Malaga-Sevilla: 4-2

Sevillas dåliga bortaspel fortsätter. 4-2 mot Malaga gör att tredjeplatsen ser allt mer avlägsen ut.

Startelvan Sevilla ställer upp med i regionsderbyt den här kvällen går inte att ha några större synpunkter på. Correa fortsätter att få chansen efter sin fina form på slutet, och får sällskap offensivt av Ben Yedder, Sarabia och Vazquez, som fått sparsamt med speltid de senaste veckorna.Att ge Vazguez chansen visar sig bli ett genidrag. Italienaren trycker dit båda Sevillas mål den här kvällen, och är flera gånger väg att göra ett tredje. Det första görs efter en vass kontring tillsammans med Ben Yedder, som hittar in till den före detta Palermo-spelaren med en perfekt passning snett inåt bakåt.är det Sarabia som skickar in ett distinkt inlägg i boxen, som något turligt hamnar hos Vazquez, som mycket kyrligt kan rulla in sitt andra.Problemet är bara att även Malaga lyckas framåt. Fornals kanon i slutet av första halvlek kommer egentligen ifrån ingenting, och ger hemmalaget en viktig kick inför den andra halvleken, där lagets skyttekung Sandro gör 2-1.är det Sevilla som dominerar bollinehavet, och känslan är att ett segermål ligger i luften. En fint slagen frispark av nylien nämnda Sandro förstör dock kvällen. Bollen når Llorente, som till synes enkelt knoppar in 3-2. En stund senare tilldöms hemmalaget en straff, som trots att fin räddning från Rico resulterar i mål, då Juankar slår in returen.Med de orden stänger vi butiken för den här gången. Nu gäller det bara att inte rasa ihop under resterande matcher av säsongen - att tappa även fjärdeplatsen hade känts skapligt onödigt.Hasta la Muerte!