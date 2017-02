Kärt återseende väntar när Eibar gästar

Antonio Luna återvänder till Ramon Sanchez Pizjuan, men denna gång i motståndarlaget Eibars dräkter.

Andalusiens stolthet gör sig redo för några veckor med riktigt tufft matchande genom att ta emot Eibar på Ramon Sanchez Pizjuan ikväll. På dryga två veckors tid väntar ligamatcher mot Eibar, Real Betis och Athletic Bilbao samtidigt som två Champions League -matcher mot Leicester kläms in på vardagarna. Det är högst troligt att tränare Jorge Sampaoli kommer att få lufta några avbytare i kvällens match mot Eibar för att kunna mäkta med det tuffa spelschemat framöver.I veckan har laget inte haft någon match. Förra ligaomgången spelades förra helgen och då plockade laget med sig tre poäng från bortamötet med Las Palmas. Detta sedan argentinaren Joaquin Correa agerat super sub och avgjort matchen med blott tre spelminuter på tidkortet.Följande trupp är redo att ta sig an Eibar hemma på Ramon Sanchez Pizjuan:Rico, Soria, Rami, Mariano, Mercado, Carrico, Lenglet, Escudero, Kranevitter, Vitolo, Sarabia, Nasri, Nzonzi, Vazquez, Correa, Jovetic, Vietto, Ben Yedder.I truppen saknas Krohn-Dehli, Tremoulinas, Ganso, Iborra, Pareja och Montoya. Tillbaka i spel är Rami och Escudero efter sina skador, vilket är väldigt glädjande inför veckans Champions League-match mot Leicester.Preliminär startelva:RicoMercado, Rami, CarricoMariano, Vitolo, Nzonzio, Nasri, EscuderoJovetic, Ben YedderDetta vore i mina ögon den bästa elvan att matcha, men min gissning är att Sampaoli kommer att rotera bland de ordinarie spelarna för att vara helt förberedd inför Leicestermatchen nu till veckan. Värt att ha i åtanke är det kommande bortaderbyt mot lillebror Real Betis som äger rum nästa helg.Sampaoli är fullt medveten hur krävande de två kommande veckorna kommer att bli för truppen och kommer troligen att agera därefter.– Segern förra veckan har höjt förväntningarna på allt som komma skall. Truppen vet att vi har en ansträngd vecka framför oss. Vi försöker planera hur vi på bästa sätt, såväl fotbollsmässigt som känslomässigt, kan återhämta oss till varje drabbning, säger Sampaoli.Argentinaren passar på att höja ett varningens finger för just kvällens motståndare Eibar.– Det finns mycket att lyfta fram. Under de senaste matcherna har laget visat sin starka karaktär, såväl hemma som borta. De är medvetna om sina resurser och vad som kan förbättras. Det kommer att bli en mycket krävande match mot en väl förberedd motståndare.Sjundeplacerade Eibar är det lag som överraskat mest i ligaspelet den här säsongen. Många hade nog hellre satsat sina pengar på att Eibar skulle åka ur ligan snarare än att de idag kämpar om en plats till Europa League nästa säsong. Faktum är att Eibar endast har en ynka poäng upp till Villarreal på sjätteplatsen. Skulle man ta poäng och gå förbi dem så väntar en tuff lunchmatch mot Real Sociedad imorgon för Villarreal.Förra helgen krossades Sevillas grannklubb Granada med hela 4-0 och därmed inkasserade Eibar sin tredje raka seger i ligan. Innan dess krossades Valencia med samma siffror och Deportivo med 3-1. Laget har alltså mäktat med elva mål framåt och endast släppt in ett bakåt på de tre senaste matcherna, vilket visar deras starka formkurva.Truppen som reser till Sevilla:Yoel, Areito, Capa, Arbilla, Dos Santos, Lejeune Ramis, Luna, Escalante, Fran Rico, Rivera, Adrian, Peña, Leon, Bebe, Inui, Nano, Enrich.Möjlig startelva:YoelCapa, Ramis, Lejeune, LunaEscalante, RicoLeon, Adrian, InuiEnrichTränare José Mendilibar är övertygad om att laget har en god chans att ta poäng ikväll.– Spelarna som ska starta är övertygade om att de kan vinna, vilket är viktigast. Vi kan konkurrera med Sevilla och även vinna, säger Mendilibar inför matchen.Trots optimismen är Mendilibar imponerad av Sevillas prestationer.– Sevilla är det lag som har överraskat oss alla då de är konkurrerar där uppe hela säsongen, före Atletico Madrid och strax efter Real Madrid och Barcelona . Det är ett mycket konkurrenskraftigt lag som kan ändra spelsystem och spelare, men lyckas ändå vinna. De behöver inte prestera på topp för att vinna då deras spelare är så pass individuellt skickliga.Antonio Luna i Sevillas pojklag, numera tillhörande kvällens gäster Eibar.Matchen på Ramon Sanchez Pizjuan kommer att bli känslosam för Antonio Luna som är uppvuxen i Sevillas ungdomsled innan han testade vingarna i A-laget och därefter Premier League – Det är inte varje dag jag spelar på Pizjuan mot laget i mitt liv. Det kommer att bli mycket speciellt när min familj kommer att titta på matchen, säger Luna.Tid: 18/2, kl 20.45Plats: Ramon Sanchez Pizjuan, SevillaDomare: Alfonso AlvarezTV: Viaplay