Matchkrönika: Sevilla gjorde slarvsylta av Real Sociedad

Wissam Ben Yedder blev hattrick-hjälte i en minnesvärd överkörning på Anoeta.

Utropstecknet i startelvan, Ben Yedder, som petade Vietto kvällen till ära, lämnade Anoeta som ett ännu större utropstecken. Tre riktiga striker-mål och ett assist borta mot Real Sociedad är ett svårslaget facit. Vilken Sevilla -anfallare lyckades senast med en liknande bedrift? Det har klagats länge bland fansen på att fransmannen fått för lite speltid, att han kommer leverera om han får förtroende - det har stämt förbannat väl. 8 ligamål på 9 starter i en ny klubb går inte av för hackor, och känslan är att han blir svårpetad framöver.i kväll, mot ett Sociedad som inte alls kom upp i normal standard. Kanske var det avsaknaden av Zurutuza som helt satte käppar i hjulen för det normalt sett så passningsskickliga laget, kanske var orsakerna fler än så. Hemmalaget hade visserligen en del farligheter första tio, men sedan hände det inte så mycket mer. Enormt mycket bolltapp på egen planhalva, som utnyttjades skickligt av Nzonzi, Nasri, Ben Yedder och de andra.Viktigt förstås för Sevilla att kunna spela med sin bästa elva igen. När ytterbackarna Mariano och Escudero saknas krävs viss ommöblering, vilket inte alltid fallit väl ut. Båda dessa levererade såväl framåt som bakåt i kväll och förtjänar beröm, inte bara för den här gången utan för säsongen i stort. Mariano visade sin klass även under sin debutsäsong förra året, medan Escudero verkligen har tagit stora kliv, det går inte att påtala nog.på många håll. Plus i kanten till Samir Nasri, som var skadad en del under slutet av hösten, men som i kväll såg piggare ut än på länge. Mycket viktig playmaker, och kanske den enda som på riktigt behärskar den rollen på den nivå som krävs. Att Gansos brist på tempo inte håller mot de bättre lagen har dessvärre blivit ganska tydligt, därför är det oerhört betydelsefullt att Nasri presterar.36 poäng på 17 matcher, just nu ligatvåa. Det har funnits sämre tider i Sevillas historia. Bara att passa på att njuta medan man kan, innan det är dags att ta sig an Real Madrid två gånger (!) på Pizjuan nästa vecka.Slänger in en avslutande, en aning euforisk fundering: När körde Sevilla över ett lag av den här digniteten på bortaplan på det här sättet senast? Såväl spelmässigt som målmässigt?Har följt Sevilla sedan 2010 men kan inte komma på någon liknande bedrift. Det säger en del.Vamos mi Sevilla! Hasta la Muerte!