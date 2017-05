Lyckad säsong avslutas med målfest

Det var med många blandade känslor som vi startade denna match. Tränaren Sampaoli hade sin sista match med Sevilla, laget var säkrade sin fjärdeplats och publiken hade en snöplig match framför sig för att avsluta säsongen. Jag har bara haft mitt årskort i tre år, men har redan fått vanan av att avsluta säsongen med ett stort spektakel och firande efter att ha vunnit en ligatitel. I år avslutades det med en ganska oviktig match, men som tur var gjorde laget det till en målfest!

Sevilla FC

Osasuna

Domare

Mål

Varningar

Publik

Matchen startade med dessa elvor: David Soria , Mariano, Kranevitter, Lenglet, Escudero; N’Zonzi, Krohn-Dehli (Sarabia, m. 81), Mudo Vázquez (Ganso, m. 60), Vitolo, Correa y Jovetic (Ben Yedder, m. 63): Sirigu, Oier, Vujadinovic, Steven, Clerc (Barja, m. 75), Loe, Causic, Roberto Torres (Olavide, m. 65), Berenguer, Kodro (Fuentes, m. 60), Oriol Riera.: Del Cerro GrandeDet var inte fullsatt på läktarna utan man kunde se större områden där publiken lyste med sin frånvaro. Detta stoppade dock inte Biris Norte som höll igång under hela matchen. Precis innan matchstart, när lagen presenterades, hördes busvisslingar från flera håll när tränaren Sampaoli ropades upp.Matchen startades och Sevilla låg högt under största delen av första halvlek och gjorde många bra framspel. Tempot i matchen varierade väldigt mycket och det gjordes fina passningar mellan spelarna och de hade gott om tid att röra sig med bollen. Det dröjde inte länge innan Vitolo slog in första målet (min. 10) och kort därefter fick Mudo Vazquez chansen och fick till 2-0 (min. 19). Jovetic kämpade med att få in bollen även om han hade många fina chanser. Det räckte aldrig riktigt till förrän i minut 35 när han slog ett hårt skott utanför målområdet som gick över alla försvarsspelare och in i mål. Publiken jublade och i högtalarna ropades det ”GOOOLAAAAZOOO” flera gånger.Under andra halvlek drogs tempot ned och laget fokuserade på att hålla nollan men att fortfarande spela framåt. I minut 59 fick Mudo Vazquez chans till ytterligare ett mål vilket ledde till stående ovationer från publiken när han minuten senare blev utbytt. Med tio minuter kvar av matchen slog Vitolo in ännu ett mål och matchen slutade med 5-0. Skandinaven Krohn-Delhi gjorde en väldigt bra match och fick lyssna till sin egen heja-låt vid några tillfällen under matchen. Även han fick stående ovationer när han i minut 81 klev av planen. Inbytarna Ganso, Ben Yedder och Sarabia hade inte några större målchanser.Och så avslutades säsongen. Inte med ljusshower, musik och tacktal utan med en målfest. Alla som kommit till stadion lämnade den med ett leende. 74 poäng samlade vi ihop vilket även är den näst högsta siffran vi haft genom tiderna. Säsongen 14/15 nådde vi 76 poäng. Fjärdeplatsen innebär CL-spel nästa år, vilket också var ett av säsongens mål som vi avklarat. Kort och gott, en bra säsong trots allt som hänt.: 1-0, m. 10: Vitolo. 2-0, m. 19: Vázquez. 3-0, m. 35: Jovetic. 4-0, m. 59: Vázquez. 5-0, m. 80: Vitolo.: Jovetic, Oier, N'Zonzi och Kranevitter.: 26 396