Bilbaos respektive matcher mycket spännande ut. I skrivande stund har Villarreal fem poäng upp till oss, medan Athletic har sex poäng kvar innan man tangerar Sevillas intjänade poäng. Villarreal reser till Katalonien för tuffast möjliga motstånd i form av Barcelona . Athletic i sin tur har en lunchmatch planerad till söndagen på bortagräs mot Alaves.Vänds blickarna mot laget så presenterade tränare Jorge Sampaoli en fantastiskt trevlig nyhet när truppen släpptes. Danske Michael Krohn-Dehli har varit frånvarande i över ett års tid efter sin svåra knäskada som han drabbades av i Europa League -matchen mot Shakthar. Imorgon kväll finns han återigen med i truppen och är tillgänglig för spel.Truppen ser i sin helhet ut så här:Rico, Soria, Lenglet, Escudero, Pareja, Rami, Mercado, Kranevitter, Krohn-Dehli, Iborra, Nasri, Nzonzi, Sarabia, Ganso, Vitolo, Vazquez, Ben Yedder, Jovetic.Noterbart är, utöver Krohn-Dehli, att Vitolo är tillbaka efter en kortare skadefrånvaro. Skadad är tyvärr Carrico, medan Tremoulinas, Correa, Mariano, Vietto och Montoya lämnas utanför truppen. Vietto verkar helt utanför Sevillas framtidsplaner och har helt lämnats utanför Sevillas matchplaner.Potentiell startelva:RicoMercado, Pareja, LengletSarabia, Nzonzi, Ganso, EscuderoNasri, Jovetic, VitoloBaskerna från San Sebastian är faktiskt inte helt uträknade från att ta en Champions League-plats då de i teorin kan plocka in Sevillas försprång. Real Sociedad ligger just nu på sjunde plats, sju poäng bakom Sevilla. Baskerna är självklart ute efter en plats till nästa säsongs europacupspel och lär jobba hårt för att plocka hem tre poäng från Ramon Sanchez Pizjuan.I helgen mötte de Granada, som inför matchen behövde tre poäng för att inte bli klara för spel i Segundan. Real Sociedad höll undan och vann med 2-1, vilket innebär att våra andalusiska grannar inte finns kvar i högstaligan nästa säsong.Ingen officiella matchtrupp är ännu släppt, men i lagets match mot Granada ställde man upp med följande elva:RulliZaldua, Mikel Gonzalez, Navas, BerchichePrieto, Illarramendi, GraneroVela, Juanmi, OyarzabalSpanska medier verkar vara något oeniga gällande vilka spelare som kommer att tas ut då flera spelare skall ha skadeproblem av den mildare graden. De flesta tidningar verkar dock ense om att mittbackskuggen Iñigo Martinez kommer att missa matchen.Tid: 5/5, kl. 21.00Plats: Ramon Sanchez Pizjuan, SevillaDomare: Jose Luis GonzalezTV: Viasat Fotboll