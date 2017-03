Kapten Iborra bar fram Sevilla till en ny seger!

Matchen mellan Sevilla och Bilbao vart en mål fattig historia men en straffsparks retur skulle leta sig in i mål tillslut signerat Sevillas viktiga lagkapten Vicente Iborra.Sevilla började i ett rasande tempo inför ett hav av vitt och rött på Pizjuan. Stämningen var av högsta kvalitet med skön sång och ett otroligt bra tryck på läktaren.Första fina läget för hemma laget kom efter redan ett par minuter då Jovetic möter ett inlägg med pannan men missar målet.Några sekvenser efteråt så skulle Sevilla få ett nytt fint läge och Jovetic var framme igen men denna gång stod Iraizoz i vägen och stod för en fin räddning. Correa får på ett skott på returen men blir även den blockerad från mål. Denna gång av en försvarare i Bilbao.Efter 14 minuters spel så får Sevilla en straffspark då Vietto som annars var helt osynlig matchen igenom fick chansen från start och bryter sig in i straffområdet från höger kanten. Argentinaren blir solklart fälld och inte mycket att diskutera om straffen överhuvudtaget. Det man dock kan diskutera är vem som ska slå Sevillas straffsparkar överhuvudtaget? Tidigare har bland annat Nasri och Correa försökt utan något vidare resultat. Denna kväll var det Stevan Jovetic som stod på tur. Straffen försöker han bara lägga in i mitten av målet men får ingen höjd på bollen och Iraizoz kan göra en parad med släpande ben i luften då han är på väg åt vänster hörnet. Som tur är så får Iborra bollen och kan smälla in den mellan benen på en halvt liggande Iraizoz och bollen letar sig in i målet. Iborra som för övrigt faktiskt slagit en straff i år då han fullbordade sitt hattrick mot Celta Vigo för ett X antal omgångar sedan. Den straffen var det gammal hederlig Gameiro klass på då Iborra stänkte upp bollen hårt i det högra krysset. Kanske är det han som ska slå Sevillas straffar i fortsättningen? Kommer inte på någon anledning varför han inte skulle göra det då han är en bra avslutare med en helt okej målform för en oftast sittande mittfältare som ska vinna dueller och nicka bort bollar. 7 mål hittills samt en assist är klart över godkänt i min mening.Efter målet så böljade spelet fram och tillbaka i stort sätt resten av matchen med många dueller och väldigt många närkamper som domaren Daniel Ocon vägrade blåsa frispark för då i många lägen borde vara det. Det tilläts många riktigt tuffa smällar och ibland kändes det som Ocon helt tappat matchen. Visst att det är bra att domare inte blåser sönder matcher men det finns ju också gränser då man vill ha en bra nivå på spelet.Bilbao hade några strö chanser men inga större problem för Rico i Sevillas mål förutom en nick från Raul Garcia som nickas i utsidan av stolpen i första halvleken.Bortalaget som ska tilläggas spelade en bra fotboll med en hög press störde Sevilla gång på gång och kunde oftast vinna boll och ställa om spelet. Det böljande spelet och försvars spelet får stå lite som ett signum i den här matchen då Sevilla försvarade sig mycket bra med hela backlinjen och en Kranevitter och Iborra som agerade boll brytare allt som oftast.3 viktiga poäng inkasserade trots inget riktigt flyt i spelet i större mängder. Iborra får dock gärna "grisa" in fler bollar i mål när det inte klickar rätt alla gånger i matcherna.