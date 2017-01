Osasuna 3-4 Sevilla: Dicen que nunca se rinde!

Efter en perfekt ligainledning på 2017 med vinst borta mot Real Sociedad och hemma mot Real Madrid, så var det nu dags att åka norrut till Pamplona för en tuff bortamatch mot Osasuna. Efter många om och men så lyckades Sampaolis mannar till slut ta en 4-3 seger för Sevilla.

Matchen började med att hemmalaget fick som dom ville, mycket grötigt spel och en katastrofal plan som gjorde det svårt för Sevilla att hitta rull.

För en gångs skull så ägde inte Nzonzi och Iborra mittfältet och Osasuna vann slaget om mittfältet under stora delar av första halvlek.



Det tog endast 14 minuter för Osasuna att spräcka nollan. Ett lågt inspel till Sergio Leon som utnyttjar Mercados dåliga markering och kan stöta in bollen bakom Rico. 1-0 efter 14 minuter och Osasuna såg ut att möjligtvis kunna gå mot sin första hemmaseger denna säsong.

Ett avgörande moment skulle komma efter en halvtimmes spel när Osasuna efter en hörna och skarv fick ett gyllene läge att göra 2-0, men Rico kunde med en riktig världsklassräddning hålla matchen levande för Sevillas del.

Osasuna fortsatte att styra spelet innan Iborra, egentligen från ingenstans, drar till med en volley i stolpen. Jovetic får tag på returen och väntar på ett smart sätt in målvaktens utrustning innan han spelar in bollen till Iborra som kan lägga in bollen i öppet mål. 1-1 efter 43 minuters spel, väldigt viktigt för Sevilla precis innan halvtidsvilan.



Till andra halvlek kommer Sevilla ut som ett helt nytt lag, förmodligen rejält utskällda och motiverade av Sampaoli, och tar tag i matchen direkt. Man får sånär möjligheten efter 49 minuter att göra 2-1 när Jovetic löper helt ren med målvakten, men linjedomaren dömer felaktigt för offside.

Sevilla fortsätter sin press och har nästan all bollinnehav, innan nästa kalldusch. Från ingenstans så får Osasuna till ett inlägg och Iborra styr olyckligt in bollen bakom Rico. 2-1 Osasuna efter en timmes spel.

Men Iborra skulle revanschera sig fort. 2 minuter efter baklängesmålet skulle Iborra komma att kvittera. Det börjar med Jovetic som lägger ett underbart instick till Ben Yedder som fri med målvakten avslutar. Målvakten parerar dock skottet och bollen flyger upp i luften, varvid Iborra dyker upp och nickar in 2-2!



Sevilla byter sedan in Sarabia och han skulle komma att bli avgörande för Sevilla denna afton. En fint skruvad hörna mot främre når Mudo Vazquez panna och Vazquez gör inga misstag utan skarvar enkelt in bollen i mål, 3-2 Sevilla i minut 80!

Sevilla fortsäter hålla i taktpinnen efter ledningsmålet och är närmre 4-2 än 3-3 både en och två gånger. I den 91a minuten skulle också Sarabia få kröna sin insats med ett mål, när han tar emot bollen utanför straffområdet och slår till med ett lågt, pressat och perfekt skruvat avslut utom räckhåll för Osasuna-keepern! 4-2 Sevilla och matchen är vunnen! Osasuna skulle få till en reducering efter ett inlägg men det blev det sista som hände!



Slutresultaten skrivs till 4-3 till Sevillas fördel. En match med två olika ansikten från Sevillas håll. Första halvlek var man inte bra alls och hade inte Rico stått för en dunderräddning så hade Osasuna haft 2-0 och det hade blivit en helt annan matchbild. Istället fick alltså Sevilla en reducering precis innan halvtid och Sampaoli måste ha hällt rejält med bränsle över spelarna i halvtid, för till andra halvlek kom vi ut som ett helt annat lag!



Positiva insatser idag:

Iborra - Spelade upp sig rejält till andra halvlek och var överallt på planen, vann boll, fördelade och avslutade anfall. Fick göra sitt andra hattrick för säsongen, även om ett av målen var i fel bur!

Sarabia - Fantastiskt inhopp för tredje matchen i rad, har blivit lite av en supersub. Denne man kommer närmre och närmre en plats i startelvan, eller vad sägs om 5 mål och 7 assist på drygt 800 spelminuter i ligaspelet??

Jovetic - Killen har visat en enorm förmåga att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Assist idag och hade mycket väl kunnat göra mål om inte hans löpning hade blivit felaktigt avvinkad för offside. Var lite osynlig i första halvlek men spelade likt de flesta upp sig till andra halvlek, och då var han delaktig i det mesta som skedde framåt.

Rico - Ynglingen växer för varje match som går. Han visar prov på egenskaper av världsklass och blir svår att behålla om han fortsätter på detta sätt. Har blivit mycket bättre med fötterna!



Negativa insatser idag:

Mercado - Hade inte sin bästa dag, var fel ute vid flera tillfällen varav ett av tillfällena resulterade i ett baklängesmål. Alla kan ha någon plattmatch då och då, överlag har Mercado varit fantastisk säsongen igenom.

Escudero - Fick inte mycket uträttat offensivt som han brukar göra. Såg ut att sakna någon att kombinera med, han brukar ju ha Nasri och Vitolo där ute till vänster i vanliga fall. Defensivt inte den bästa insatsen, två av Osasunas mål kom till från hans kant.

Ben Yedder - Kom inte riktigt till sin rätt idag, var väldigt osynlig i första halvlek, spelade upp sig lite grann i andra men överlag en blek insats.



Matchstatistik

Skott: 11-13

På Mål: 7-9

Bollinnehav: 40-60

Hörnor: 3-6

Gula: 5-3



Gula Osasuna: Fausto, Torres, Riera, Cuesta, Riviere

Gula Sevilla: N'zonzi, Rami, Iborra